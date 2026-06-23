search
Marți, 23 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

PSD și Nicușor Dan au făcut imposibilul: l-au victimizat pe Bolojan și l-au legitimat pe Simion

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

„Strategii” din conducerea PSD și Nicușor Dan au reușit performanța rară să transforme o problemă care se rezolva singură, într-un dublu eșec zdrobitor - al doilea fiasco monumental după episodul Tomac.

Dacă PSD & Dan voiau să scape de Ilie Bolojan, de ce nu au mai așteptat 7-8 luni până la rotativă
Ilie Bolojan, George Simion, Sorin Grindeanu, Nicușor Dan FOTO Mediafax

„Cum să creezi un adversar mai puternic decât era înainte să-l ataci?” ar fi cursul de la științe politice semnat de Dan & PSD.

Și aici pun o întrebare simplă, pe care orice om cu minimum de logică și-ar pune-o: dacă PSD & Dan voiau să scape de Ilie Bolojan, de ce nu au mai așteptat 7-8 luni până la rotativă?

Bolojan ar fi continuat să fie premier într-o perioadă de austeritate, tăieri, nemulțumiri și proteste. Adică exact genul de perioadă în care orice politician se erodează. Îl lăsai să încaseze toate înjurăturile, toate nemulțumirile și toate costurile politice, iar la rotativă îi luai elegant scaunul.

Dar nu. Geniile strategice au ales varianta inversă. L-au dat jos înainte să se erodeze, l-au victimizat, l-au transformat în simbolul liberalilor și l-au făcut mai puternic decât era înainte.

Ce sens are? 100% niciunul. Cei care conduc PSD au demonstrat de multe ori că pot împărți funcții, dar au dificultăți serioase când vine vorba de strategie politică pe termen lung.

Mai există o întrebare la care nimeni din PSD nu pare să aibă răspuns: Dacă tot ai cea mai mare structură politică din țară, mii de primari, președinți de consilii județene, parlamentari și organizații în fiecare comună, de ce ai renunța de bunăvoie la funcția de premier și la controlul guvernului? De ce ai prefera să dai șefia Executivului și ministerele-cheie unor oameni care nu reprezintă decât propriul grup de interese și câțiva trădători din PNL?

Sincer, de la conducerea PSD nu aveam așteptări.

Surpriza vine însă de la Nicușor Dan.

Omul a fost ales de mulți români ca să închidă definitiv capitolul USL, însă pare că a decis să-l reediteze. Mai lipsește doar să scoată de la naftalină afișele cu „dreapta unită” și să le tipărească în culorile PSD.

Să fim serioși: Nicușor Dan nu a fost votat pentru un USL reîncălzit, nu a fost ales pentru combinații de culise și nici pentru experimente politice parșive. A fost ales inclusiv pentru că Ilie Bolojan și-a ținut cuvântul și nu a candidat la prezidențiale iar ca răsplata Nicușor Dan l-a împins pe scări chiar pe cel care l-a susținut în turul al doilea fără rezerve.

Evident, și la moțiune PSD nu ar fi mișcat nici măcar un vot fără acordul tacit al președintelui. Așa că imaginea activistului civic care lupta cu sistemul începe să semene tot mai mult cu imaginea unui șef de partid birocratic și autosuficient.

Cât despre trădătorii din PNL, aceștia au oferit una dintre cele mai spectaculoase demonstrații de autosabotaj din politica românească. L-au înjunghiat pe la spate pe Bolojan, i-au cântat prohodul și apoi au descoperit că fără el nu sunt în stare nici să formeze un guvern dar poate cel mai important i-au oferit lui Bolojan momentul potrivit să-i execute prin excludere pe toți, deodată, oprind din timp creșterea tumorii în interiorul PNL.

Well.... partea cea mai comică este că PSD și Nicușor Dan au ajuns să se umilească public pentru voturile AUR, partidul despre care ni s-a spus în ultimii șase ani că reprezintă pericolul suprem, apocalipsa democratică, sfârșitul Europei și toate celelalte catastrofe imaginabile. După ce ai demonizat AUR zi și noapte, după ce ai câștigat alegeri spunând că trebuie oprit AUR, ajungi să îi rogi să îți voteze guvernul. Mai mult, îl trimiți pe Adrian Veștea la negocieri. Adică exact partidul pe care îl declarai indezirabil devine cheia supraviețuirii tale politice.

Și atunci apare întrebările de minim bun simț pentru PSD și Nicușor Dan: De ce ai prefera să intri într-o combinație care îl face pe George Simion arbitru al jocului? De ce ai prefera să legitimezi AUR și să îi crești importanța?

În urma acestui haos politic, există un lucru pe care până și adversarii îl recunosc tot mai greu de ascuns: Ilie Bolojan și George Simion au fost cei doi politicieni care au înțeles cel mai bine momentul și dorința propriilor electori.

Ce urmează?

Pentru că matematica nu iartă și frica de anticipate nu ține loc de orgolii, există doar două variante serioase.

Prima: un guvern minoritar PSD, probabil cu Sorin Grindeanu premier sau cu un alt lider social-democrat, trecut prin Parlament cu voturile PNL. Adică exact partidul pe care PSD tocmai a încercat să-l umilească și să-l împingă în decor.

