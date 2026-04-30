search
Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine, ce, cum schimbă? Consecințe grave sau perspective pozitive?

0
0
Publicat:

Alegem să ne întoarcem într-o țară  aflată în dezastru, unde cei aleși să o conducă fură continuu tot ce pot sau optăm pentru civilizație, dezvoltare, viitor european?

Mergem înainte, dar mai mult înapoi cu tovarășii sau mergem mai departe cu oameni educați, onești, integri, responsabili, care chiar pun interesul țării înaintea intereselor personale, de gașcă și de partid?

Întrebările despre mult furata noastră țărișoară de propriii aleși împreună cu găștile lor de ciordeală, ”gospodari” de frunte, pot continua la nesfârșit fără să avem răspunsuri concrete și mai ales soluții și  rezolvări reale la marile probleme și crize prin care trecem!

Greu cu guvernarea de țară pe scări dacă nu chiar imposibil în condițiile în care iresponsabilii, grupurile organizate infracționale, încolțite și înfricoșate că li se ia de la nas bunul însușit necuvenit și li se taie accesul la a mai ciordi din funcții de partid și de stat, fac totul să-și păstreze privilegiile!

Ați încercat vreodată să-i luați ciolanul, osul din gură unui câine care se crede stăpânul măcelăriei de peste 3o de ani? Riscați să fiți sfâșiați chiar dacă ați avut grijă de acel câine și credeți că sunteți stăpânul lui și vă păzește măcelăria!

Greșită percepție! Dulăul respectiv vă va ataca disperat, crezând că el este stăpânul măcelăriei, chiar dacă nu este așa!

Cam asta este situația României de astăzi, devalizată și furată de zeci de ani de câinii roșii și găștile lor de infractori, care sunt nervoși la maximum și agitați din cauza faptului că cineva a avut curajul să aprindă lumina!

Moțiunea de cenzură depusă miercuri 29 aprilie 2026, în parlament, de către PSD-AUR, împotriva premierului Ilie Bolojan și a miniștrilor USR, cei care au avut curajul să aprindă lumina în cămara unde șobolanii roșii devalizau bugetul României, an după an, este în fapt revolta găștii lui Grindeanu și acoliților săi, fostul partener ”proeuropean” al coaliției aflată recent la guvernare, acompaniată cu surle și trâmbițe auriste de suveraniștii de carton, cu George Simion în rol de trompetă mincinoasă!

Găștile hoardei de aur și a dinozaurilor pesediști care simt că le fuge pământul de sub picioare și-au arătat interesul comun și amenință cu apocalipsa mascată sub solganuri mincinoase despre salvarea mesianică a României de sub ”dictatura sărăciei” impusă de Bolojan.

În fapt, niște lideri politici aleși, imorali, incompetenți, putred de bogați, încearcă din răsputeri să-i demoleze pe cei din guvern care au avut curajul să se ia la trântă cu hoții și  încerce să scoată țara din dezastrul în care a fost adusă de treizeci și ceva de ani încoace!

AUR am văzut cu toții ce poate și ce face, ce obiective are în spatele propagandei promovate de când s-a înființat și până în prezent.

PSD, marele urmaș și continuator al PCR, autoconsiderat partid proeuropean și mai mereu la guvernare, a luat-o pe calea ”fascismului”, condus de dinozaurii Grindeanu și ceilalți dinozauri roșii aflați în ultimul vagon al trenului deraiat!

Acum, chiar dacă dinozaurii vor să stingă lumina aprinsă de Bolojan în cămara hoților, în marele partid PSD, căruia de multe ori i s-a cântat prohodul, dar a renăscut ca balaurul căruia dacă îi tai un cap îi cresc alte trei în loc, sunt și unii politicieni tineri, competenți, capabili pe domeniile lor profesionale sau pe funcțiile lor, dar muți și fără putere în propril partid.

Chiar dacă acești pesediști proeuropeni cu adevărat au altă viziune, altă mentalitate, alte competențe și opinii în dezacord cu dinozaurii de la butoane, stau în banca lor, de frică să nu fie maziliți!

Deocamdată!

Dacă s-ar isca un curent de reformă politică în partid, dacă s-ar unii toți pesediștii proeuropeni i-ar putea înfrunta cu succes pe dinozauri, dar trebuie să riște!

Ori pesediștii proeuropeni să rupă marele partid roșu și să înființeze o nouă formațiune politică de stânga și să atragă o parte din electoratul care și-a pierdut încrederea în mamutul PSD!

Vom vedea și afla ce se poate întâmpla cu România după 5 mai 2026, ziua votării moțiunii de cenzură, împotriva premierului liberal Ilie Bolojan!

Deocamdată, efectele și consecințele negative ale depunerii acestei moțiuni și criza politică intervenită pe fondul altor crize economice produse din cauza situației internaționale, nu doar că se văd, ci le resimțim cu toții la nivel national!

Mergem în jos sau în sus?

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
