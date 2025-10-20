search
Luni, 20 Octombrie 2025
Să nu mai disperăm, generația Z sosește!

Publicat:

Unsprezece țări într-un an, nu mai este o întâmplare. Unsprezece țări zguduite în același moment de aceeași generație motivată de aceleași nedreptăți, nu mai este o coincidență, ci un fenomen, iar acest fenomen este global.

FOTO Arhivă

De la Africa la Asia, de la Europa la America Latină, de la Kenya la Peru, de la Madagascar la Indonezia, de la Nepal la Serbia, de la Maroc la Timorul de Est, trecând prin Bangladesh, Mali și Paraguay, „Gen Z”, generația Z, cei născuți la începutul secolului, ies în stradă. Cu zâmbetul pe buze, sinceritate și determinare, ei nu vor să răstoarne puterea, ci să ceară ca aceasta să guverneze pentru binele comun, iar de fiecare dată, un defect de funcționare sau brutalitatea poliției sunt cele care aprind fitilul.

Unele dintre aceste mișcări își pierd avântul. Altele se afirmă, dar ar fi suficient ca ele să se extindă și să ajungă la o mare putere, China, Franța sau Statele Unite, pentru ca anii 20 să fie considerați la fel ca anii 60 în secolul trecut. Baby-boomerii respingeau atunci divizarea lumii în două și conservatorismul social al celor două blocuri. Primăvara de la Praga, revoluția sexuală și epuizarea mitului comunist urmau să închidă o pagină și să deschidă alta, dar acum?

Ceea ce frapează astăzi este că Generați Z are ca deviză non-violența și nu visează la un viitor luminos, deoarece nu mai există un Che Guevara care să preia moștenirea bolșevismului agonizant. Capitalismul în sine nu este respins, deoarece această generație dorește pur și simplu să curgă apa la robinet, să nu mai moară oameni din cauza echipamentelor medicale insuficiente, să fie eradicată corupția și să nu mai fie abandonate universitățile.

În timp ce anii '60 au încheiat perioada postbelică, acești tineri de 20 de ani încep să respingă neoliberalismul pe care Margaret Thatcher și Ronald Reagan l-au impus în anii '80. „Impozitul, spuneau ei, ucide impozitul” și „statul nu este soluția, ci problema”. Aceste dogme au permis ascensiunea Chinei și a noilor industrii, dar, în același timp, au diminuat resursele serviciilor publice, au crescut spectaculos inegalitățile și au redus considerabil marja de manevră a statelor.

Frustrarea socială care a rezultat din aceasta a dus la o scădere a identificării cu marile partide și a aderării la democrație în sine. Noile extreme de dreapta au umplut acest vid, acuzând liberul schimb și imigrația de degradarea serviciilor publice, iar acum ne aflăm în fața organizării unei internaționale reacționare al cărei centru se află la Washington.

Aceasta și numai aceasta părea să marcheze această decadă, dar iată că intră în scenă o nouă generație care a crescut, pe cele cinci continente, în contextul slăbirii statelor, al declinului redistribuirii bogăției și al internaționalizării unei culturi vizuale a cărei limbă comună este un creol derivat din engleză.

Mult mai mult decât în anii '60, tineretul este o generație mondială, iar această generație nu mai dorește disparitățile de bogăție, corupția, sărăcirea serviciilor publice și triumful internațional al banului rege. Cu alte cuvinte, nu dorește ceea ce constituie esența trumpismului. Această Generație Z este civică, nu revoluționară, iar trezirea ei este cea mai bună și mai neașteptată veste.

