Ziua în care piloții români au obținut o victorie legendară. Pilotau exclusiv avioane românești și erau conduși de un as al aerului

Una dintre cele mai spectaculoase victorii obținute vreodată de aviația română a avut loc pe data de 10 iunie 1944. Mai mulți piloți români care pilotau celebrele avioane românești IAR-80 au reușit să facă praf o escadrilă americană care încercase să atace aerodromurile românești.

Aviația Regală Română a trăit momente de glorie în cel de-Al Doilea Război Mondial. Legendară a rămas bătălia aeriană de pe 10 iunie 1944, din apropierea aerodromului de la Popești-Leordeni, în care piloții români, cu avioane românești, au reușit să obțină o uriașă victorie asupra aviației americane trimisǎ să bombardeze rafinăriile de petrol de la Ploiești. În acea zi, 24 de avioane de vânătoare americane Lightning P-38 au fost doborâte, o adevărat catastrofă pentru armata americană. Înfrângerea americană l-a făcut pe Thomas McKelvey Cleaver, în „Analele Luptelor Aeriene“, să denumească acel moment drept „The Blackest Day“ ("Cea mai neagră zi“). Dan Vizanty, comandantul escadrilei românești, a fost supranumit „Spaima Lightningurilor“ după bătălia de pe 10 iunie 1944.

Când americanii au luat la țintă rafinăriile românești

Pe 6 iunie 1944 a avut loc debarcarea din Normandia. A fost o operațiune reușită a Aliaților. În timp ce rușii împingeau dinspre Est, americanii și englezii reușiseră să stabilească un cap de pod în Europa și încercau să prindă Germania Nazistă ca într-un clește. Reușita operațiunii Overlord i-a încurajat pe Aliați să atace susținut toate zonele controlate de nemți, în special cele care-i ofereau resursele necesare pentru mașinăria de război. Așa s-a născut și misiunea de pe 10 iunie 1944, lansată la numai patru zile de la debarcarea în Normandia.

Grupul 82 de vânătoare din Armata 15 americană, staționat la Foggia, Italia, urma să execute o misiune de bombardament asupra rafinăriilor de la Ploiești, pe teritoriul României. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, până pe 23 august 1944, România a fost aliata Germaniei Naziste. Aviatorii americani, majoritatea veterani și adevărate legende ale luptelor aeriene, trebuiau să folosească avioanele lor de vânătoare P38 Lightning pe post de mini-bombardiere, adică să care o singură bombă de 445 de kilograme sub aripa stângă. Pentru echilibrare, dar și pentru a parcurge distanțe mari, sub aripa dreaptă a fost montat un rezervor mare de kerosen.

După ce lansau bombele, avioanele americane puteau reveni la rolul de aeronave de vânătoare. Era primul atac american asupra unui obiectiv atât de precis, o rafinărie. Până atunci atacaseră în general zone mari, precum aglomerări urbane, rețele de cale ferată. La primele ore ale dimineții escadrilele americane au plecat de la Foggia cu destinația Ploiești. Grupul 82 era însoțit de grupul 1, format strict din avioane de vânătoare menite să apere bombardierele improvizate. Dintr-un total de 100 de avioane americane, câte au plecat de la Foggia, doar 75 au ajuns pe teritoriul României. Restul s-au defectat. La un moment dat unul dintre grupurile de avioane americane greșește virajul și ajunge deasupra aerodromului Popești Leordeni. Pentru americani, totul răul era spre bine, pentru cǎ puteau anihila avioanele de vânătoare românești aflate la sol, asigurând astfel liniștea bombardierelor improvizate. Nu a fost să fie.

„Îmi iau pistolul de alarmă, ies repede şi lansez racheta verde”

La aerodromul de la Popești-Leordeni se afla staționat grupul 6 vânătoare, piloți români dotați în mare parte cu avioane de vânătoare de producție românească, de la Brașov, celebrele IAR-80 și IAR-81. Grupul 6 vânătoare era comandat de un pilot extrem de talentat, Dan Vizanty. Acesta deja era considerat un adevărat as al aerului în cel de-Al Doilea Război Mondial.

Evident, românii nu se așteptau la apariția avioanelor americane. Din întâmplare, o santinelă a văzut pe radarul din postul de comandă o întreagă escadrilă apropiindu-se. L-a anunțat imediat pe Vizanty, care la rândul său a dat alarma. „Tocmai intrasem în birou să-mi parcurg corespondenţa când... alarmă!?... La ora 8.00?! Surprins pentru moment de ora neobişnuită, îmi iau pistolul de alarmă, ies repede şi lansez racheta verde prin care dau unităţilor mele ordinul de decolare imediată. Am decolat după ultima patrulă şi, tăind traiectoria formaţiei, ne-am situat în fruntea ei, continuând să luăm altitudine“, a povestit Dan Vizanty, în revista fanceză „Pionniers“, în anul 1982. Așa cum a precizat și Vizanty, piloții români se mobilizează și ies exemplar la atac. În doar câteva minute erau în aer. Observând avioanele americane cum zburau la altitudine foarte joasă, Vizanty a ordonat atacul.

