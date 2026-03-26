Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Cum speculează ”băieții deștepți” criza combustibililor

Orice situație de impact, orice criză, tensiune, orice eveniment, impact politic, social, economic, de securitate, orice moment care se poate transforma într-o oportunitate de câștig, oriunde, oricând, este valorificat de ”băieții deștepți” pentru specularea, manipularea pieței și a oamenilor.

Astfel, aceștia ajung rapid și nemeritat la câștiguri de tot felul, în toate domeniile și zonele speculative, de la bani, la tot felul de avantaje și profituri diverse până la acumulare de imagine, capital electoral și voturi care-i plasează pe protagoniști printre câștigători.

Cele mai mari oportunități de speculă și manipulare, implicit de profituri imense, sunt date de situații, crize și evenimente cu impact global, cum a fost de exemplu pandemia de COVID 19.

Aceasta a avut consecințe grave la nivel mondial, cu pierderi de vieți omenești, afectarea gravă a sănătății a milioane de oameni, a dus la un impact negativ asupra economiilor, a dezvoltării, a societății, restricții în privința libertăților individuale și colective.

Dar, în același timp, a creat oportunități de speculare, de îmbogățire rapidă, de manipulare și câștiguri mari în anumite zone, cum ar fi industria farma și alte industrii și afaceri conexe generate de nevoile de combatere a pandemiei.

De asemenea, mediul infracțional a fost stimulat de posibilitățile de profituri imense în perioadă de criză nemaiîntâlnită.

Și în planul imaginii publice, a capitalului electoral au fost mulți actori care au speculat situația pentru a-și asigura câștiguri politice, de influență, de putere.

Următoarea mare oportunitate după pandemie a fost și este încă războiul declanșat de Rusia prin invazia Ucrainei, care a angrenat într-un fel sau altul actori din toate zonele lumii și are consecințe semnificative la nivel mondial.

Un conflict determinant pentru schimbarea regulilor și ordinii internaționale instituite după cel de-al doilea război mondial încoace. O schimbare a lumii de care profită nu doar principalii actori implicați, ci și toți ceilalți care au influență și abilitatea de a profita și a-și atinge interesele.

Recent, după războiul ruso-ucrainean s-a declanșat conflictul din Orientul Mijlociu, prin atacarea Iranului de către Israel și SUA, care afectează prin criza petrolului întregul mapamond. Un conflict care este la început și la fel ca agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, care nu s-a încheiat în câteva saptămâni, ci continuă neîncetat de patru ani, nimeni nu știe cât va dura criza petrolului, cu consecințe grave evidente asupra întregii lumi.

Acum, mai mult ca niciodată, ”băieții deștepți” profită la greu de oportunitățile ivite, speculând și manipulând intens nu doar piețele, economiile, ci și factorul uman, pentru a câștiga influență, capital electoral, putere politică.

România se confruntă la rândul ei cu schimbările și factorii de influență determinați de războiul din Orientul Mijlociu și de criza petrolului generate de acest conflict cu potențial de extindere rapidă.

Criza carburanților în țara noastră, începând de la importurile de petrol brut și produse finite și până la scumpirea fără precedent a combustibililor la pompă, se simte și se resimte puternic nu doar în economie, ci și în viața de zi cu zi a oamenilor.

Lipsa de reacție rapidă, fermă și eficientă a autorităților prinse fără niciun plan de criza petrolului afectează  grav întreaga țară.

Divergențele și neînțelegerile guvernării, lipsa de măsuri adecvate menite să atenueze impactul negativ produc în continuare consecințe dintre cele mai grave, materializate în final cu afectarea populației, începând de la costurile combustibililor și până la prețurile crescute continuu la produse și servicii de bază care fac viața tot mai grea majorității românilor.

Pâinea cea de toate zilele are un preț tot mai mare!

După seria nesfârșită de creșteri ale taxelor și impozitelor pe capul cetățenilor, criza combustibililor a venit ca bomboana pe coliva cetățenilor afectați cel mai mult de costurile vieții.

Pe fondul lipsei de reacții și măsuri rapide de atenuare a impactului din partea guvernării și autorităților, incapabile de răspunsuri coerente și eficiente, criza actuală constituie un prilej imens de oportunități, speculă, manipulări și câștiguri pentru profitorii momentului.

Acești profitori și manipulatori ai situației de criză se manifestă în toate domeniile, industrie, servicii comerciale, publice, administrative, inclusiv în sfera politică și a puterii, unde se trage tare pentru capitaluri electorale de către actori interesați și implicați.

E de ajuns să-i auzim, vedem pe politicienii zilei, pe cei din administrațiile publice, pe ticăloșii de la butoane cum speculează și manipulează opinia publică pentru a-și atinge obiectivele, interesele individuale, de gașcă, de partide, fără scrupule și fără responsabilitate față de faptele lor.

Populismul, propaganda, dezinformarea, manipularea ticăloșilor aleși sau nealeși de la butoanele puterii administrative, parlamentare, executive se manifestă masiv în această nouă situație de criză petrolieră.

