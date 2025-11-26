search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
O pensionară a plătit 100.000 de euro pentru a-l întâlni pe „Brad Pitt”. După care a zburat în SUA și a realizat că a luat țeapă

Publicat:
Ultima actualizare:

O pensionară din Elveția a rămas fără aproximativ 100.000 de franci elvețieni (102.000 de euro), după ce a fost păcălită de un escroc care pretindea că este celebrul actor Brad Pitt. Femeia era convinsă că se află într-o relație amoroasă cu starul Hollywood, motiv pentru care a zburat în SUA, unde a stat trei săptămâni, așteptând să se întâlnească cu el.

Brad Pitt/FOTO: Profimedia
Brad Pitt/FOTO: Profimedia

Femeia (căreia jurnaliștii i-au pus numele Patricia) a spus că a fost convinsă timp de luni de zile că s-a îndrăgostit de adevăratul Brad Pitt, scrie Daily Mail

Patricia povestește cum, după ce a început să urmărească contul de Instagram al starului (deși Brad Pitt nu are cont pe rețeaua de socializare respectivă), a primit un mesaj de la cineva care pretindea că este managerul lui.

„Managerul” a întrebat-o pe Patricia dacă dorește să vorbească cu Brad Pitt însuși, iar ea a acceptat.

„La început discutam normal, ca două persoane care abia s-au întâlnit, foarte delicat”, povestește pensionara.

Cu timpul, au început să vorbească mai des, iar, la un moment dat, escrocul din spatele contului și-a mărturisit iubirea față de Patricia.

„Nu am mai discutat niciodată cu un actor. I-a trimis 30.000 de dolari, apoi încă 20.000.”

Invitată la emisiunea Mise Au Point, ea a explicat: „Îmi punea multe întrebări despre ceea ce simt, despre ce îmi place, cum văd viața, iar într-o zi îmi dă de înțeles că este îndrăgostit de mine.”

Escrocul i-a cerut, de asemenea, să păstreze secretă relația dintre ei. I-a trimis mesaje afectuoase, inclusiv unul în care scria: „Iubirea mea, ești totul pentru mine, acum și pentru totdeauna.”

Patricia a spus că s-a lăsat prinsă în poveste: „Asta este o relație reală care se dezvoltă, așa că m-am lăsat purtată de acest sentiment de iubire.”

Înșelătoria a escaladat când au început să discute despre întâlnire.

Falsul Brad Pitt a pretins că are nevoie de bani pentru ca întâlnirea să fie posibilă, scriindu-i: „Iubito, managementul meu cere 50.000 de dolari.” El i-a spus că aceasta este taxa standard pentru oricine dorește să petreacă timp cu el.

La început, ea a refuzat, dar apoi s-a convins singură că ar putea fi adevărat.

„M-am gândit: «Ei bine, poate așa fac lucrurile… Nu am mai discutat niciodată cu un actor.»” I-a trimis 30.000 de dolari, apoi încă 20.000”, a declarat femeia.

Când adevăratul Brad Pitt a apărut la Festivalul de la Veneția în acea vară, Patricia spera că visul ei se va împlini. Și-a făcut bagajele, așteptând instrucțiuni pentru a i se alătura, dar nu a sunat-o niciodată.

În schimb, i-a trimis flori și un mesaj: „Te iubesc atât de mult, iubito. Abia aștept să-mi petrec restul vieții cu tine. Pitt.”

După primele plăți, i-a fost tot mai greu să se retragă. Escrocul i-a cerut 10.000 de dolari pentru presupuse cheltuieli medicale, apoi încă 10.000.

Patricia a spus că era copleșită de stres, dar continua să plătească pentru că credea că el o iubește.

Apoi i s-a sugerat să îl întâlnească în SUA. Patricia și-a rezervat un zbor spre Los Angeles, convinsă că își va întâlni în sfârșit partenerul.

Totuși, a petrecut singură trei săptămâni într-un hotel, bând cocktailuri și așteptând. Nu l-a întâlnit niciodată și a mai trimis încă 20.000 de dolari înainte de a se întoarce acasă.

Citește și: Reacția lui Brad Pitt după ce o femeie a trimis sute de mii de euro unui escroc care pretindea a fi actorul

Înapoi în Elveția, a dat peste o știre despre o franțuzoaică ce pierduse 830.000 de euro în fața unui alt escroc care pretindea că este Brad Pitt. Patricia a spus că abia atunci a realizat adevărul, după ce a văzut asemănările dintre poveștile lor.

În cele din urmă, a mers la poliție pentru a depune o plângere oficială. A spus: „Când am ajuns și am spus: «Cred că am fost înșelată», nici măcar nu puteam pronunța numele Brad Pitt.”

Când a fost întrebată cât a pierdut, ea le-a spus polițiștilor că a dat „aproape 100.000 de franci”.

Deși încearcă acum să-și reconstruiască viața, ea spune că daunele emoționale sunt severe.

„E o rușine de nedescris. Știu că am trăit aproape un an într-o relație care nu a existat. Te întrebi: «Cum am putut să fiu atât de ușor de manipulat?»”

O franțuzoaică, rămasă fără 830.000 de euro și și-a distrus căsnicia

Cazul despre care a povestit Patricia că l-a văzut la știri este cel al unei franțuzoaice care a pierdut sute de mii de euro și și-a distrus căsnicia. Aceasta a vorbit cu presupusul „Brad Pitt” timp de un an, timp în care acesta s-a plâns că este bolnav și are nevoie urgentă de bani.

Escrocul a falsificat mai multe poze cu actorul de la Hollywood, făcându-l să pară că este internat în spital, și a spus că divorțul de Angelina Jolie l-a lăsat fără averile adunate, tocmai pentru a convinge femeia să-i trimită bani pentru „operație”.

Victima, în vârstă de 53 de ani, i-a transferat escrocului 830.000 de euro într-un cont din Turcia.

„Nu mi-am înșelat soțul în viața mea, pentru că de fapt sunt o femeie loială, nu sunt nebună, așa cum scriu unii pe rețelele de socializare. Am vrut doar să ajut o persoană”, a spus ea.

Cei doi au vorbit pe rețelele sociale încă din 2023. Femeia i-a trimis poezii, cântece de dragoste și chiar o cerere în căsătorie. 

„Dacă ai fi fost în locul meu, ai fi căzut şi tu în capcană. Dacă vine cineva și îți vorbește cu amabilitate, îți spune cuvinte pe care nu le-ai auzit nici de la propriul tău soț, atenții. Păi da, da, vei cădea, vei cădea”, spune ea.

Povestea a ajuns și la urechile echipei lui Brad Pitt, care a transmis un mesaj în care avertizează internauții cu privire la asemenea escrocherii

„Este îngrozitor că escrocii profită de legătura puternică a fanilor cu celebritățile. Acesta este un avertisment important ca să nu răspundeţi la mesajele primite online nesolicitate, în special de la actori care nu sunt prezenți pe rețelele sociale", a spus Brad Pitt.

