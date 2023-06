Remember Prigojin: date, dosare și mistere

Încerc să vă atrag atenția asupra necunoscutelor din „dosarul Prigojin” despre care am scris deja pe 3 iunie. Justificarea materialului de atunci stătea în faptul că multiple surse ridicau nenumărate semne de întrebare asupra uneia dintre cele mai misterioase figuri din cercul de putere de la Kremlin, aflat deja în conflict deschis cu ministrul apărării.

Într-adevăr, enorm de multe discuții despre această personalitate în jurul căreia s-a creat o legendă cum puține sunt acum pe plan internațional, menită să continue tradiția „câinilor războiului”, mercenarii de acum câteva decenii bune cu grupurile lor atât de eficiente care ridicau sau răsturnau guverne în numele intereselor unor multinaționale care se luptau pentru controlul resurselor. După asta, a apărut a doua generație, cea reunită, antrenată și plătită pentru a se constitui ca „armate private” care să poată îndeplini cu succes treburile murdare de care nici măcar cei de „covert operations” ale diverselor agenții de informații nu voiau să se atingă, considerându-le pre drept cuvânt degradante și infamate. Luați drepte exemplu pe cei de la Blackwater în care s-au înrolat foști militari sau din serviciile de securitate, oameni veniți din toate țările lumii sau care a închiriat serviciile unor unități militare constituite din militari disperați rămași fără contract după încheierea unor conflicte majore și în căutare de lucru, acei „mercenari în slujba mercenarilor”, subiect fascinat în sine și despre care vă voi vorbi cu altă ocazie.

Deocamdată, dat fiind că resurse documentare despre Prigojin și Grupul Wagner sunt relativ puține, cred că este interesant să vă dau câteva, cele care se pot face publice și, pe un canal sau altul, au intrat deja în domeniul public. Îl aveți aici pe cel mai interesant dintre ele, un document din octombrie 2021 conținând biografia lui Prigojin, așa cum a fost regăsită între emailurile obținute după ce hackerii au spart baza de date a unei companii denumite Capital Legal Services, entitate rusă care-l reprezintă pe Prigojin în acțiunile juridice împotriva jurnaliștilor care au vorbit despre conexiunile sale cu Grupul Wagner. Aveți aici listate multe dintre sursele de presă pe care le-al sintetizat în acest material, cu cele 200.000 de emailuri (plus altele 89.000 din alte surse) de la sursa esențială a datelor inițiale, adică serverele sparte de hackeri ale companiei Capital Legal Services. Plus, deoarece și asta este interesant, scrisoarea transmisă de Prigojin ziariștilor de la The Intercept.

politice și militare, explicând oarecum, chiar dacă admitem și că, cel puțin parțial, au fost rearanjate pentru a servi unor acțiuni prezente și viitoare de război informațional, ne permit să vedem cum a fost lucrată o carieră în parametri cu totul excepționali și care este integrată de mai mult timp în logica de forță imperială rusă. Posibil să nu fie așa, atunci, dacă ignorăm cu totul sursele pe care le listează linkurile de care v-am vorbit, atunci cum să explicăm oare evoluția absolut spectaculoasă a personajului și ipostazele extrem ale carierei sale?

Parcurgeți cu atenție lista invitaților (în finalul notei biografice) pe care-i primea Evghenii Viktorovici Prigojin în calitate de maître d’hotel oficial al lui Putin și, în consecință, prezent la toate dineurile sale oficiale, verificat în consecință și aprobat de către toate serviciile de informațiile din lume care pregăteau vizitele în Rusia. Recunoașteți personajele?

Prin ce mister, deocamdată niciodată pe deplin clarificat, omul devine șeful militar al unei grupări de mercenari prezentă pe mai multe teatre de conflict din lume și are puterea care-i permite acum să intervină direct – și cu un discurs extrem de dur – în treburile la cel mai înalt nivel al statului, inclusiv invocând faptul că ar fi fost implicat în posibila fraudare a rezultatului alegerilor din SUA? S-a ajuns ca în SUA FBI-ul să emită o „red notice” privindu-l pe Prigojin:

Și iată faptele „grupului de inculpați” în frunte cu Prigojin, extrem de grave în termenii oricărei legislații din lume și justificând decizia celor de la FBI. Lecturați cu mare atenție acest document care specifică și nivelul de recompensă oferit de autoritățile americane, totuși destul de mic în comparație cu importanța personajului, doar 250.000 $. În 2018m un mare juriu îl condamnă, alături de coinculpați, pentru implicarea în „război informațional împotriva SUA” și aveți aici un link video unde procurorul general adjunct Rosenstein prezintă actul de condamnare.

Mai există însă un document, din păcate prea puțin circulat, unul cât se poate de oficial, emis pe 26 ianuarie în acest an de Departamentul Tezaurul al SUA și care vorbește despre Grupul Wagner ca fiind o Organizație Criminală Transnațională, decizând sancțiuni foarte severe în scopul de a întrerupe activitățile Grupului de teroriști Wagner

Ok, dar misterul rămâne complet deoarece colegii de la INTERCEPT au dat de un document pe care l-au și publicat și e absolut senzațional deoarece chiar dacă există faimoasa RED NOTICE de la FBI, mai avem o notă internă, original nedestinată circulației publice, din partea INTERPOL în care, sub semnătura domnului Vitalie Pârlog, cei de la INTERPOL spun că solicitarea FBI are „un caracter predominant politic” și, ca atare, încalcă principiul de neutralitate politică bal INTERPOL. Intrăm aici pe un tern minat, căci procurorul care a a pledat pentru condamnarea lui Prigojin este nimeni altul decât faimosul Robert Muller, foarte cunoscut pentru implicarea în ancheta vizându-l pe Trump și legăturile sale posibile cu Rusia.

Ceața este totală. Fie că așa sunt vremurile, fie că sunt tunuri de ceață care au intrat periodic în acțiune. Oricum, povestea e departe de a fi încheiată pentru că, din ce în ce mai limpede, mizele se joacă la altă masă, poate chiar în altă cameră decât cea în care sunt invitați privitorii.