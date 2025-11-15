Băsescu îi cere lui Bolojan să nu demisioneze: „Nimeni nu-i vrea locul, nu va exista moțiune de cenzură”

Traian Băsescu i-a cerut premierului Ilie Bolojan să nu ia în calcul demisia în condițiile în care este atacat în permanență chiar și de colegii de guvernare. O criză politică ar agrava condițiile, a explicat acesta. Fostul președinte a mai spus că premierul nu poate pleca de la Palatul Victoria decât prin demisie deoarece partidele nu vor iniția moțiune de cenzură pentru că „nimeni nu-i vrea locul”.

Traian Băsescu, a intervenit, în direct la postul România TV, pentru a face comentarii despre situația economică și politică a țării. El a vorbit despre datoria publică a țării și despre scenariile analizate în cazul în care premierul Ilie Bolojan ar decide să demisioneze.

„Ce face Bolojan este un alt drum decât cel pe care l-am ales eu când a fost vorba despre măsuri pentru scoaterea țării din criză. Eu am abordat o altă soluție, adică reducerea salariilor, reduceri de cheltuieli, reducerea fondului de salarii cu 25%, care s-a adresat strict bugetarilor. Nu s-a atins niciun salariu din sectorul privat, mi s-a părut că acesta era lucrul pe care îl puteam controla”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a evidențiat diferențele față de măsurile luate în timpul mandatului său.

„Dacă măream impozitele pe companii într-o situație de criză, atunci am apreciat să controlez cheltuielile pe care le controlam. Nu văd saltul încă, saltul spre bine, probabil că va veni. Nici nu vreau să descurajez, că ne adâncim în criză, deși riscul pe care îl avem este să ne ducem într-o criză economică. Premierul trebuie să fie extrem de atent la efectele pe care le produce creșterea fiscalității în economie”, a adăugat fostul președinte.

Traian Băsescu a mai spus că Ilie Bolojan nu va fi dat jos din funcția de premier pentru că nimeni nu este dispus să își asume responsabilitatea de a conduce țara în plină criză. De aceea, el i-a cerut lui Bolojan să nu se gândească la demisie pentru că o astfel de decizie ar agrava criza politică și economică.

„Doar dacă demisionează, altfel toți îl atacă, dar nimeni nu vrea să îi ia locul. Nu îl va da nimeni jos prin moțiune de cenzură pe Bolojan; dacă el decide să demisioneze, asta e altă socoteală, dar sper să nu o facă, pentru că ar fi și o criză politică care ar agrava condițiile în care ne împrumutăm. Datoria noastră a fost, la începutul acestui an, de 215 miliarde de euro, și la sfârșitul anului vom mai crește cu 39 de miliarde, ajungând la 62% din PIB. Lucrurile… nu vreau să vă spun că de fapt 245 de miliarde nu sunt mare lucru. Marea problemă sunt dobânzile pe care le plătim anual. Este o datorie uriașă, dar problema mare este că anual trebuie să plătești și datoriile; dacă nu ai bani, împrumuți alți bani. Anul acesta plătim circa 10 miliarde euro dobânzi. Pe măsură ce crește datoria, cresc și dobânzile”, a precizat Traian Băsescu.