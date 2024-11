Am solicitat TVR-ului organizarea unei dezbateri cu toți cei 14 candidați la prezidențiale

Am asistat, într-una dintre seri, la un nou simulacru de dezbatere prezidențială organizată de un post de televiziune comercial, la care au fost invitați susținători ai celor patru candidați creditați de media, sondaje (chiar și astre) ca fiind marii favoriți ai primului tur din data de 24 noiembrie. Acești susținători proveneau din rândurile colegilor de partid sau, în cazul candidatului independent Mircea Geoană- oameni din echipa de campanie.

Poate că această dezbatere a fan cluburilor a punctat la capitolul divertisment, dar marele perdant este însuși publicul - văduvit de o informare corectă, echidistantă prin asigurarea pluralismului de opinii. Democrația românească se află pe locuri tot mai apropiate de cele retrogradabile, fiind încadrată în categoria ,,democrațiilor defectuoase” de către organismele internaționale. Singurul criteriu la care mai avea note bune în clasamentul The Economist (Indicele Global al Democrației) din 2023 era chiar pluralismul politic, indicator care va suferi scăderi drastice după alegerile din 2024.

De mai bine de o jumătate de secol, dezbaterile electorale sunt veritabile show-uri de televiziune, cu audiențe record. Rolul lor social este unul pe termen lung: ideile discutate și generate în cadrul acesora ne pot proiecta următorii 4-5 ani. În România preferăm facilul: televiziunile noastre nu depun prea multe eforturi pentru a marca așa cum se cuvine aceste sărbători ale democrației. În ultimii doi ani, situația s-a complicat și a devenit alarmantă: subvențiile generoase de la partide, transformate în plăți către principalele televiziuni de știri le-au transformat pe cele din urmă în simple agenții de publicitate, cazul prezentat de Recorder este de notorietate, nefiind nevoie de explicații suplimentare.

Se vede de la o poștă că Antena 3 a invitat patru candidați pe care îi agreează și nimeni nu le poate reproșa acest lucru, detaliu care ține de politica editorială a postului. Poate doar publicul lor, dacă nu ar fi vrăjit de show-urile bine puse în scenă într-o sală de la Palatul Parlamentului. De la show-ul de luni seara eu am rămas cu două momente-cheie (în afară de discuțiile interminabile și sterile despre vila lui Iohannis de pe Aviatorilor): acel duel în versuri între deputatul USR Seidler și deputatul PNL Florin Roman (un rap battle mioritic) și provocarea din final adresată de către moderatorul Gâdea marelui absent al acestor dezbateri, candidatul AUR George Simion: ,,Noi l-am invitat la dezbateri, el nu a venit de frică". E posibil ca limitele umane ale acestuia să-l determine să nu facă față la acest gen de dezbateri de tip show de televiziune, cu întrebări incomode și cu timp scurt de gândire. E foarte posibil, pe de altă parte, ca prezența sa să nu fie prea ofertantă pentru divertismentul oferit maselor prin tubul catodic, astăzi ecranul plat, deși potențialul de a face show al tânărului politician nu este deloc de neglijat, dacă este să trecem în revistă activitatea sa de pe rețelele de socializare. Poate că temele propuse de Simion ar fi fost mult prea grave știind că populismul are darul de a strica petrecerea establishmentului.

În aceste condiții, responsabilitatea revine postului public de televiziune, cel care ar trebui să organizeze o dezbatere cu toți cei 14 candidați, cu reguli clare și teme de actualitate care să reflecte adevăratele probleme ale României în plan economic și social. Ne place sau nu, atâția au fost acceptați de Biroul Electoral Central: avem 14 eligibili pentru postul de președinte, minus Șoșoacă. Cu aceste gânduri, am depus o interpelare parlamentară adresată Președintelui Director General al Televiziunii Române și Președintei CNA. Consider că democrația este un dialog continuu benefic societății și avem responsabilitatea de a-l întreține. Riscăm să avem un tur II de alegeri prezidențiale fără dezbatere electorală, dacă se adeverește scenariul Ciolacu-Simion, la fel ca în 2019, anul celebrei finale Iohannis-Dăncilă. La adăpostul avantajului moral de a fi ,,răul cel mai mic", Marcel Ciolacu va refuza dezbaterea cu George Simion și în acest fel vom bate încă un cui la sicriul în care ne îngropăm sistemul democratic. Putem salva asta cu o dezbatere organizată încă din turul I. Electoratul are nevoie să compare și să disceară- precondiții pentru un vot rezultat dintr-o gândire critică, nu dintr-o emoție de moment care ne poate costa cel puțin un ciclu electoral.