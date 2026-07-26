 Șiruri de „lebede negre” plutesc deasupra mărilor și oceanelor lumii | adevarul.ro
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Șiruri de „lebede negre” plutesc deasupra mărilor și oceanelor lumii

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„Forța imprevizibilului”, cartea statisticianului Nassim Taleb, cu a sa teorie a „lebedei negre” desemnând un eveniment rar, totalmente imprevizibil și generator de consecințe imprevizibile a devenit acum o descriere foarte precisă a realității noastre cotidiene. Cu cel puțin o consecință suplimentară, absolut neașteptată și aceasta: de acum, un asemenea eveniment nu mai este singular, ci se poate produce în paralel cu altele de același tip, generând grupuri de consecințe negative care se întretaie sau se suprapun la scară globală.

Navă care traversează Strâmtoarea Ormuz FOTO X
Navă care traversează Strâmtoarea Ormuz FOTO X

Suntem acum într-un asemenea moment și, cel puțin în această perioadă, șirul de lebede negre înseamnă o amenințare globală de mare amploare, niciodată atât de precisă de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace: blocarea fluxurilor de transport maritim.

Este deja depășit stadiul de amenințare teoretică, mereu prezent în analizele marilor servicii de informații care au avertizat de mult timp că așa ceva se poate produce, argumentul fiind că atacuri concentrate asupra transporturilor navale ar putea duce la diverse crize de aprovizionare care, prelungindu-se, pot să se transforme, ca acum, în surse de crize de aprovizionare, penurie, creșteri de prețuri care să provoace neliniște socială, nemulțumiri și incertitudini de toate felurile. Cu atât mai mult cu cât asemenea mișcări se asociază cu incertitudini majore, continentale sau globale, asociate efectelor dezastruoase ale schimbărilor climatice care de-abia au început să se dezvolte și vor domina analizele de risc în viitor, pe perioade nedeterminate.

Lebăda neagră deasupra Mării Negre

Cred că exemplul imediat este reprezentat de amenințarea închiderii, nu se știe cât de temporare, de către Kazahstan a aprovizionării cu petrol prin terminalul caspic datorită riscului major reprezentat de atacurile ucrainene asupra portului Novorosisk. Problemă majoră pentru țara noastră care, până acum, se baza în proporție de peste 60% pe importul de petrol din Kazahstan. Context în care măcar ar fi trebuit să avem, la nivelul interimarei ministru Țoiu, o reacție de mulțumire pentru partenerul strategic american care a transmis o atenționare urgentă Ucrainei solicitându-i să înceteze atacurile asupra navelor rusești din Marea Neagră, e adevărat doar după ce un petrolier închiriat de Chevron a fost atins de drone, nava transportând petrol încărcat la terminalul de la Novorosisk.

Lebădă neagră? Sigur că da, deoarece ucrainenilor puțin le pasă de avertismentul american, atacă în continuare traficul maritim rusesc în Marea Neagră, iar Rusia, pe 22 iulie, printr-un buletin oficial al Ministerului apărării, avertizează vasele care navighează în zona sa economică exclusivă de existența unor primejdii iminente. Iar numărul loviturilor aeriene ale Ucrainei împotriva navelor rusești din Marea Neagră și Marea Azov este mai mare decât cel înregistrat în „războiul tancurilor petroliere” între Irak și Iran în anii’80...

Scenariul de coșmar: închiderea a două mari strâmtori

Un cârd de „lebede negre” este generat acum prin scenariul din ce în ce mai aproape de a deveni realitate, adică închiderea simultană a Strâmtorilor Ormuz și Bab-al-Mandeb. Simulările arată că astfel s-ar ajunge la paralizarea a 30% din traficul petrolier mondial și la blocarea unui procent foarte important din transportul global de mărfuri.

Soluții de urgență studiate:

  • Activarea rezervelor strategice și a rețelelor alternative de conducte. Țările membre ale Asociației Internaționale a Energiei accesează rezervele lor strategice și reușesc să stabilizeze piețele mondiale pentru o perioadă de câteva luni. Urmează să fie folosită, la maximum d capacitate, rețeaua de transport trans-arabă (East-West Pipeline) pentru a transporta petrolul din Arabia Saudită direct prin Marea Roșie (evitând deci tranzitul prin Ormuz) și a conductei Habshn-Fujair din Emirate către Oceanul Indian.
  • Redirecționarea transportului maritim pe la Capul Bunei Speranțe, dar asta adaugă 10-15 zile suplimentare pentru fiecare transport.
  • -Folosirea intensivă a coridorului feroviar eurasiatic China-Kazahstan-Europa Centrală
  • -folosirea intensivă, chiar dacă sezonieră, a căii de transport nordice de transport chineze pentru a transporta mărfuri către Europa.
  • Intensificarea importurilor din țări producătoare care nu depind de strâmtorile respective, printre acestea fiind Nigeria, Brazilia și Guyana

Estimarea facturii zborului „lebedelor negre”

Sunt doar câteva dintre perspectivele deschise de zborul cârdului de acum de lebede negre.

Urmează altele.

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