A doua: un guvern minoritar PNL – USR – UDMR, cu un premier indicat/susținut din nou de PNL & Bolojan și de partenerii tradiționali.

Cu alte cuvinte, după săptămâni de trădări, telefoane și combinații, concluzia este absolut spectaculoasă: Au dat foc casei ca să scape de Bolojan și acum tot pe Bolojan îl cheamă pompier cu furtunul și găleata.

Mai multe de la Gabriel Horia Nasra

Umbre și acuzații grave asupra dizidentului Teodor Șușman din perioada interbelică
Opinii
Imperiul austro-ungar, Lasconi, băncile și monstruoasa coaliție. Ai două urechi și o gură. Păstrează proporția!
Opinii
Moartea lui Prigojin: Putin nu va fi eliminat și războiul va dura
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor Dan. Scenariile de lucru
digi24.ro
image
Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Guvernul Adrian Veștea a fost respins de Parlament
stirileprotv.ro
image
Genul programului: ipocrizie. Cum a devenit justiția inamicul celor care până mai ieri ieșeau în stradă să o apere. După ce au aplaudat ani de zile condamnările adversarilor politici și făceau glume cu „statul paralel”, acum acuză sistemul că le fabrică dosare
gandul.ro
image
Factorul SURPRIZĂ care ar putea dicta evoluția prețului petrolului
mediafax.ro
image
Octavian Popescu, fostul favorit al lui Gigi Becali, salariu uluitor la FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
REPORTAJ Ce nu s-a văzut la televizor la votul pentru Guvernul Veștea: social-democrații negociau deja viitorul guvern condus de Sorin Grindeanu
libertatea.ro
image
„Regele Nordului” și criza politică din Marea Britanie. Cine este și ce propune Andy Burnham, cel mai probabil succesor al lui Starmer
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
"Știm cu toții cu cine ești măritată!" Reacție tranșantă, după ce a văzut imaginile de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Irina Fodor, mesaj emoționant de ziua de naștere a soțului ei. Ce a recunoscut prezentatoarea TV în online: „Observ că Diana te urmează”
click.ro
image
Cazul ciudat al puilor de girafă înalți de 2 metri care au dispărut fără urmă dintr-un zoo. Au fost găsiți după aproape un an
antena3.ro
image
Cu ce au greşit corporatiştii care se înghesuie în metrou în fiecare zi ca să ajungă la timp la birou, cu ce au greşit antreprenorii şi companiile că au o afacere din care plătesc taxe şi impozite, ca să fie loviţi în faţă de o asemenea sfidare a celor care au pe mână puterea politică şi au dus România într-un asemenea haos politic şi social?
zf.ro
image
32 de şoferi prinşi de e-SIGUR au minţit că soţia era la volan. Acum, riscă închisoarea
observatornews.ro
image
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
cancan.ro
image
Ce ajutoare și bonusuri la pensie se primesc în 2026? Care pensionari pot primi sute de lei din 6 surse?
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Greșeala care blochează dosarul de pensie. Documentul lipsă poate întârzia plata cu luni de zile
playtech.ro
image
Cum îi afectează, de fapt, pe fotbaliștii români noile reguli FIFA privind transferurile. Cazurile Borza, Tavi Popescu sau Rareș Ilie
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Fiul Shakirei a văzut că toate camerele s-au mutat pe ei la Cupa Mondială și ce a urmat face înconjurul lumii
digisport.ro
image
România în care vacanța rămâne un lux. Ce spun oamenii care nu au fost niciodată nici la munte, nici la mare. „Am lucrat 60 de ani și în vacanță n-am fost. Nici măcar la vreun muzeu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie, DECIZIA care aruncă în aer scena politică
romaniatv.net
image
Beneficii pentru românii de peste 40 de ani. Mulți nu știu că au acest drept gratuit în țara noastră
mediaflux.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
Cine este Mihaela, femeia care şi-a omorât fiica în Italia. „Copila de 13 ani era încă în viaţă”
click.ro
image
Rică Răducanu a dat startul sezonului estival! Cât costă micii, ciorba de perișoare și hamsiile la localul lui din Neptun: „Sunt mai mulți angajați decât turiști”
click.ro
image
Ce fac Gabriela și Dani Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-au mutat la apartament: „Îmi place viața aici! O să o vindem”
click.ro
Regele Ludovic I al Bavariei și Regina Therese a Bavariei, profimedia 1037470965 jpg
Regele obsedat de amante și curiozitatea sa bizară pentru femeile care-i treceau prin pat. Și-a pierdut tronul pentru o curtezană de lux
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prețuri pe litoralul românesc. O turistă a arătat ce a primit de 100 de lei, în Eforie Nord, la „împinge tava”
image
Cine este Mihaela, femeia care şi-a omorât fiica în Italia. „Copila de 13 ani era încă în viaţă”

OK! Magazine

image
Mai e pe moarte această prințesă europeană? Regina Sonja rupe tăcerea despre starea de sănătate a nurorii sale, care, teoretic, e viitoarea regină norvegiană

Click! Pentru femei

image
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!

Click! Sănătate

image
Cum ar putea fi boala Alzheimer descoperită cu 8 ani înainte de pierderile de memorie