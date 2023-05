Organizația de Cooperare de la Shanghai e despre Beijing și proiectele lui strategice. China la zi

În materialul de astăzi „China la zi” vă prezentăm traducerea din limba chineză a unui articol relevant pentru viziunea chineză, publicat în ziarul Global Times, pe tema reuniunii miniștrilor de externe ai statelor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), care a avut loc pe data de 5 mai la Goa (India). După cum am mai spus pe parcursul comentariilor noastre, OCS trebuie privită astăzi, și ea, din perspectiva celor trei inițiative globale pe care le-a lansat China (privind securitatea globală, prosperitatea globală și civilizația globală).

OSC este un instrument al Beijing-ului, care domină, de departe, organizația. Cu SCO fondată de China, cu sediul la Beijing și condusă de un secretar general chinez, este predominant „un club chinez”, iar „membrii se reunesc în cea mai mare parte pentru a lăuda și a căuta beneficii de la China's Belt and Road Initiative (BRI), o infrastructură colosală, proiect care funcționează deja în mare parte din Asia Centrală și de Sud și urmărește să conecteze China la piețele din Europa și Africa”.

După cum remarca și publicația Foreign Policy, pe marginea evenimentului din India, „așa cum a fost cazul de mai bine de un sfert de secol, China este principalul motor în interiorul SCO și din ce în ce mai mult în regiune. Qin, ministrul chinez de externe, a sosit în Goa din Myanmar, unde s-a întâlnit cu liderii juntei militare care au preluat puterea într-o lovitură de stat în urmă cu doi ani – și care acum sunt invitați în familia SCO. El se pleacă de la Goa în Pakistan pentru a se întâlni cu Bhutto Zardari, premierul pakistanez Shehbaz Sharif și ministrul de externe de facto al talibanilor, Amir Khan Muttaqi, căruia i s-a acceptat o suspendare a interdicției de călătorie din partea Consiliului de Securitate al ONU special pentru această întâlnire. Pakistanul are nevoie de numerar pentru a menține economia pe linia de plutire, iar China are nevoie de asigurări că talibanii își vor ține prietenii jihadiști într-o lesă scurtă, suficient de mult pentru ca proiectul chinez Centura și Drumul (BRI) să se așeze în Pakistan și să se extindă prin Afganistan, care acum găzduiește grupuri teroriste intenționate să acționeze ca spoilere... Toată lumea poate vedea scrisul de pe perete”, a spus un jurnalist indian prezent la reuniunea de la Goa. Toată lumea vrea să fie prietenă cu China.”

E o realitate în regiune și un avertisment pentru lumea occidentală față de evoluțiile din Asia. (CSSR)

Redăm în continuare traducerea din limba chineză a articolului menționat mai sus:

Miniștrii de externe ai Organizației de Cooperare de la Shanghai discută despre extinderea „cercului de prieteni”, subiectul cel mai febril care încinge spiritele în discuție

În data de 5 mai, la Goa (India), a avut loc reuniunea miniștrilor de externe a statelor membre ale Organizației de Cooperare de la Shanghai (abreviat OCS). Aceasta este prima dată când India a organizat reuniunea ca președinție rotativă după ce aceasta, împreună cu Pakistanul au devenit oficial membri ai Organizației în 2017. La această întâlnire au participat consilierul de stat chinez și ministru de externe Qin Gang, ministrul indian de externe Jaishankar și ministrul rus de externe Lavrov. Procesul de aderare la OCS a Iranului și Belarusului a ajuns în etapa finală, iar faptul că OCS își va extinde numărul partenerilor de dialog, a devenit „partea cea mai interesantă” a întâlnirii. Având în vedere că Statele Unite și Occidentul domină multe conferințe internaționale pe problema conflictului dintre Rusia și Ucraina, unitatea OCS și divergențele dintre G20 sunt în contrast puternic și au fost menționate în mod repetat de mass-media. În acest an, India deține și președinția G20, dar toate reuniunile importante desfășurate până acum nu au reușit să emită o declarație comună. Associated Press a declarat că problema conflictului dintre Rusia și Ucraina a divizat lumea, însă India nu va ridica această problemă la reuniunea miniștrilor de externe ai OCS.

Este de remarcat faptul că ministrul pakistanez de Externe Bilawal a sosit la Goa în data de 4 mai pentru a participa la reuniunea miniștrilor de externe ai OCS. Aceasta este prima vizită în India a unui ministru de externe pakistanez în ultimii 12 ani, fapt care a stârnit dezbateri cu privire la dezghețarea relațiilor India-Pakistan în urma acestei vizite.

Problema extinderii „cercului de prieteni”, subiectul cel mai febril care încinge spiritele în discuție

Potrivit unui reportaj TV din New Delhi, în seara zilei de 4 mai, ministrul indian de externe Jaishankar a organizat o cină oficială în onoarea participanților veniți din diverse țări în India. În aceeași zi, miniștrii de externe ai Chinei și Indiei, Chinei și Rusiei și, respectiv, miniștrii de externe ai Indiei și Rusiei au purtat discuții.

Organizația de Cooperare de la Shanghai a fost înființată în anul 2001 de liderii Chinei, Rusiei, Kazahstanului, Kârgâzstanului, Tadjikistanului şi Uzbekistanului. La summitul OCS din 2017, desfășurat la Astana, India și Pakistanul au fost primite oficial în cadrul organizației, numărul statelor membre ajungând la opt.

