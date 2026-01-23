search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Preşedintele Donald Trump a plecat de la Davos cu coada între picioare!

0
0
Publicat:

În primul rând, la sosirea la Davos nu l-a întâmpinat nimeni. Mergea singur pe covorul roşu, în timp ce liderii UE erau deja plecaţi de la Davos. Nici măcar premierul Elveţiei nu l-a întâmpinat! Aşa ceva, pentru liderul celui mai mare stat din lume, este o palmă nemaivăzută.

Donald Trump FOTO Profimedia
Donald Trump FOTO Profimedia

La Davos Trump a susţinut că SUA au înregistrat performanţe economice nemaiîntâlnite în ultimul an, şi că modelul său economic este benefic global, ar trebui să-l adopte toate ţările! A reiterat politici protecţioniste, inclusiv tarife pentru ţările care nu cooperează conform viziunii sale economice.

Problema Groenlandei

Când liderii UE s-au unit şi au ameninţat America cu măsuri de retorsiune, în primul rând comerciale şi economice, „bătăuşul clasei” s-a întors cu 180 grade. Nu utilizează forţa în anexarea Groenlandei, nu mai impune taxe de 10% şi apoi de 25% ţărilor care i se opun în anexarea Groenlandei. S-a lăudat apoi că a lămurit problema  Groenlandei, prin discuţii cu Mark Rutte, Secretarul General NATO. Dar ce legitimitate avea Rutte să ia decizii în privinţa Groenlandei? Niciuna! A şi declarat că în discuţii nu s-a atins problema suveranităţii Groenlandei, pentru că nu avea legitimitate să discute aşa ceva. Atunci ce s-a hotărât? Bucăţi de teritoriu groenlandez în care SUA să-şi planteze baze militare de apărare a teritoriului american împotriva atacurilor Rusiei şi Chinei. Dar mai rămâne ca acest acord să fie aprobat de oficialităţile daneze şi groenlandeze. Aşa că, până la aprobarea acestui acord de cei în drept, nimic nu poate fi considerat aprobat.

Trump a afirmat că la Davos el şi Rutte ar fi stabilit „un cadru pentru un viitor acord”, privind Groenlanda. Rutte spune că în conversaţiile cu Trump focusul a fost securitatea arctică, nicicum Groenlanda, pentru că nu avea mandat pentru aşa ceva. Rutte şi NATO nu pot negocia şi  decide în numele Groenlandei. Cine minte?

Orice discuţie privind statutul Groenlandei trebuie să implice Danemarca şi locuitorii Groenlandei. Nu există un document semnat sau un rezultat juridic privind Groenlanda.

Discursul lui Trump de la Davos

Cel puţin 10 minciuni şi inexactităţi am enunţat  în articolul de ieri. Trump a criticat UE şi politicile sale, inclusiv în NATO, sugerând că ar trebui să luăm exemplu de la America. America, în care conform ultimelor sondaje 56% dintre americani nu sunt de acord cu politicile lui Trump.

Mai nou, aberaţia lui Trump este ca  NATO să vină să apere frontiera cu Mexic a Americii, ca testare a art 5 din tratatul NATO!

Singura întâlnire de notat este cu Zelenski, dar obiecţiile la posibilul acord cu Rusia rămân: ce teritorii ar trebui să cedeze Ucraina  lui Putin. Trump susţine că tot Donbasul, ceea ce ar permite ruşilor să ajungă la Gurile Dunării şi să ocupe Republica Moldova. Sigur ca Zelenski nu este de acord!

Consiliul Mondial al Păcii, BoP, Board of Peace

BoP este iarăşi o iniţiativă a lui Trump, nerecunoscută de mai nimeni, având în vedere că doar 19 ţări au semnat intrarea în BoP, şi acelea nu foarte importante.

BoP nu este o organizaţie internaţională formală recunoscută de ONU, NATO, sau alte instituţii internaţionale. Este o propunere privată a lui Trump, care după plecarea sa din fruntea SUA va fi, probabil, desfiinţată.

