Păcănele și cazinouri doar în stațiuni turistice

O ședință a Comisiei pentru Comunicații și, mai nou, și pentru inteligență artificială, din Senat. Punctul 3 pe ordinea de zi: un proiect legislativ care vizează interzicerea publicității la jocurile de noroc, inițiat de parlamentari neafiliați (Forța Dreptei); șanse 0 de a fi votat.

Ușa se deschide larg. Trei tipi bine îmbrăcați: unul din partea Oficiului Național pentru Jocuri de noroc, altul din partea Loteriei române, al treilea - cu rol de observator - din partea Ministerului de Finanțe. Ni se alătură, în mica sală de ședințe, o falangă a jocurilor de noroc, menită să apere interesele din industrie.

Atitudinea lor este una de: „Ce faceți, băieti, aici?”

Primul menționat, un tip scrobit și cu un aer aristocratic, se declară deranjat de îndrăzneala parlamentarilor care, în ultima vreme, au tentative și inițiative de modificare a legislației privind jocurile de noroc. Susține că avem o legislație exemplară, model chiar și pentru statele occidentale și că ar trebui să nu mai atentăm la celebra și exemplara OUG 77/2009.

Reprezentantul Loteriei Române decretează: jocurile de noroc care au s-au răspândit pe întreg teritoriul țării îi țin departe pe români de „fapte antisociale”. Păcănelele sunt de fapt un instrument de domesticire socială, așa cum au fost telenovelele în America de Sud în anii 1990.

Ambii ne sugerează, membrilor comisiei, să stăm liniștiți. Păcănelele și cazinourile au rol de divertisment și nu fac niciun rău tinerilor. Se fac că nu știu despre cei 100.000 de dependenți de jocuri de noroc înregistrați în bazele de date.

Falanga se retrage. Comisia deliberează: proiectul legislativ, unul destul de utopic (interzicerea reclamei pe o piață liberă), primește aviz negativ. Cu toate acestea, ne punem de acord că legislația trebuie schimbată astfel încât costurile sociale să nu devină mai mari decât veniturile aduse la buget de jocurile de noroc. Suntem reprezentanți ai tuturor partidelor parlamentare, conform parității stabilite la începutul legislaturii.

La începutul acestei săptămâni a fost înregistrat la Senat proiectul meu de modificare a OUG 77/2009.

Cine putea să propună cele mai potrivite modificări pentru modificarea legislației privind jocurile de noroc? Un fost mare jucător. Vreo trei ani am studiat pentru a ajunge doctor în păcănele. Pe la 30 de ani, pe fond de plictiseală, monotonie, am căzut și eu în capcana acestei îndeletniciri care consumă bani, timp și energie psihică. La un moment dat, e nevoie de un bilanț- o analiză a pierderilor, câștigurilor și nu numai.

Din poziția de parlamentar sunt dator celor afectați de acest flagel să le arăt o imagine de ansamblu: jocurile de noroc au fost și sunt apanajul aristocrației, pentru clasa de mijloc fiind activități ocazionale. Fiind activități ocazionale, sălile de jocuri de noroc nu au ce căuta pe marile bulevarde ale orașelor, în piețele de legume și lângă farmacii: mai exact în zone în care omul de rând își desfășoară traiul cotidian.

Tradiționalele păcănele (slot-machine) care au mare succes la români sunt un excelent instrument de manipulare a comportamentului și asigură 70 la sută din profitul unui cazino. Aparatele slot-machine sunt rezultatul cercetărilor omului de știință behaviorist Burrhus Frederic Skinner (1904-1990), cel care în anii 1960 a schițat principiile manipulării comportamentului. Într-un un experiment, Skinner a pus un porumbel într-o cutie. El a descoperit că poate să-l condiționeze să ciocănească o pârghie pentru a obține mâncare. Pentru ca porumbelul să lupte pentru mâncare, a modificat experimentul pe parcurs. A creat un experiment în care numărul de apăsări de care era nevoie pentru eliberarea unei pelete de mâncare se schimba la întâmplare. În acest fel, porumbelul nu știa niciodată când avea să vină hrana. A început să se agite. A ciocănit pârghia mai repede. Ceva îl împingea să facă eforturi tot mai mari. Prin urmare, jocurile de noroc electronice stimulează circuitele dopaminice din creier, cele responsabile de dorința de “mai mult”.

În România, se văd tot mai multe efecte ale acestor veritabile droguri economice, cel mai recent fiind cazul tragic al tânărului din Râmnicu Vâlcea. În propunerea legislativă înregistrată la senat cu indicativul B320/2023 am propus mutarea jocurilor de tip cazino (joc tradițional) și de tip slot machine în locații aflate pe teritoriul stațiunilor turistice de interes național, respectiv local, enumerate în Anexa nr. 2 din Hotărârea de Guvern cu nr. 377/2020. Și pentru ca propunerea mea să fie una indulgentă cu cei din industrie am introdus un nou articol în care am specificat că „Statul va acorda dreptul de organizare și exploatare a activității de jocuri de noroc pentru jocurile de tip slot machine și în alte locații decât cele aflate pe teritoriul stațiunilor turistice de interes național, respectiv local, cu condiția ca miza maximă prevăzută de aparate să nu fie mai mare de 0,5 euro (2,5 RON)”, astfel încât scăderea mizelor și premiilor puse în joc să ducă la un joc de tip recreativ, nu unul compulsiv.

.