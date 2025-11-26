Recunoașterea căsătoriilor gay, dezbătută intens în online: „Noi mergem înainte, cine vrea să rămână în mocirlă, noroc”

Statele membre UE sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal în alt stat membru, chiar dacă legislația națională nu permite astfel de căsătorii, conform Curții de Justiție a Uniunii Europene. Știrea a provocat o dezbatere aprinsă pe platforma reddit.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis marți că statele membre UE sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal în alt stat membru, chiar dacă legislația națională nu permite astfel de căsătorii pe teritoriul propriu. Hotărârea reprezintă o critică directă la adresa Poloniei, care a refuzat să transcrie în registrul civil certificatul de căsătorie al unui cuplu de cetățeni polonezi căsătorit în Germania.

Decizia a fost luată la cererea unei instanțe poloneze care judeca cazul unui cuplu de bărbați care s-au căsătorit la Berlin în 2018 și cărora li s-a refuzat ulterior recunoașterea. Curtea a stabilit că refuzul Poloniei încalcă două drepturi fundamentale ale cetățenilor UE: libertatea de circulație și de ședere pe teritoriul Uniunii; dreptul la respectarea vieții private și de familie.

„Atunci când cetățenii creează o viață de familie într-un stat membru gazdă, în special prin căsătorie, trebuie să aibă certitudinea că vor putea continua această viață de familie la întoarcerea în statul membru de origine”, a precizat CJUE, citată de Europa Liberă.

Pe platforma Reddit, știrea a provocat o dezbatere aprinsă.

„Plus 5% AUR”

„Modul în care se comunică știrea asta e foarte înșelător. Tot ce zice e că dacă un cuplu se căsătorește în Danemarca trebuie să fie recunoscut și în România, nu că se vor putea căsători în România. Foarte stupide comentariile astea cu ‘+5% la AUR’ sau ‘ațâțăm extrema dreaptă”, se arată într-un comentariu.

„Nu sunt deloc stupide, că indivizii respectivi sunt exact aia care nu citesc știrea și preiau doar ce aud”, replică un utilizator al rețelei.

„Comentariile cu ‘+5% AUR’ nu sunt prostii, sunt o reflecție a societății în care trăim… da, probabil știrea asta va mai convinge niște oameni speriați de la sate care mor de foame”, a intervenit altcineva.

Replica a venit rapid: „Mor de foame că vin seara monștrii woke și le mănâncă recolta și animalele.”

„Da’ de ce stau eu cu grijă că alții îs proști? ‘Ațâțăm extrema dreaptă’, altceva decât să bocească nu știu. Noi mergem înainte, cine vrea să rămână în mocirlă, noroc”, intervine altcineva.

„Ca și cum înmatriculezi mașina în Bulgaria, dar circuli cu ea în țară”

Un untilizator al platformei susține că este același lucru ca și cum ai legaliza căsătoria între persoane de același sex: „Păi și nu e practic același lucru? Ca și cum înmatriculezi mașina în Bulgaria, dar circuli cu ea în țară. În linii mari, ai parte de beneficiile în fața legii cu acel act de căsătorie, numai că nu-l poți scoate în format românesc. Deci populația interesată e acoperită, doar statul cam pierde acolo ceva la anumite taxe de eliberare. Și mă gândesc că sunt o grămadă de idioți în politică sau chipurile cu școală, cu locuri de muncă importante de tipul profesor, avocat, doctor, judecător, ofițer, primar etc., adică sunt mulți auriști din aceste medii. Și or fi ei idioți, dar nici chiar așa de proști încât să nu sesizeze distincția de care vorbeam la început. Și or să bage bățul prin gard la greu. Alde Simion, mai ales cu propaganda lor mincinoasă – cum zicea el, marketing – pun pariu că o să fie primii care vor pune paie pe foc.”

Un alt internaut susține că în orice ipostază, vor fi nemulțumiți: „Oricum, la cum e românul… Dacă recunoaștem căsătoriile între persoanele de același sex: HUUUUO! Suntem sclavii Europei! Facem ce spune UE. Dacă nu recunoaștem căsătoriile între persoanele de același sex: HUUUUO! Europa e cu gay-iii! Oricum suntem sclavii Europei!”

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) nu e „Parlamentul European”, e doar un fel de tribunal supranațional. Ei nu „dau legi”, ci le interpretează - susține altcineva.

„Finally. Sper și România să adopte în sfârșit, sau măcar să adopte parteneriatele civile”, a arătat altcineva.

„Parcă văd la televizor, la mass-media plătită de partide, că vor spune că vai, vin homosexualii și ne iau copiii sau că vai, Europa este cu LGBT și nu este creștină ca și noi românii. Asta se va da la televizor, iar CNA nu poate face nimic să oprească știrile false, că sunt puși acolo politic și servesc partidele, nu consumatorii, iar asta trebuie să se schimbe odată”, susține altcineva.

„Totusi, nu înseamnă că cine e împotriva chestiei ăsteia e homofob. Dar, din păcate, asta e un măr al discordiei și nu se poate vorbi civilizat pe tema asta”, a susținut altcineva.