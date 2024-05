PNL, nu ți-e rușine cu Vrabie? Campanie electorală cu aluzii rasiste la Medgidia

Condamnat penal în primă instanță și în apel pentru fals, primarul liberal Valentin Vrabie și-a creat un slogan electoral ce sugerează un afront xenofob la adresa principalului contracandidat la primăria Medgidiei.

„Oameni buni și lume bună, nu dați Vrabia din mână” – așa sună sloganul primarului liberal Valentin Vrabie în campania electorală pentru alegerile locale din 9 iunie. Îndemnul de a-l realege pe edilul Medgidiei face trimitere străvezie la proverbul neaoș „Nu da vrabia din mână pe cioara de pe gard”. Prin comentarii exprimate public în mediul online, mulți cetățeni ai Medgidiei au înțeles că sloganul, cu continuarea pe care acesta o sugerează implicit, se dorește a fi un atac de joasă speță către principalul său contracandidat, Chenan Ibram, de origine turcă.

Exprimarea pleonastică „oameni buni și lume bună” pare să indice că sloganul este rodul intelectului firav al edilului-șef în funcție al Medgidiei. Conform presei locale, Valentin Vrabie este la bază pădurar, meserie pentru care a terminat cursurile liceului agricol din Castelu. Abia după ce a devenit primarul comunei Peștera, și-a continuat formarea educațională cu studii de licență și masterat, ambele la celebra fabrică de diplome „Spiru Haret”. În contrast cu Chenan Ibram, care a studiat fizică nucleară la Facultatea de Fizică din cadrul Universității București și a urmat o carieră antreprenorială în țară și în Germania, derulând în paralel programe de asistență socială în comunitățile defavorizate din Medgidia și împrejurimi.

„Dosarul păsărilor” – Vrabie, Scatiu, Colibri și... Păun

Valentin Vrabie a fost condamnat penal pentru fals atât în primă instanță, la un an și șapte luni de detenție cu executare (iunie 2022) de către Judecătoria Medgidia, cât și definitiv la același cuantum de pedeapsă, dar cu suspendare, de Curtea de Apel din Constanța (octombrie 2023). Numai că primarul a invocat un viciu de procedură, obținând în martie 2024 rejudecarea dosarului în care este acuzat de fals intelectual. Dosarul lui Valentin Vrabie a început în anul 2020, după ce Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța a întocmit un rechizitoriu privind fapte penale. Procurorii au reținut că primarul Medgidiei emisese un certificat de atestare fiscală în favoarea unei societăți comerciale, statuând în fals că firma unui afacerist local nu avea datorii restante către bugetul municipiului.

În realitate, firma avea restanțe de plată semnificative față de comunitatea locală, însă edilul a ordonat eliberarea certificatului fiscal, după cum a relatat portalul de știri DobrogeaLive, citând declarații făcute de martorii din dosar. În cursul procesului, instanța a audiat mai multe persoane, dintre care două au primit statut de „martori amenințați”, identitatea fiindu-le protejată sub pseudonimele Scatiu și Colibri. Acest fapt a dus la denumirea ad-hoc a cazului Vrabie drept „dosarul păsărilor”. Ironie a sorții, după condamnarea definitivă a primarului, mandatul lui Vrabie a fost preluat interimar de viceprimarul Păun.

Măsura protejării identității celor două persoane care au depus mărturie împotriva sa era justificată, mai ales că Vrabie avea deja la activ hărțuirea a două angajate ale primăriei Medgidia, faptă pentru care a fost amendat de CNCD, iar victimele sale au câștigat în instanță litigiile de muncă în care au contestat concedierile abuzive. În același an 2019, într-o ședință de consiliu local, edilul Vrabie a rostit textual amenințarea de tip interlop „O să dispăreți ca copilul ăla de la Caracal”, la adresa viceprimarului, Luminița Vlădescu. La mai puțin de un an, Adevărul.ro relata despre cum Vrabie o agresa fizic pe aceeași doamnă Vlădescu și pe un alt angajat al primăriei. În septembrie 2022, profesorul care semnala probleme grave legate de reabilitarea energetică a liceului „Nicolae Bălcescu” din municipiu a fost amenințat de primar.

Pregătiri electorale în Medgidia

Luminița Vlădescu s-a înscris și în acest an în competiția pentru primăria Medgidia, însă candidatura dumneaei din partea PSD este în cel mai bun caz anemică. Pe de-o parte, protocolul de colaborare dintre PNL și PSD o împiedică să-l atace frontal pe primarul în funcție, iar pe de altă parte doamnei îi lipsește carisma și abilitatea de a mobiliza un bazin electoral care altminteri avantajează PSD. Luminița Vlădescu face live-uri amatoricești pe Facebook, cu microfonul contra vântului, și are o prestație submediocră în campania pentru locale, ca și cum n-ar dori să devină primar.

