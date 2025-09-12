search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Propagandă nord-coreeană: „Martiriu” pentru Rusia

Publicat:
Ultima actualizare:

Fiecare al șaptelea soldat trimis de Coreea de Nord să lupte pentru Rusia a căzut pe front, conform serviciilor de informații de la Seul. Regimul de la Phenian susține că participarea la război ar servi apărării patriei.

Kim Jong-Un aduce un omagiu soldaţilor căzuţi pe frontul din Ucraina
Kim Jong-Un aduce un omagiu soldaţilor căzuţi pe frontul din Ucraina

Pierderile sunt enorme: aproximativ 2000 dintre cei 13.000 de soldați trimiși de Coreea de Nord în sprijinul armatei Kremlinului ar fi murit până acum în războiul de agresiune dus de Rusia împotriva Ucrainei. Cifrele provin dintr-o estimare actualizată a serviciului de informații sud-coreean NIS, publicată la începutul lunii septembrie.

Pentru a prezenta aceste pierderi într-o lumină pozitivă în fața propriei populații, regimul recurge la vechiul său instrument: propaganda. Aceasta funcționează atât de bine în țara izolată pentru că oamenii nu au acces la relatări alternative, diferite de cele difuzate de canalele media naționale, strict cenzurate de statul nord-coreean.

Kom Jonj-Un înmânează un portret familiei unui soldat căzut pe front
Kom Jonj-Un înmânează un portret familiei unui soldat căzut pe front


Tinerii sunt îndemnați să se înroleze în armată pentru a deveni ”comandouri sinucigașe cu gloanțe și bombe”. Pe 31 august, mass-media de stat nord-coreeană a transmis un documentar despre trupele staționate în Ucraina. Au fost prezentați și doi soldați, Yun Jong-hyuk, de 20 de ani, și Woo Wi-hyuk, de 19 ani. Potrivit materialului televizat, cei doi nu ar fi vrut să fie capturați de soldații ucraineni și și-ar fi pus capăt zilelor, detonând o grenadă. Mass-media de stat au calificat drept ”eroic” acest gest suicidal.

”Martiriu eroic”

Pe ecrane a apărut și liderul Kim Jong Un, în timp ce se înclina în fața portretelor soldaților morți, aducându-le astfel un omagiu. Imaginile l-au arătat apoi îmbrățișând rude îndurerate.

”Asta e tipic pentru Coreea de Nord”, explică Min Seong-jae, profesor de științele comunicării și media la Pace University din New York. Prin îndoctrinare ideologică, soldații și generațiile următoare trebuie educați în spiritul patriotismului.

”Ei arată imagini cu soldați care se sinucid, pentru că acest lucru se potrivește perfect cu narațiunea regimului, veche de decenii, despre loialitate supremă și disponibilitatea de a te sacrifica”, punctează Min, într-un interviu pentru DW. Faptele soldaților morți sunt prezentate în Coreea de Nord drept ”martiriu eroic”, nu drept ”pierdere fără sens”.

Regimul trăiește într-o frică permanentă de colaps

Erwin Tan, profesor de politică internațională la Hankuk University of Foreign Studies din Seul, are o altă teorie. Soldații nord-coreeni morți ar fi fost constrânși la sinucidere după o tentativă de dezertare sau din cauza prestației slabe pe front. ”Astfel de filmări ar putea fi destinate să transmită celorlalți membri ai armatei nord-coreene mesajul că ‘lașitatea și incompetența’ nu vor fi tolerate”.

Regimul nord-coreean folosește propaganda și serviciile stricte de securitate internă pentru a impune loialitate cetățenilor săi. Conducerea politică trăiește însă într-o spaimă permanentă: se teme de un colaps similar celui din URSS și din statele Europei de Est în jurul anului 1990.

Deosebit de alarmant pentru Phenian este destinul dictatorului român Nicolae Ceaușescu, prieten al lui Kim Ir Sen, bunicul actualului lider suprem Kim Jong-Un și întemeietor al dinastiei de dictatori nord-coreeni. Ceaușescu a condus România începând din 1965 și s-a lăsat inspirat de practicile opresive nord-coreene. În decembrie 1989, după o revoltă populară, a fost executat împreună cu soția sa, Elena. ”Regimul nord-coreean este pe deplin conștient de fragilitatea poziției sale de putere”, comentează Tan.

Răstălmăcire: războiul împotriva Ucrainei ca apărare a Coreei de Nord

Regimul de la Phenian împletește diverse teme de propagandă, cum ar fi dușmănia față de SUA, Japonia și Coreea de Sud. Războiul împotriva Ucrainei este ”un alt front al acestei lupte”, spune Min. ”Astfel, este transformat dintr-un război purtat în numele Rusiei într-o apărare directă a patriei”.

Discursul mass-media de stat nord-coreene, conform căreia soldații luptă împotriva americanilor, sud-coreenilor și japonezilor, ”servește la a face ca un război îndepărtat și confuz să pară imediat și coerent din punct de vedere ideologic”. Aceasta trezește sentimente familiare precum mândrie, răzbunare și rezistență și ajută la mascarea realității neplăcute: nord-coreenii mor pentru interesele Moscovei, nu pentru ale lor.

Julian Ryall - DW

