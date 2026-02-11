search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prima zi la Berlin, minus 48 de ore până începe cu covor roșu cu tot

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Deja o mare victorie pentru Bad Unicorn, distribuitorii premiați: Monica Felea și Ștefan Bradea, care au avut și au curajul să aducă producții rare și de valoare, de văzut pe marile ecrane, cu public în sală și emoții la Oscar, ca pentru recentul: „Valoare sentimentală”, pentru care, o să trăim, în cunoștință de cauză emoțiile pe Voyo, în miez de noapte, spre dimineață, pe 15 spre 16 martie. Tot datorită lor au ajuns în România și tulburătorul „Despre trup și suflet” direct de la Berlinală, ori animația colosală „Flow”.

Monica Felea, distribuitoare de film / FOTO Eduard Enea
Monica Felea, distribuitoare de film / FOTO Eduard Enea

La Delphi Lux, un cinema foarte special de pe Strada Kant, pe gang, cum îi zic nemții, și nu-l știu taximetriștii, am „împușcat ” deja două filme, unul de la Veneția și unul de la Sundance:

Străinul lui Camus, ecranizat recent de Francois Ozon (după Visconti, în 1967), cu Benjamin Voisin din „Iluziile pierdute” și formidabilul Pierre Lottin, din„Fanfara”. O sincronicitate perfectă cu sarbătorirea la Teatrul Bulandra, a lui Victor Rebengiuc, pentru că avea mult (fără a fi la fel de izbutit) din „Pădurea spânzuraților”, regizat de Liviu Ciulei.

Si documentarul cu mult haz de necaz, chiar de drame: Coexistence, My Ass/ Coexistență, pe naiba (v-ați prins oricum de traducere), al lui Amber Fares, specializată în stand-up politic, din mamă iraniano- israeliană și tată evreu-român, cu o percepție subtilă a conflictului palestiniano- israelian.

De neratat nici ”Vocea lui Hind Rajab”, care rulează deja și la noi, pentru a înțelege mai bine niște nuanțe. Seara s-a încheiat cu poeta descoperită cu ani în urmă, tot datorită Festivalului: Cătălină Ene Onea, autoare L.U.N A. și am deschis ediția, în avanpremieră, cu un Espresso Martini, pe care îl descoperisem anul trecut, la Ritz, în ultima seara, și care pare ideal pentru a pleca pe Marte, planeta cinefililor visători. 

Opinii

Mai multe de la Irina-Margareta Nistor

Globul de cristal (de Boemia, îmi place să cred ) merge la...
Opinii
Good Bye, Lenin?
Opinii
Filmul, singurul care-ți dă viață/roluri, dincolo de moarte
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Actorul James Van Der Beek a murit la doar 48 de ani. Starul cunoscut din „Dawson’s Creek” suferea de cancer
stirileprotv.ro
image
Ciolacu confirmă dezvăluirile Gândul: Deficitul a fost scăzut printr-o șmecherie contabilicească, ca Bolojan să fie salvatorul României
gandul.ro
image
România vrea să fie hub în domeniul feroviar. O mare companie vrea să fabrice trenuri pe hidrogen și o cale ferată de mare viteză
mediafax.ro
image
Arbitrul de fotbal care și-a cerut iubitul în căsătorie a fost victima unei agresiuni. Trei bărbați l-au lovit, în fața casei
fanatik.ro
image
Tudor Chirilă, într-un interviu exclusiv pentru Libertatea: „Nu sunt simpaticul mesei”. Despre teatru, familie, politică și patriotism
libertatea.ro
image
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Criminalul s-a predat! "Șocant": ce a spus în fața anchetatorilor, după ce și-a omorât fratele în stradă
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
Apartamentele de 60.000 € care şi-au dublat preţul. Proprietarii au aflat că soseşte metroul în câţiva ani
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Ce nu ai voie să faci în autobuzele şi tramvaiele STB. Mulţi bucureşteni beau apă şi consumă alimente, dar este interzis
playtech.ro
image
Lovitură pentru Universitatea Craiova înainte de „dubla” cu FCSB! Steven Nsimba, out pentru derby-ul din SuperLiga. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Îți vom simți lipsa". Novak Djokovic a luat decizia, la 10 zile după finala de la Australian Open
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Pacienții vor putea cere gratuit a doua opinie medicală. Legea a fost adoptată de Camera Deputaților
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Statul român preia gigantul Rusiei! SUA a impus restricții, România a găsit o soluție
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
„SANADOR, vreau să-ți mulțumesc că ieri m-ai lăsat să mor”. Experiența de coșmar trăită de Lidia Bodea, directoarea Humanitas, în clinica privată
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
William în UAE, Foto Instagram (5) (1) jpg
Ipostaze inedite cu Prințul William în deșert. O fermecătoare femeie din Țările Arabe îi ține companie
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
Ipostaze inedite cu Prințul William în deșert. O fermecătoare femeie din Țările Arabe îi ține companie

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer