Perspectiva conexării conflictelor într-un război global

Despre asta se tot vorbește de câteva luni și, de acum, discuția a trecut de la nivelul supozițiilor bine informate la cel de avertismente urgente și extrem de grave.

Primul semnal este dat de Jens Stoltenberg, Secretarul General al NATO care a spus că războiul din Ucraina se poate transforma într-un conflict între NATO și Rusia. Vorbește despre perspectiva unui „război major” și spune că se teme că „nu există vreo îndoială” că războiul ar putea ajunge la acest punct: „Îmi este teamă că războiul din Ucraina poate scăpa de sub control și să se transforme într-un război major între NATO și Rusia”, adăugând că „dacă lucrurile vor merge prost, atunci pot să meargă cumplit de prost”. A spus, totuși, că are încredere că NATO va fi în stare „să evite această situație” datorită prezenței sale întărite în estul Europei. Adăugând înțelept în acest context că „înțeleg pe oricine care a obosit ajutând Ucraina. Înțeleg pe oricine care crede că prețul alimentelor și facturile la electricitate sunt prea ridicate. Dar va trebui să plătim un preț mai mare dacă libertatea și pacea ne sunt amenințate printr-o victorie a lui Putin în Ucraina”.

Amenințarea reprezentată de perspectiva războiului capătă din ce în ce mai multă consistență deoarece, din punctul de vedere exprimat de Stoltenberg, nu există argumente realiste, concrete, care să permită să se creadă că s=ar putea deschide convorbiri de pace cu Putin: „nu avem niciun fel de indicii sau semnale care să arate că Președintele Putin și-ar fi schimbat intențiile fundamentale, adică de a căpăta controlul asupra Ucrainei... Atâta timp cât Putin continuă războiul său brutal și atacă în continuare infrastructura de alimentare cu apă și infrastructura energetică pentru a-i face pe ucraineni să înghețe pe durata iernii, în acest caz nu există o bază pentru negocieri”.

În mod firesc, asemenea avertismente ar trebui auzite. Dar dialogul este realmente unul al surzilor căci, de partea cealaltă, iată o replică ce vine din partea lui Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe: „În contextul eforturilor Occidentului de a înconjura Rusia, SUA și NATO reprezintă o serioasă amenințare la adresa noastră. Evident că este o încleștare între puteri nucleare cu consecința catastrofale”.

Mi se pare extrem, extrem de grav, faptul că, la nivelul mesajului NATP, apare deja recunoașterea posibilității declanșării unui război cu Rusia – având o extrem de clară perspectivă de folosire a armamentului nuclear – și care să se desfășoare în principal în Europa. Este exact de ceea ce se teme Jens Stoltenberg care spune că „este important să evităm un conflict care să implice mai multe țări din Europa și să devină un război total în Europa”. Și amintiți-vă de convingerea cu care liderii NATO, până de foarte curând timp, spuneau foarte convinși că nu sunt și nu vor fi în război cu Rusia și că, în orice caz, trupele NATO nu vor fi trimise vreodată în Ucraina.

România este oare pregătită pentru o asemenea evoluție extremă a situație? Și, poate, ar trebui discutată și perspectiva suplimentară ca țara noastră să fie prinsă între două zone de conflict militar. Prima este Ucraina cu scenariul deloc imposibil descris de Secretarul General al NATO. A doua fiind, tot scenariu extrem de posibil, din ce în ce mai aproape de explozie, al conflictului deschis între Kosovo și Serbia. Deocamdată, Președintele Vucic al Serbiei a anunțat că Belgradul va cere în mod oficial trupelor NATO de menținere a păcii (KFOR) să lase ca unități ale armatei și poliției sârbe să fie amplasate în nordul Kosovo, în acord cu Rezoluția ONU, ca răspuns la trei incidente armate foarte serioase în zona respectivă, cu victime. Vucic își bazează cererea pe Rezoluția 1244 a ONU care spune că Serbia are dreptul de a trimite în Kosovo un număr de până lla 1000 de militari. „Dar nu mi fac niciun fel de iluzii și știu că nu vor aproba această cerere” a spus Vucic, adăugând avertismentul care sună a început de mare problemă în Balcani: „Lupta noastră va să vină, am arătat deschidere spre compromis și, în schimb, ei am făcut tot ce era posibil pentru a face imposibilă viața normală a sârbilor din Kosovo și Metohia”.

Primul semna că lucrurile pot degenera imediat este că, așa cum s-a întâmplat în timpul războiului, ieri, sute de sârbi au ridicat baraje prin care au blocat circulația la două puncte de frontieră către Serbia.

Întrebări deschise și cu perspective mortale. Lumea în care trăim este însă îndestul de fanatizată și nebună pentru a aluneca din nou în capcanele morale ce se deschid? Desigur că da, numai prilejul să fie îndestul de convingător pentru ca politicienii și generalii fără creier ai tuturor armatelor lumii vor fi gata să trimită tinerii să moară. Uitați-vă la tragedia din Ucraina și aveți prima parte a răspunsului.