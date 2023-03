Persecutarea creștinilor, tentație străveche, miză politică mereu actuală

Moshe Gafni și Yaakov, doi parlamentari israelieni aparținând extremei drepte ultra-religioase și radicale, au depus un stupefiant și, îndrăznesc să afirm acest lucru, foarte primejdios proiect de lege în termenii căruia, cazul în care ar fi votat, s-ar interzice în mod expres evanghelizarea, penalizând sever, cu închisoarea, orice încercare de a fi prezentată viața lui Isus și faptele sale așa cum sunt consemnate de Scripturi.

Pedepsele cerute sunt de un an închisoare pentru predici despre Sfintele Scripturi în cazul în care încercarea de prozelitism este la adresa adulților și de doi ani în cazul în care mesajele s-ar adresa copiilor.

Înainte de a merge mai departe, trebuie să menționăm că, primind reacții adverse importante și mai ales din partea zonei americane, singurul mare aliat care i-a rămas la nivelul marilor jocuri geopolitice și confruntat cu mișcări de protest extrem de puternice în țară, premierul Netanyahu a transmis miercuri că Israelul nu va avea „vreo lege împotriva comunității creștinilor”, mesaj liniștitor pentru moment dar care arată cât de puternică este totuși presiunea extremiștilor ultra-ortodocși și, notați foarte bine acest lucru, răspunsul către All Israel News al unuia dintre promotorii textului de lege nu vorbește despre retragerea sa definitivă, ci spune doar că „nu se intenționează ca, în acest stadiu, acesta să meargă mai departe”.

Ca atare, amenințarea directă rămâne:

In response to reporters' questions:

The mission bill was introduced as in every beginning of the Knesset and not promoted at this stage, so dealing with it now is not relevant.

The bill says that in addition to the existing prohibition in the law on providing benefits as an enticement to convert, the very act of soliciting to convert, when it is done directly to a person, will also be prohibited. It is suggested to distinguish between a situation where the person they are trying to persuade is an adult, in which case the maximum proposed penalty is one year in prison, and a situation in which they are trying to persuade a minor, in which case the maximum proposed penalty is two years in prison.

As mentioned, the bill was again placed on the Knesset table procedurally only with the convening of the current Knesset more than four months ago and is not planned to move forward at this stage, so dealing with it now is irrelevant.

Communication of the Office of the Chairman of the Finance Committee, MK Gafni

William Shomali (foto), vicarul general al Patriarhatului latin din Ierusalim spune că „ e îndreptat împotriva libertății de conștiință” deoarece, în trecut, „au existat multe cazuri de creștini, mai ales din statele care au făcut parte din fosta URSS, care s-au convertit la iudaism”, din convingere sau din comoditate, dar nimeni nu s-a gândit să propună o lege pentru a împiedica acest lucru. Există deja în Israel o „lege anti-misionarism”, își continuă Mgr Shomali argumentația. „Această lege îi pedepsește pe creștinii care se fac vinovați de acțiuni misionare...Vizează pe cei care ar încerca să boteze un evreu, mai ales dacă acesta are interese economice sau profesionale în instituția unde ar avea loc botezul...spre exemplu un funcționar evreu într-un spital catolic...acum legea ar fi întărită și completată și ar incrimina orice tip de activitate chiar dacă nu are niciun sens să dublezi pedepsele și să o aplici doar în cazul creștinilor” (sursa: Asia News/InfoCatolica). „Ceea ce este neliniștitor, afirmă Mgr Shomali, este climatul general” care domnește de câteva săptămâni în Țara Sfântă, morții – 14 israelieni și peste 85 de palestinieni – iată cifre care cresc neîncetat. Violența naște violență, un cerc vicios care duce la represalii de o parte și de alta...ne îndreptăm către o perioadă dificilă dar ne rugăm și sperăm”.

Problema nu este nicidecum religia, cum nu este nici existența bisericii, a oricărei biserici care ar trebui să fie ocrotită și ajutată de societate. Problema reală apare în momentul în care religia este instrumentată de politicieni și transformată într-o armă pentru câștigarea de putere, influență, beneficii de toate felurile, impunând dogme pentru a stăpâni prin frică mințile și sufletele credincioșilor. Asta este bătălia care se dă acum în Israel - și nu numai acolo - aducând în prim plan fanatismul celor din partidele de extremă dreaptă, ultra-ortodocșii care au început să impună deja o linie politică radicală. Cu rezultate pe măsură, priviți doar la demiterea urgentă a ministrului apărării din Israel, vinovat pentru că se pronunțase împotriva schimbărilor constituționale prin care premierul dorește să-și câștige o cvasi impunitate.

Context în care, să nu uite nimeni, textul acelei legi nu a dispărut, este doar pus la păstrare și, în condiții favorabile, va putea fi pus din nou în discuție, parte a unei reveniri masive a sistemului de persecuții împotriva creștinilor în țările din Orientul Apropiat unde radicalismul religios a permis grupărilor de fanatici să incendieze biserici, să ucidă sau să exileze creștini sau, cum ați văzut, să gândească proiecte de legi aberante împotriva acestora. Cu siguranță, procesul va continua dacă liderii politici și religioși ai lumii se vor face că nu văd dimensiunea problemei.

Oare ai noștri, altfel bisericoși de nu mai pot la TV și iubitori tare dornici „să iasă la evenimente” însoțiți de un respectuos sobor de preoți, au sau ar avea oare ceva de spus?