Cei 36 de piloți români s-au aruncat în plină viteză asupra avioanelor americane. „Mă aflam la 1.500 de metri altitudine în fruntea formaţiei şi am auzit codificat în cască: «Atenţie, Paris! Atenţie, Paris! Indieni deasupra cuibului!“. Am recunoscut îndată vocea lui Traian Gavriliu, şeful Biroului Operaţii al Aerodromului Popeşti-Leordeni, care mă anunţa astfel că avioanele de vânătoare se îndreptau spre aerodrom. Atunci, privind peste bord, văd val după val, la foarte joasă altitudine, formaţiuni de Lightning P-38. Imediat şi fără ezitare, ordon prin radio: «Paris către Paris: 1, 2, 3, atacăm, urmaţi-mă!»“, relata Vizanty, în aceeași publicație.

„Lupii Carpaților” și o victorie de legendă

Pentru a da exemplu, Dan Vizanty se repede cu avionul direct către avioanele inamice și le mitraliază puternic. Urmează o încleștare epică în care piloții celor 36 de IAR-uri românești se descurcă extraordinar. Bătălia a durat 12 minute, timp care răpăitul mitralierelor, zgomotul asurzitor al motoarelor turate și sunetul dramatic al avioanelor care cădeau au dominat întreaga atmosferă. Cei de la sol urmăreau cu sufletul la gură încleștarea din aer și încercau să transmită constant mesaje de avertizare piloților.

„Înmărmuriţi, toţi cei de la sol au fost spectatorii şi martorii acelei lupte sângeroase, în lumina orbitoare a soarelui de vară, în zgomotul exploziilor, în ţăcănitul asurzitor al mitralierelor, în urletul fantastic al motoarelor, în timp ce, pretutindeni, se înălţau spre cer volutele de fum ale avioanelor doborâte ce ardeau“, descria confruntarea Dan Vizanty în revista „Pionniers“. Mai multe avioane americane sunt doborâte iar șase piloți mor. De cealaltă parte, americanii doboară trei avioane românești, piloții lor pierzându-și viața.

Per total, însă, victoria a fost a românilor, un moment de glorie a Aviației Regale Române. Se spune că Dan Vizanty a doborât personal trei avioane americane și a supraviețuit miraculos după ce un proiectil de 13,2 milimetri a străbătut carlinga aeronavei sale şi a ieşit prin spatele avionului. Inițial, presa americană a crezut cǎ cei care au învins escadrila 71 USAF au fost piloții germani staționați în România. Ulterior, și-a dat seama că a fost vorba de grupul 6 al Aviației Regale Românești.

Richard "Dick“ Wilsie, aviator american care a participat la raidul de pe 10 iunie 1944, a declarat, potrivit cărţii "Jurnal de zbor“ a lui McKelvey Cleaver: „În acea zi, am simţit ca şi cum cerul ar fi căzut peste noi. Am simţit pe pielea noastră că am fost bătuţi rău“. Din păcate, o parte din grupul de bombardiere improvizate au ajuns la Ploiești și au lansat 33 din cele 36 de bombe disponibile. Culmea, au avariat rafinăria Româno-Americană. Cu toate acestea, au fost luate în primire de avioanele de vânătoare germane și de bateriile antiaeriene românești. Atât piloții germani cât și bateriile antiaeriene au mai doborât 18 avioane americane. În total, cu tot cu avioanele doborâte de Grupul 6 la Popești Leordeni, pierderile USAF au fost uriașe în acea misiune.

Șampanie pentru aviatorii români

În afară de piloții doborâți, Vizanty a adus la sol în siguranță restul grupului. Au fost primiți cu urale. Comandantul aviaţiei române, ministrul Aerului de la acea vreme, generalul Gheorghe Jienescu, când a aflat despre această uriaşă victorie, le-ar fi trimis imediat cu mașina personală 24 de sticle de șampanie franțuzească. Ulterior, Grupul 5 Vânătoare și-a respectat blazonul și a vânat aviația americană care ataca zonele petrolifere. Între 4 aprilie și 23 august 1944, Grupul 6, condus de Dan Vizanty, a doborât 6 fortăreţe zburătoare B-17, 6 bombardiere Liberator B-24 cu patru motoare şi 28 de avioane Lightning P-38.