Nu are statut juridic sau un cadru de funcţionare adoptat de organisme internaţionale, cum ar fi o convenţie ONU. În presa internaţională BoP este tratată mai degrabă ca o propagandă de imagine a lui Trump la Davos, uneori criticată de alţi lideri şi nefiind integrată în structuri existente în diplomaţie.

BoP are zero legitimitate formală internaţională, o iniţiativă politică/mediatică a lui Trump, nerecunoscută de sistemul internaţional.

Participarea ţărilor occidentale şi a liderilor UE la BoP a fost slabă sau absenţa.

Şi nu are cum să fie altfel dacă prevederile statutului BoP sunt:

-Donald J. Trump este desemnat explicit că „Chairman” (Preşedinte) inaugural al BoP;

-El deţine autoritatea exclusivă să invite membri, să creeze sau desfiinţeze entităţi subordonate şi să interpreteze sau aplice statutul;

-Nu exista o limită de mandat pentru Trump: el serveşte până la demisie sau incapacitate, cu succesiune desemnată d el însuşi;

-Membrii sunt state şi entităţi suverane invitate de Chairman;

-Termenul standard de membru este de până la 3 ani, reînnoibil cu aprobarea Chairman-ului;

-Daca o ţară contribuie cu cel puţin 1 miliard USD în primii 12 luni de la intrarea în vigoare, poate deveni membră permanentă fără limită de termen;

-Corpul decizional suprem pentru buget, orientări politice, strategii globale;

-Consiliul Executiv, format din 7 membri, aleşi de Chairman, responsabil cu implementarea deciziilor mai largi al Board-ului;

Şi aşa mai departe, totul este sub directa conducere a lui Trump.

În concluzie, de la Davos Trump nu a plecat cu mare lucru, toate iniţiativele de propagandă politică şi mediatică s-au lovit de indiferenţa ţărilor UE, care ştiu cu cine au de a face.

Un scandalagiu, un personaj care vrea să sperie lumea, iar când nu-i merge pleacă cu coada între picioare de unde a venit.

Opinii

Mai multe de la Ștefan Vlaston

De ce va câştiga Nicușor Dan alegerile prezidenţiale din luna mai
Opinii
Comisia de la Veneţia vs. CCR, în problema anulării alegerilor prezidenţiale. Cine are dreptate?
Opinii
Se pare că anturajul lui Trump l-a convins că este mai bine să lase Rusia să se prăbuşească sub propria prostie
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă
digi24.ro
image
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
stirileprotv.ro
image
Continuă ofensiva românească la Davos. Dragoș Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene, s-a întâlnit cu directorul unei agenții imobiliare și cu CEO-ul unei firme producătoare de termopane
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Cutremur la FCSB! Gigi Becali a anunțat prima plecare: „Gata cu Alibec! Să plece de mâine”. Câți bani vrea pe atacant. Exclusiv
fanatik.ro
image
Dezmățul financiar din primăriile României. Cazul angajatei căreia administrația comunală i-a plătit salariul de două ori, plus datoriile personale
libertatea.ro
image
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
Cum a devenit Slovacia cel mai mare producător de mașini din lume
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Vremea se schimbă radical. Luna februarie aduce temperaturi atipice, prognoza meteo până la finalul iernii
playtech.ro
image
Gigi Becali, prima reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Mircea Lucescu, internat de urgență!
digisport.ro
image
Sondaj uriaș, efectuat în 28 de țări: Profeția lui Isaak Asimov începe să devină o realitate
stiripesurse.ro
image
(P) Rolul farmacistului în menținerea sănătății de sezon
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
Cum arată legitimaţia pe care niciun român nu ar vrea să o vadă în 2026. Ordinul a intrat în vigoare FOTO
romaniatv.net
image
Nicușor Dan, vestea cea mare privind numirile la SRI și SIE! Avertismentul președintelui: Coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
Jennifer Garner foto Profimedia jpg
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Majoritatea infarctelor și accidentelor cerebrale au acești 4 factori de risc