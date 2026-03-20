Planul PSD de a-l înlătura pe Ilie Bolojan din funcţia de premier

Dacă pui cap la cap declaraţiile lui Grindeanu din ultima vreme rezultă clar că vrea să scape de Bolojan, şi chiar şi planul pe care îl va pune în aplicare pentru acest obiectiv.

Iată declaraţiile lui Grindeanu împotriva lui Bolojan:

- Aţi lovit în cei vulnerabili. Măsurile dumneavoastră au adus suferinţă femeilor gravide, veteranilor şi persoanelor cu dizabilităţi, provocând tensiuni sociale enorme prin încasarea contribuţiilor de sănătate, chiar dacă nu fost încasări semnificative la buget. Aţi accelerat criza.

-în loc să fiţi un scut puternic pentru românii de rând şi companiile româneşti, aţi devenit un sprijin puternic pentru multinaţionale. Aţi tăiat la jumătate impozitul pentru multinaţionale. Aţi revocat măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaţionale. Prin aceste decizii, aţi luat miliarde de lei din bugetul statului şi i-aţi lăsat cadou bogaţilor.

Sunt multe alte declaraţii în acelaşi ton.

În acelaşi timp, Grindeanu spune repetat că PSD nu va susţine un guvern minoritar.

Grindeanu este obsedat de faptul că premierul Bolojan nu ţine cont şi de opiniile sale, şi face doar ce crede el că este corect pentru situaţia României şi românilor. În primul rând, pentru faptul că nu vrea să ia de la bogaţi să dea la săraci. Bolojan explică că dacă nu reducea impozitul pe cifra de afaceri şi alte măsuri care afectau firmele mari, ne trezeam că acestea pleacă în ţări mai prietenoase fiscal, în comparaţie cu România.

Bolojan spune că am ajuns să dăm 12 miliarde euro doar pentru dobânzi anul acesta, şi dacă nu scădem deficitul, dobânzile şi ratele la creditele luate ne îngroapă bugetul şi economia.

Ce vrea să facă Grindeanu după Paşte, pentru a-l înlătura pe Bolojan

Nu face o moţiune de cenzură şi nici nu votează pe cea iniţiată de AUR. Îşi retrage miniştrii din guvern, nu susţine un guvern minoritar fără miniştrii PSD, condiţionează continuarea activității Coaliţiei cu schimbarea lui Bolojan din fruntea guvernului, tot cu un premier de la PNL: Cătălin Predoiu, sau altcineva cu care Grindeanu a colaborat „bine” în perioada USL.

Aici intervine preşedintele Nicusor Dan, care trebuie să aleagă între instabilitatea politică şi acceptarea cerinţei PSD. L-ar putea desemna tot pe Bolojan, pentru că n-a fost eliminat prin moţiune de cenzură, dar nu obţine, fără PSD, majoritatea voturilor parlamentare pentru validarea noului guvern. La preşedinte este soluţia problemei ivite, pe cine va desemna la conducerea guvernului după retragerea miniştrilor PSD.

Bolojan este singurul premier care a câştigat încrederea şi simpatia UE

Toate măsurile întreprinse de Bolojan până în prezent au convins agenţiile de rating şi CE că este cam singurul care are voinţa şi putinţa să îndrepte situaţia fiscal-bugetară a ţării. Are o echipă de miniştri foarte buni, alţii decât cei din PSD, cu care a construit bugetul şi care judecă situaţia României în acelaşi registru cu premierul: Alexandru Nazare, Dragoş Pîslaru, miniştrii de la USR.

Plecarea lui Bolojan riscă să ducă România în „junk”, pentru că suntem pe buza prăpastiei, premieri de tipul Ciucă şi Ciolacu au distrus echilibrele bugetare în urma cărora am ajuns unde suntem acum. (Ciolacu: „mă doare în organul genital de deficitul bugetar!”). Banii primiţi de la UE și de la investitori sunt condiţionaţi şi de faptul că în fruntea guvernului se află o echipă care ştie să-i chibzuiască şi să facă ce trebuie pentru România cu ei.

Este posibil că plecarea lui Bolojan să convingă agenţiile de rating să ducă România în „junk”, iar CE să nu ne mai dea bani. De unde bani pentru pensii şi salarii bugetare fără împrumuturi? România s-ar prăbuşi într-o zonă de instabilitate politică şi economică din care nu ne mai scoate nimeni. Exact ca in situatia Greciei de acum 12 ani.

Dar Grindeanu, urmaşul lui Ciolacu şi Ciucă nu poate pricepe aşa ceva. El vrea să arate că este şef în politica românească, şi totul se face cum doreşte el. La fel cu Trump. Iar costurile le plătim noi, românii.

În concluzie

După Paşte, Grindeanu retrage miniştrii din guvernul Bolojan, cu ameninţarea adresată preşedintelui că dacă Bolojan nu este schimbat din fruntea guvernului, PSD nu mai susţine guvernul şi nu mai participă la actuala Coaliţie de guvernare. Situație în care nu avem o majoritate parlamentară pentru o altă compoziție politică a guvernului.

Nu este clar acum ce va face preşedintele Nicușor Dan.