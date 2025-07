Rusia și NATO: Escaladare în Marea Baltică?

Experții în securitate se așteaptă, în lunile următoare, la noi incidente maritime între Rusia și statele membre NATO riverane Mării Baltice. Danemarca își îndreaptă tot mai mult atenția asupra flotei-fantomă a Moscovei.

Europa trebuie să se pregătească pentru o nouă escaladare a conflictului cu Rusia în Marea Baltică. ”Mă aștept la o creștere semnificativă a escortării navelor fantomă rusești de către marina Moscovei prin Marea Nordului și Marea Baltică”, afirmă Helge Adrians de la Fundația pentru Știință și Politică din Berlin (SWP), într-un interviu pentru DW. Potrivit analizei sale, ”o nouă etapă de escaladare în regiunea Mării Baltice a conflictului cu Rusia este iminentă”. Expertul în securitate face referire, printre altele, la cel mai recent pachet de sancțiuni al UE împotriva exporturilor de gaz și petrol ale Rusiei.

În același timp, Rusia își continuă militarizarea în regiunea Mării Baltice - de exemplu, în zona lacului Ladoga, o apă interioară situată în apropierea orașului Sankt Petersburg, adaugă Adrians într-un studiu SWP.

Zeci de controale în largul coastelor daneze

În paralel, Danemarca a înăsprit, încă de la începutul anului, controalele asupra așa-numitelor tancuri petroliere fantomă presupus operate în numele Rusiei, care adesea au o structură de proprietate opacă.

Astfel, Agenția Maritimă Daneză ("Danish Maritime Authority" - DMA) a confirmat, la solicitarea DW, că din februarie au fost verificate peste 60 de petroliere în apropierea localității daneze Skagen. Printre acestea s-ar fi aflat și nave din așa-numita flotă-fantomă a Rusiei.

”Două dintre ele au fost reținute din cauza unor probleme legate de siguranța maritimă, protecția mediului și securitatea navigatorilor”, a precizat instituția. DMA și-a intensificat eforturile pentru a se asigura că petrolierele ancorate în largul portului Skagen respectă reglementările”, se mai arată în răspunsul scris transmis DW.

Această abordare este în conformitate cu sancțiunile impuse de Uniunea Europeană industriei de materii prime a Rusiei, care alimentează războiul de agresiune dus de Moscova împotriva Ucrainei.

Petrolierele fantomă, un risc pentru mediu

Totuși, conform dreptului internațional maritim, statele riverane trebuie, în principiu, să garanteze libera circulație a navelor. Pragul la care o țară precum Danemarca poate controla, urca la bordul unei nave și, în cele din urmă, interzice deplasarea în zona sa economică exclusivă este unul foarte ridicat, spune Christian Bueger de la Universitatea din Copenhaga, într-un interviu pentru DW.

Acest prag este depășit, de pildă, ”dacă nava nu arborează niciun pavilion sau, de exemplu, dacă ieri naviga sub pavilion panamez, iar astăzi sub cel liberian. Într-un asemenea caz, autoritățile pot presupune că este, de fapt, o navă fără stat, ceea ce este interzis conform dreptului internațional maritim”. De asemenea, dacă există suspiciunea unui pericol pentru mediu, un stat are dreptul să recurgă la măsuri de control.

Din acest motiv, DMA invocă în mod special standardele de siguranță și protecția mediului în cazul reținerii navelor în largul portului Skagen: ”Măsura a fost luată ca reacție la traficul navelor vechi care transportă petrol prin strâmtorile daneze, ceea ce reprezintă un risc sporit și un motiv de îngrijorare pentru siguranța maritimă, navigatori și mediu”.

O dinamică a provocărilor cu Rusia

Kremlinul consideră însă că aceste motive sunt doar pretexte. La sfârșitul lunii mai, Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, a declarat că Rusia va apăra traficul maritim ”prin toate mijloacele legale”. Se ia în calcul, a spus demnitarul de la Moscova, desfășurarea de forțe de securitate pe nave.

Christian Bueger, de la Universitatea din Copenhaga, avertizează asupra unei spirale de escaladare în regiunea Mării Baltice: ”În cele din urmă, este vorba, de ambele părți, de testarea reacției celuilalt”, a declarat Bueger pentru DW.

Europa trebuie ”să se aștepte la o dinamică a provocărilor cu Rusia, care nu se va limita doar la mare. Cred că vom asista tot mai des și la utilizarea dronelor”, a adăugat Bueger, care a publicat în iulie un nou studiu privind politica internațională în regiunile oceanice (”Politics of Global Ocean Regions”).

Incidente cu drone în și deasupra Mării Baltice?

Până acum, Danemarca a achiziționat de la un producător american zece drone pentru supraveghere maritimă. ”Sunt platforme foarte flexibile, care pot fi echipate cu diferiți senzori electronici de recunoaștere și cu camere”, explică Bueger.

În același timp, profesorul german de la Universitatea din Copenhaga și echipa sa de cercetare au înregistrat tot mai multe observații de drone de origine neclară dar despre care există suspiciuni că ar proveni din Rusia. ”Este foarte probabil să asistăm la tot mai multe incidente”, a spus Bueger pentru DW. ”Este de imaginat, de pildă, ca un parc eolian să fie avariat de drone – ceea ce ar avea un potențial considerabil de escaladare”. Cercetătorul avertizează: „Este foarte probabil să vedem așa ceva chiar în acest an.”