Într-atât de jenant este blatul PNL-PSD în Medgidia, încât lista de candidați PSD la consiliul municipal este deschisă de finul lui Valentin Vrabie, omul de afaceri Genk Mevlit. În cazul în care scrutinul din 9 iunie se încheie cu rezultatele așteptate, Genk Mevlit va fi numit viceprimar, fapt important în perspectivă, căci dacă Vrabie va fi din nou condamnat definitiv la rejudecarea dosarului său de fals intelectual, funcția de primar va rămâne în familie. Dacă și-ar fi dorit cu adevărat primăria, PSD avea opțiunea să-l susțină pe Bogdan Moșescu, un tânăr expert în fonduri europene și fost city manager al Medgidiei. Impecabil calificat profesional pentru administrația publică și adversar al lui Vrabie, el a candidat în 2020 la funcția de primar (obținând 11,5% din sufragii), devenind consilier. După încheierea mandatului în consiliul municipal, Moșescu a optat să se retragă din politică.

Alegerile pentru primărie anunțau un galop de sănătate pentru edilul în funcție, asta dacă pe ultima sută de metri n-ar fi intrat în competiția electorală Chenan Ibram, din partea Alianței pentru Medgidia, o coaliție între USR-PMP-FD și Uniunea Democrată Tătară (UDT). Fără a fi membrul vreunui partid politic, Chenan Ibram este liderul informal al comunității multietnice din cartierul defavorizat Ali Baba. Campania energică a lui Ibram în mediul online și pe teren a stârnit entuziasm din partea tinerilor din Medgidia, de toate etniile, și a celor care s-au săturat de administrația Vrabie și de pasivitatea complice a PSD. Alți trei pretendenți la funcția de primar s-au înscris doar pentru a face figurație ori pentru a trage în sus lista de candidați a partidelor lor (AUR, SOS, respectiv PAD) la consiliul local. Cu mai puțin de zece zile înainte de scrutinul din 9 iunie, șanse realiste să acceadă în viitoarea legislatură a consiliului municipal par să aibă doar PNL, Alianța pentru Medgidia și PSD. Și doar candidații acestor trei formațiuni politice se așteaptă să obțină la vot scoruri cu două cifre procentuale.

Campion al laudei plătite în mass-media

Valentin Vrabie este primar al municipiului Medgidia din primăvara lui 2016, când a câștigat alegerile locale, din postura de candidat independent. Până în toamna aceluiași an, s-a înscris în ALDE, unde a activat până în 2018, când a demisionat, iar un an mai târziu devenea membru PNL, câștigând al doilea mandat de edil al Medgidiei sub culorile liberale. Anterior funcției pe care o ocupă, Vrabie a legat alte două mandate de primar în comuna Peștera, la circa 20 km sud-vest de Medgidia, mai întâi ca membru PSD (din 2008), apoi ca independent (din 2012). În cel din urmă mandat la Peștera, Vrabie descoperea ce influență în societate poate obține un politician rapace, care se promovează agresiv în mass-media.

În emisiunea „România, te iubesc!” difuzată de Pro TV în decembrie 2015 și reportajele realizate în prima parte a lui 2016 de același post național, cu titluri ca „Peștera – comună ca în Austria”, Valentin Vrabie era prezentat ca întruparea excelenței în administrația publică locală din România. Însă jurnaliștii trustului Pro au ales să fie miopi la cheltuielile nesustenabile angajate de primăria Peștera între 2008 și 2016. Bugetul comunei era o gaură neagră ce înghițea cu mult peste veniturile generoase provenite de la parcul eolian situat pe teritoriul său. „Apa era ieftină în Peștera pentru că primăria nu o plătea” – titra site-ul de știri locale Constanța100% în noiembrie 2016, când Valentin Vrabie deja era primar în Medgidia. Pentru luminițele de Crăciun din iarna 2015/16, administrația Vrabie a plătit unei firme circa jumătate de milion de lei, sumă pe care nu a mai achitat-o. După ce UAT Peștera l-a acționat în judecată pe Vrabie, acesta a fost silit de instanță să plătească din propriul buzunar dobânzi penalizatoare în valoare de peste 71.000 lei. Grosul cheltuielilor cu festivismul deșănțat a revenit în cârca bugetului public.

