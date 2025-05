Te ridici în picioare după aterizare, deși avionul nu a oprit motoarele? În curând, vei fi amendat!

Ultimul zbor a fost spre Roma și retur, operat de o companie românească. Un zbor scurt, aparent banal, dar care mi-a reamintit cât de departe suntem de o cultură reală a siguranței în aviație. Atât la Fiumicino, cât și după aterizarea la Otopeni, în timp ce avionul rula spre locul de parcare, pe taxiway, cu motoarele în funcțiune și indicatorul „legați centura” aprins, 6-7 pasageri s-au ridicat de pe scaun. Fără ezitare, au început să deschidă compartimentele de bagaje, să caute ceva acolo și unii să coboare trollerele în culoar, asta în timp ce avionul încă rula.

Însoțitoarea de bord a făcut apeluri prin interfon: „Vă rugăm să luați loc și să vă cuplați centurile până la oprirea totală a aeronavei și stingerea semnalului <legați centurile>”. Nimeni n-a reacționat. Nici pasagerii indisciplinați, nici ceilalți, obișnuiți deja cu acest comportament. Abia după ce acest mesaj a fost repetat prin PA am auzit vociferări și oamenii s-au așezat la locurile lor...

Este un obicei prost devenit rutină, tolerat prea mult timp și care nu are ce căuta într-o aeronavă comercială.

De la neglijență la pericol real

Fiecare incident de acest fel înseamnă un risc. Avionul nu e o sală de așteptare și nici o autogară zburătoare. Atunci când o aeronavă se află în mișcare, chiar la sol, centura de siguranță este obligatorie. Nu este un moft și nici o formalitate. În caz de frânare bruscă, viraj neanunțat sau oprire de urgență, pasagerii în picioare devin un potențial pericol pentru ceilalți. Un bagaj coborât intempestiv lovește frecvent pasagerii așezați. Sunt cazuri documentate de vătămări corporale, leziuni ale capului, spatelui sau membrelor.

Dar, mai grav decât orice, acest comportament perturbă procedurile standard ale echipajului și compromite siguranța propriu-zisă. Într-o cabină cu zeci de persoane ridicate, însoțitorii de bord nu mai pot aplica procedurile în caz de urgență. Și totuți de ce permitem asta?

Turcia a luat măsuri. România, nu!

Directoratul General pentru Aviație Civilă din Turcia a decis recent să sancționeze pasagerii care se ridică în picioare înainte ca avionul să oprească complet și semnalul de centură să fie stins. Amenzile sunt administrative, dar ferme. Turkish Airlines, un operator cu o prezență solidă în România din 1993, aplică deja aceste reguli. Compania are obligația să raporteze pasagerii recalcitranți către autoritate, printr-un formular standard: Raportul de Pasager Perturbator (Unruly Passengers Declaration).

În România, în schimb, ne complacem în haos. Nu avem reglementări echivalente. Însoțitorii de bord nu pot face mai mult decât să rostească anunțuri prin interfon (Passenger Address <PA>), fără autoritate reală. Iar companiile românești nu dispun de un mecanism eficient de sancționare a pasagerilor indisciplinați.

ACAR face pressing pentru amendarea pasagerilor indisciplinați

În calitate de reprezentant al Asociației Companiilor Aeriene Românești, pot spune clar: acest comportament nu mai poate fi tolerat. De ani de zile, personal, am avut poziții publice ferme privind indisciplina pasagerilor în fazele critice ale zborului. Am cerut măsuri concrete, am cerut sancțiuni. Acum, vom iniția un demers oficial pentru a introduce un mecanism de amendare similar celui din Turcia, aplicabil tuturor companiilor aeriene care operează în România.

Vom face lobby instituțional, vom solicita implicarea Autorității Aeronautice Civile Române, colaborarea cu Poliția Transporturi și suportul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. România are nevoie de un sistem coerent de sancționare a pasagerilor care încalcă regulile fundamentale de siguranță. Este un aspect minim de disciplină, care nu mai poate fi ignorat din comoditate sau din teama de a nu deranja clientul.

Securitatea celorlalți pasageri este periclitată

Un pasager care se ridică de pe scaun când aeronava rulează nu își asumă doar un risc personal. El periclitează siguranța celor din jur. Bagajele pe care le coboară riscă să lovească. Blocarea culoarului împiedică evacuarea în caz de urgență, incendiu, ș.a.m.d. Indisciplina generează panică sau confuzie. Iar într-un mediu în care fiecare secundă contează, haosul nu este doar enervant, ci este potențial mortal.

Este inadmisibil ca, în 2025, după 100 de ani de aviație comercială, să avem încă pasageri care cred că avionul poate fi părăsit ca un tramvai, după bunul lor plac. Și este la fel de inadmisibil ca acești oameni să nu primească niciun fel de sancțiune, niciun avertisment oficial, nicio măsură disciplinară.

Nu mai e suficient să ne indignăm. Trebuie să acționăm.

În orice altă formă de transport public comportamentele riscante se sancționează. De ce ar fi avionul o excepție? Pentru că ne e frică să impunem reguli clare? Pentru că pasagerul român s-a obișnuit cu ideea că „merge și așa”? Este timpul să schimbăm mentalitatea.

Asociația Companiilor Aeriene Românești va propune:

Introducerea unei reglementări naționale privind sancționarea pasagerilor care încalcă normele de siguranță în cabină;

Obligativitatea ca însoțitorii de bord să întocmească raport de incident pentru fiecare caz grav de indisciplină;

Aplicarea unor amenzi administrative sau interdicții de zbor pentru cazuri repetate;

Campanii de educare a pasagerilor prin aeroporturi, platforme media și video-uri în cabină.

Este o chestiune de voință, nu de buget. Siguranța nu se negociază, nici nu se amână. Dacă Turkish Airlines poate aplica aceste măsuri în zeci de țări, nu există nicio scuză pentru ca România să rămână în urmă.

Reflexul de a te ridica din avion la prima frânare - un simptom de eșec sistemic

Comportamentul pasagerilor nu e un simplu gest de nervozitate sau neatenție. Este reflexul format într-un sistem care nu cere nici educație, nici responsabilitate. Un sistem care permite ca bagajele să fie smulse din hatrack-ul (compartimentul de bagaje) deasupra capului tău, în timp ce avionul frânează, iar nimeni să nu reacționeze. Un sistem în care un om care se ridică din avion înainte de oprirea motoarelor nu e considerat un pericol, ci doar „grăbit”.

Este un simptom grav. Și, în lipsa unei intervenții clare, va continua să se repete. Până când?

Dorim reglementare și vom face pressing pentru schimbare. Și nu ne vom opri până nu vom vedea aceste amenzi aplicate și în România, pe toate companiile aeriene românești, indiferent că sunt de stat sau private...