PSD și Nicușor Dan au făcut imposibilul: l-au victimizat pe Bolojan și l-au legitimat pe Simion

„Strategii” din conducerea PSD și Nicușor Dan au reușit performanța rară să transforme o problemă care se rezolva singură, într-un dublu eșec zdrobitor - al doilea fiasco monumental după episodul Tomac.

„Cum să creezi un adversar mai puternic decât era înainte să-l ataci?” ar fi cursul de la științe politice semnat de Dan & PSD.

Și aici pun o întrebare simplă, pe care orice om cu minimum de logică și-ar pune-o: dacă PSD & Dan voiau să scape de Ilie Bolojan, de ce nu au mai așteptat 7-8 luni până la rotativă?

Bolojan ar fi continuat să fie premier într-o perioadă de austeritate, tăieri, nemulțumiri și proteste. Adică exact genul de perioadă în care orice politician se erodează. Îl lăsai să încaseze toate înjurăturile, toate nemulțumirile și toate costurile politice, iar la rotativă îi luai elegant scaunul.

Dar nu. Geniile strategice au ales varianta inversă. L-au dat jos înainte să se erodeze, l-au victimizat, l-au transformat în simbolul liberalilor și l-au făcut mai puternic decât era înainte.

Ce sens are? 100% niciunul. Cei care conduc PSD au demonstrat de multe ori că pot împărți funcții, dar au dificultăți serioase când vine vorba de strategie politică pe termen lung.

Mai există o întrebare la care nimeni din PSD nu pare să aibă răspuns: Dacă tot ai cea mai mare structură politică din țară, mii de primari, președinți de consilii județene, parlamentari și organizații în fiecare comună, de ce ai renunța de bunăvoie la funcția de premier și la controlul guvernului? De ce ai prefera să dai șefia Executivului și ministerele-cheie unor oameni care nu reprezintă decât propriul grup de interese și câțiva trădători din PNL?

Sincer, de la conducerea PSD nu aveam așteptări.

Surpriza vine însă de la Nicușor Dan.

Omul a fost ales de mulți români ca să închidă definitiv capitolul USL, însă pare că a decis să-l reediteze. Mai lipsește doar să scoată de la naftalină afișele cu „dreapta unită” și să le tipărească în culorile PSD.

Să fim serioși: Nicușor Dan nu a fost votat pentru un USL reîncălzit, nu a fost ales pentru combinații de culise și nici pentru experimente politice parșive. A fost ales inclusiv pentru că Ilie Bolojan și-a ținut cuvântul și nu a candidat la prezidențiale iar ca răsplata Nicușor Dan l-a împins pe scări chiar pe cel care l-a susținut în turul al doilea fără rezerve.

Evident, și la moțiune PSD nu ar fi mișcat nici măcar un vot fără acordul tacit al președintelui. Așa că imaginea activistului civic care lupta cu sistemul începe să semene tot mai mult cu imaginea unui șef de partid birocratic și autosuficient.

Cât despre trădătorii din PNL, aceștia au oferit una dintre cele mai spectaculoase demonstrații de autosabotaj din politica românească. L-au înjunghiat pe la spate pe Bolojan, i-au cântat prohodul și apoi au descoperit că fără el nu sunt în stare nici să formeze un guvern dar poate cel mai important i-au oferit lui Bolojan momentul potrivit să-i execute prin excludere pe toți, deodată, oprind din timp creșterea tumorii în interiorul PNL.

Well.... partea cea mai comică este că PSD și Nicușor Dan au ajuns să se umilească public pentru voturile AUR, partidul despre care ni s-a spus în ultimii șase ani că reprezintă pericolul suprem, apocalipsa democratică, sfârșitul Europei și toate celelalte catastrofe imaginabile. După ce ai demonizat AUR zi și noapte, după ce ai câștigat alegeri spunând că trebuie oprit AUR, ajungi să îi rogi să îți voteze guvernul. Mai mult, îl trimiți pe Adrian Veștea la negocieri. Adică exact partidul pe care îl declarai indezirabil devine cheia supraviețuirii tale politice.

Și atunci apare întrebările de minim bun simț pentru PSD și Nicușor Dan: De ce ai prefera să intri într-o combinație care îl face pe George Simion arbitru al jocului? De ce ai prefera să legitimezi AUR și să îi crești importanța?

În urma acestui haos politic, există un lucru pe care până și adversarii îl recunosc tot mai greu de ascuns: Ilie Bolojan și George Simion au fost cei doi politicieni care au înțeles cel mai bine momentul și dorința propriilor electori.

Ce urmează?

Pentru că matematica nu iartă și frica de anticipate nu ține loc de orgolii, există doar două variante serioase.

Prima: un guvern minoritar PSD, probabil cu Sorin Grindeanu premier sau cu un alt lider social-democrat, trecut prin Parlament cu voturile PNL. Adică exact partidul pe care PSD tocmai a încercat să-l umilească și să-l împingă în decor.

A doua: un guvern minoritar PNL – USR – UDMR, cu un premier indicat/susținut din nou de PNL & Bolojan și de partenerii tradiționali.

Cu alte cuvinte, după săptămâni de trădări, telefoane și combinații, concluzia este absolut spectaculoasă: Au dat foc casei ca să scape de Bolojan și acum tot pe Bolojan îl cheamă pompier cu furtunul și găleata.