Tiparul de la Peștera s-a repetat după 2016 la Medgidia, unde administrația condusă de primarul Vrabie se lansează în cheltuieli fastuoase, pe care le prezintă ca investiții, apoi altcineva achită nota de plată. În iunie 2023, Guvernul României aloca din fondul național de rezervă un ajutor financiar de 16 milioane de lei unor primării din țară aflate în pragul incapacității de plată, dintre care Medgidia primea cea mai mare sumă – 7 milioane de lei. Doar în primele cinci luni ale anului trecut, primăria Medgidia cheltuise prin achiziții cu atribuire directă 6,4 milioane de lei. Pentru parangheliile și panseluțele de la Medgidia scoate din buzunar fiecare român plătitor de taxe și impozite. Site-ul Flux24.ro mai arăta și că 315.000 lei fuseseră înghițiți de propaganda mediatică, un singur articol de „presă” care proslăvește realizările actualei administrații fiind plătit din banii contribuabililor cu până la 3.500 lei.

Lăsând la o parte pseudo-jurnaliștii ce îi dedică articole omagiale, în care-i urează umed de ziua sa „Multă putere de muncă, Domnule Primar!”, galeria celor mai vocali susținători ai lui Vrabie s-a mai rarefiat în ultimii ani. Unii au intrat la închisoare, precum Vasile-Licuță Lovin (zis „Coco”), ajuns după gratii pentru fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și trafic de droguri. Alții sunt pe drum către penitenciarul Poarta Albă. Bunăoară, în duminica de 26 mai a.c. l-a adus pe Teodosie Snagoveanu, confrate întru urmărire penală, să (re)sfințească o biserică din centrul Medgidiei. Infamul prelat rusofil s-a folosit de liturghie pentru a-i îndemna explicit pe credincioși să-l susțină în continuare pe primarul Vrabie.

Orașul de apoi

Jurnalistul și scriitorul Cristian Teodorescu publica în 2009 o carte intitulată „Medgidia, orașul de apoi”, reconstituind povești de viață din istoria urbei. Deja de peste un deceniu, pare că viața se drenează din acest oraș, confruntat cu un fenomen al depopulării mai accentuat decât restul județului Constanța. Fără să ai pile, locurile de muncă bine plătite sunt foarte greu de găsit în Medgidia, motiv pentru care tot mai puțini dintre cei născuți în municipiu aleg să-și trăiască viața aici, după ce își termină studiile. Potențialii investitori în economia Medgidiei, mai ales cei străini, se feresc să-și asocieze imaginea cu a unui condamnat penal, cu reputație de interlop. Nu că primăria ar amenaja vreo platformă industrială, cu toate că dispune de terenuri propice acestui scop.

Medgidia este a doua unitate administrativ-teritorială ca număr de locuitori din județul Constanța, cu circa 34.600 de rezidenți permanenți, conform datelor statistice. Municipiul de canalul Dunăre-Marea Neagră a înregistrat scăderea procentuală cea mai ridicată din județ, pierzând 13% din locuitori, între recensământul din 2011 și cel din 2021. În cifre absolute, Medgidia a pierdut într-un deceniu aproximativ 5.200 de cetățeni, în mare parte tineri, plecați să caute oportunități de viață mai bune în Constanța, București sau în afara țării.

În martie 2024, anunțul conform căruia baza militară din comuna Mihail Kogălniceanu (situată la 25 km nord-est) se va extinde pentru a deveni cea mai mare bază NATO din Europa, a fost primită deopotrivă cu speranță și îngrijorare în Medgidia. Partea cu adevărat bună este că România și NATO vor pompa în anii următori miliarde de euro în această zonă, care va atrage importante investiții colaterale în infrastructura civilă. Pe lângă cei 10.000 de soldați așteptați la Mihail Kogălniceanu, în localitate se vor stabili probabil încă cel puțin pe atâția civili. Modelul de dezvoltare economică din jurul bazei aeriene NATO Ramstein, situată lângă orașul german Kaiserslautern, ar putea fi replicat în această regiune relativ săracă a Dobrogei. Pe de altă parte, dezvoltarea accelerată a comunei învecinate poate lăsa Medgidia într-un sumbru con de umbră.

Administrația locală condusă de Valentin Vrabie n-a dat până acum indicii că Medgidia ar avea în plan să absoarbă, prin firmele și forța sa de muncă, din investițiile preconizate în comuna Kogălniceanu, motiv pentru care mandatul 2024-2028 ar putea fi decisiv pentru viitorul pe termen lung al municipiului. Pe 9 iunie, cetățenii Medgidiei au libertatea să-și pecetluiască soarta printr-o alegere neinspirată, la fel de bine cum ar putea să-și acorde o șansă la demnitate.