Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Taxa care poate scoate România din criză și sărăcie

Cine i-a sărăcit pe români cu adevărat și din cauza cui a scăzut și scade vertiginos nivelul de trai al cetățenilor chemați regulat la urne de partide politice, politicieni și indivizi dornici de a ajunge la putere și a se menține acolo cu orice preț?

Cine îi ține de fapt în întuneric pe proprii votanți, care i-au urcat în cele mai importante instituții ale statului?

Cine stinge lumina și devalizează cămara bugetului public și le cere mereu oamenilor să plătească noi și noi taxe și impozite, bani din care să se poată fura în voie?

Cine a sărit și sare la gâtul celor care aprind lumina în cămara șobolanilor roșii sau de alte culori politice, ca să nu fie prinși la furat?

Cine sunt bogații proprietari ai cutiilor de pantofi în care își ascund bani murdari?

Cine sunt hoții și vardiștii care au demis un premier, acuzându-l, culmea de sărăcirea populației pe care chiar ei au sărăcit-o, fără să aibă un plan de scoatere a României din șanț?

Cine visează la guvernare, convinși că o țară este jucăria proprie cu care fac ce vor și nu trebuie să răspundă pentru faptele lor?

Răspunsul este evident!

Pe vinovații, corupții și incompetenții care conduc România îi vedem cu toții cum ies mereu în lumina reflectoarelor și încearcă să-i prostească pe români.

În prostia lor, acești indivizi de la butoane chiar cred că-i vor păcăli la infinit pe oamenii care-i votează!

Cred că îi batjocoresc pe toți cetățenii onești, integri, plătitori de taxe și impozite, pe oamenii care chiar trag nu doar pentru familiile lor, ci și pentru țara asta!

Privit din afară de cineva care nu știe ce se întâmplă de ani de zile la noi s-ar putea trage concluzia că suntem o națiune autodistrugătoare, care își fură singură căciula și se distruge din interior!

Dar lucrurile nu stau chiar așa cum s-ar putea percepe!

Adevărul este că în ciuda tuturor relelor, a guvernărilor proaste, corupte și incompetente, a hoțiilor nesfârșite, România merge înainte și se dezvoltă datorită oamenilor ei harnici, buni, cinstiți, educați, competenți, anonimi care nu se văd non stop dând din gură pe ecranele tembelizoarelor!

În contextul a tot felul de crize interne sau cu influență din plan international, dacă în țara noastră s-ar introduce taxa pe prostie România ar avea un avânt accelerat la dezvoltare!

O taxă pe prostie completată de  confiscarea averilor corupților, hoților și infractorilor din toată țara, inclusive a celor care și-au dosit ”agoniselile” de ”gospodari” prin diverse țări exotice!

Recent, profesorul Theodor Paleologu a scris o carte intitulată ”Ce ne facem cu atâția proști?”, care pe care chiar dacă nu au citit-o dar au auzit numele ei i-a făcut pe unii să se simtă cu musca pe căciulă!

Nu știu alții ce răspuns ar da la o astfel de întrebare, dar eu aș introduce taxa pe prostie, fiecare contaminat să plătească pe măsura prostiei lor, cu vârf și îndesat!

