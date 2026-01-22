În privinţa Groenlandei, Trump o dă cotită. Se face de râs, şi odată cu el întreaga Americă!

După discursul său de la Davos, Trump a renunţat la ameninţările privind anexarea Groenlandei. S-a comportat ca bătăuşul clasei care se vede înghesuit de colegi şi dă să fugă, să nu mănânce bătaie.

În ultimele săptămâni Trump a cerut scurt şi clar anexarea Groenlandei la America, pentru a o apăra de ruşi şi chinezi. A repetat de multe ori că dacă UE se opune va fixa taxe de 10%, apoi de 25%, în relaţiile comerciale cu ţările care se opun anexării Groenlandei de către America. Văzând reacţia ţărilor UE, s-a răzgândit. Nu mai vrea anexarea Groenlandei, nu va folosi forța, şi nici taxe nu mai pune ţărilor care i se opun. Exact ca bătăuşul clasei care se vede încolţit de colegi.

Ţările UE au multe măsuri de retorsiune pe care i le-au pus în faţa lui Trump: pot şi ele pune taxe la produsele americane, deţin active şi titluri de stat americane care reprezintă datoria SUA, pe care, dacă le-ar vine, ar provoca dezastrul în economia americană. Să nu fi ştiut Trump toate astea? Sau a crezut că ceilalţi sunt proşti şi nu ştiu să reacţioneaze. În ambele cazuri, tot dovadă de prostie se cheamă.

Acum a renunţat la pretenţia de anexare a Groenlandei. Se mulţumeşte cu mici suprafeţe teritoriale din Groenlanda în care să instaleze echipamente militare de apărare, ceea ce avea şi până acum. Nu mai impune taxe ţărilor care i se opun, şi promite să contribuie la NATO ca şi până în prezent. Dintre toţi şefii ţărilor UE, nimeni n-a rămas la Davos să vorbească cu Trump. Doar şeful NATO, Mark Rutte are convorbiri şi tratative cu Trump. Mai mare ruşinea nici că se putea!

La sosirea la Davos, Trump s-a trezit pe aeroport singur, neîntâmpinat de vreo oficialitate de rangul său.

Din toate aceste întâmplări a tras, în sfârşit, concluzia corectă, şi nu mai cere imperios Groenlanda, deşi în discursul său de la Davos a reiterat cererea expresă ca Groenlanda să aparţină Americii.

Da, dar s-a făcut de râsul lumii, şi odată cu el a făcut de râs şi poporul american pe care îl conduce. Pentru că toată lumea se întreabă: pe cine aţi ales voi să vă conducă?

Minciunile lui Trump în discursul de la Davos

O serie lungă de minciuni şi exagerări din discursul de la Davos pune sub semnul întrebării cultura politică şi discernământul lui Trump.

1.„Groenlanda a fost a noastră şi am dat-o înapoi”. Fals, SUA n-a avut niciodată suveranitate asupra Groenlandei, a apărat-o militar în timpul celui de al Doilea Război Mondial dar nu a fost proprietara Groenlandei. Unde este cultura istorică şi politică a unui şef de stat?

2.A confundat de patru ori Groenlanda cu Islanda. Dacă se întâmpla unui elev de gimnaziu mai exista o scuză, dar şefului celui mai mare stat din lume? Sau confuzia venea din faptul că după Groenlanda urma să revendice porprietatea americana asupra Islandei?

3.„Statele Unite plăteau aproape 100% cheltuielile NATO”. „Suntem trataţi foarte nedrept de NATO, nu am primit nimic de la NATO”. O minciună, statele NATO plătesc şi ele cel puţin 2% din cheltuieli, iar unele ţări chiar mai mult. Contribuţia americană este mare, 63%, dar nu 100%. Statele NATO au ajutat America cu ocazia atacului din 9/11 şi prin sprijin militar reciproc în multe alte ocazii. Declaraţii înşelătoare şi exagerate.

4.„Am încheiat opt războaie”. Fals! Multe dintre aceste dispute s-au încheiat fără intervenţie sau mediere americană, altele continuă sau au doar acorduri temporare, nu încheieri definitive.

5. „China nu are ferme eoliene”. Fals! China are cea mai mare capacitatea instalată de energie eoliană din lume, reprezentând 40-45% din totalul global și continuă să construiască masiv ferme eoliene.

6.„Alegerile americane din 2020 au fost fraudate”. Afirmaţia a fost deja demontată de multiple audituri şi anchete juridice şi de către instituţii independente. Nu există dovezi credibile că ar fi fosr fraudate.

7.La cererea sa, Macron a mărit preţurile la medicamente în Franţa. O prostie, preşedintele Franţei nu are pârghii constituţionale să controleze prețurile în Franţa.

8. „Inflaţia este învinsă”. Minciună, inflaţia rămâne mai sus de ţinta FED şi nu este controlată de el.

9.„Creşterea explozivă a economiei, investiţiile sunt în floare”. Creşterea economiei nu este cea mai mare din istorie, cum susţine Trump. Există proiecţii economice independente care arată o creştere pozitivă, dar nu la nivelul istoric absolut pe care îl afirmă Trump.

10.„Unele părţi ale Europei nu sunt recunoscute şi nu sunt pe drumul cel bun”. Care sunt acele părţi? Nu există date obiective, economice şi sociale care să susţină o astfel de informaţie.

Concluzia este că Trump minte şi face afirmaţii fără acoperire, sperând să păcălească auditoriul. Când observă că nu are succes, dă înapoi, ca bătăuşul clasei şi renunţă la cererile exagerate.

Problema este că nu poţi accepta de la şeful celui mai mare stat din lume un astfel de comportament.