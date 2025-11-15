search
Sâmbătă, 15 Noiembrie 2025
Orașul subestimat din Europa, cu 56% mai ieftin decât alte destinații turistice: „Oamenii sunt primitori și mâncarea delicioasă"

Publicat:

Un oraș din Europa de Est este considerat unul dintre cele mai subestimate locuri de vizitat în 2026, oferind turiștilor experiențe autentice și tarife cu 56% mai mici decât alte destinații populare. 

Cracovia, situată în sudul Poloniei FOTO Shutterstock
Cracovia, situată în sudul Poloniei FOTO Shutterstock

Experții TripAdvisor au analizat datele platformei pentru a determina ce orașe europene sunt cu adevărat subestimate și merită vizitate în 2026.

Cracovia, situată în sudul Poloniei, aproape de granița cu Cehia, se remarcă prin tarife cu 56% mai mici decât media europeană pentru cazare pe timp de vară, dar și printr-o ofertă bogată în atracții culturale și istorice.

„Este cu 56% mai ieftin decât media europeană pentru cazare pe timp de vară și merită cu adevărat vizitat pentru atmosfera sa unică și bogata moștenire culturală”, a explicat o expertă TripAdvisor, pentru Express.

Cracovia impresionează prin centrul său vechi medieval și prin vibrantul cartier evreiesc. Părți din oraș par desprinse direct dintr-o carte poștală, cu arhitectură impresionantă și numeroase restaurante, cafenele și magazine pitorești.

„Cracovia are un scor mediu de recenzii de 4,5  și am observat o creștere de 7% a recenziilor pentru destinație în ultimul an”, spune specialistul TripAdvisor. 

De asemenena, Cracovia a fost clasată și pe locul 20 în topul destinațiilor culturale din lume în și pe locul 24 în topul destinațiilor din Europa.

Printre atracțiile principale se numără Piața Centrală Rynek Główny, cea mai apreciată atracție a orașului, și Fabryka Emalia Oskara Schindlera, care prezintă istoria locuitorilor evrei și polonezi din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. Alte locuri de vizitat includ Castelul Regal Wawel, Lost Souls Alley și Biserica Sf. Maria.

Cracovia se află la o distanță de o excursie de o zi de fostul lagăr de concentrare Auschwitz, o vizită tulburătoare, dar profund impresionantă. Orașul oferă numeroase tururi ghidate pe jos, care conturează imaginea istoriei sale bogate și complexe.

„Polonia este o țară foarte interesantă de vizitat. Am petrecut patru zile în Cracovia, apoi ne-am dus 3 zile la Gdansk. Oamenii sunt primitori, prețurile excelente, mâncarea delicioasă și la prețuri rezonabile. Ne-am bucurat foarte mult de vizita în Polonia și abia așteptăm să revenim”, a scris un vizitator pe TripAdvisor. 

„Două excursii din Cracovia care merită făcute sunt la Auschwitz și la faimoasele mine de sare. Auschwitz este foarte întunecat și trist, dar important de vizitat. Aș spune că turul minei de sare este unul dintre cele mai bune tururi pe care le-am făcut. Ambele excursii se pot face ușor cu trenul din Cracovia. Aș recomanda două zile pentru vizitarea orașului, fără a include excursiile în afara lui”, a mai sus alt turist. 