„Lumea de astăzi se confruntă cu multiple crize și provocări. Războiul Rece a renăscut, protecționismul unilateral crește împotriva curentului, iar hegemonismul și politicile de putere sunt în creștere. Organizația de Cooperare de la Shanghai este o forță constructivă importantă în afacerile internaționale și regionale, așadar cu cât situația internațională este mai agitată, cu atât mai mult este necesar să ducem mai departe cu fermitate „Spiritul Shanghai” și să construim o comunitate OCS mai omogenă, cu un viitor comun”, a declarat Qin Gang la întâlnirea din 5 mai. Totodată acesta a prezentat cinci propuneri. În primul rând, trebuie să menținem independența strategică și să consolidăm unitatea și încrederea reciprocă. Să sprijinim cu fermitate protejarea suveranității, securității și intereselor de dezvoltare și să ne opunem forțelor externe care interferează în afacerile regionale și instigă „revoluții colorate” (*termen folosit începând cu anul 2004 de către mass-media din întreaga lume pentru a descrie diferite mișcări de protest anti-regim și schimbările de guvernare care au avut loc în Eurasia post-sovietică la începutul secolului 21). În al doilea rând, trebuie să aprofundăm cooperarea în materie de securitate și să protejăm pacea regională. În al treilea rând, trebuie să susținem deschiderea și incluziunea și să promovăm dezvoltarea comună. În al patrulea rând, trebuie să susținem corectitudinea și justiția și să îmbunătățim guvernanța globală. În al cincilea rând, trebuie să ne concentrăm pe dezvoltarea pe termen lung și consolidarea construcției mecanismului. Trebuie să finalizăm procesul de aderare a Iranului și a Belarusului la OCS în ordine, și să promovăm OCS pentru a se adapta mai bine la evoluția și schimbările timpului, pentru a consolida coeziunea, a îmbunătăți acțiunea și a-i extinde influența.

Potrivit Associated Press, în discursul său de deschidere la reuniunea din 5 mai, Jaishankar a criticat răspunsul instituțiilor internaționale la pandemia COVID-19 și capacitatea lor de a rezolva tulburările geopolitice, spunând că forumuri alternative precum OCS, ar putea ajuta la abordarea acestor provocări. El a declarat că „țările în curs de dezvoltare au fost cele mai puternic afectate de evoluțiile internaționale care au perturbat lanțurile globale de aprovizionare, în special în domenii precum cel energetic, alimentar, al îngrășămintelor etc. Aceste crize au scos la iveală deficite de credibilitate și încredere în capacitatea instituțiilor globale de a răspunde provocărilor în timp util și eficient”. „Organizația de Cooperare de la Shanghai cuprinde peste 40% din populația globală, iar deciziile noastre colective vor avea inevitabil un impact global.”

„India este mulțumită de rezultatele reuniunii miniștrilor de externe ai OCS, care tocmai a luat sfârșit”. Potrivit unei relatări de presă a Asia Times din data de 5 mai, în cadrul acestei reuniuni au fost dezbătute 15 subiecte și 5 proiecte de documente principale, care vor fi finalizate la Summit-ul OCS de la New Delhi din iulie. Aceste rezultate vor forma în mod colectiv tema întâlnirii din acest an „SECURE SCO” (*tema Securității a OCS) .

„Dar problema extinderii „cercului de prieteni” ai OCS poate fi cea mai interesantă parte”.

Potrivit Asia Times, problema extinderii OCS a devenit recent o parte a unui proces continuu, condusă de consens și potențial inovatoare.

După includerea celor două țări din Asia de Sud, respectiv India și Pakistan, influența internațională a OCS a crescut, iar acum se deplasează în mai multe țări din regiunea Orientului Mijlociu. În prezent, OCS are 8 membri oficiali și 4 observatori. La summitul din iulie Iranul și Belarusul vor fi cel de-al 9-lea și cel de-al 10-lea membru. În plus, numărul partenerilor de dialog ai OCS crește, de asemenea, rapid. Într-adevăr, ritmul de expansiune prefigurează ca OCS să devină o micro-ONU fără Statele Unite și aliații săi. Noul rol al Chinei de pacificator și expansiunea rapidă a OCS încep să dea dovadă de relevanță.

Agenția rusă de știri Sputnik, l-a citat pe politologul rus Fyodorov pe data de 4 aprilie, spunând că OCS include țări active în curs de dezvoltare, ceea ce îi conferă greutate pe scena internațională. Multă vreme, Statele Unite au controlat mari organizații internaționale. Acesta este unul dintre motivele înființării unor organizații alternative, cum ar fi OCS și BRICS. În viitor, astfel de organizații vor deveni din ce în ce mai populare în țările în curs de dezvoltare. Aceste organizații constituie, de asemenea, o componentă importantă a economiei mondiale.

Consensul OCS vs Divergențele G20

„Este puțin probabil ca Rusia să se confrunte cu critici la reuniunea miniștrilor de Externe ai OCS.” Potrivit unei relatări de presă a Associated Press din data de 4 aprilie, la voturile anterioare privind rezoluțiile ONU care condamnă Rusia, țările OSC fie s-au abținut, fie nu au votat deloc. Conform relatării, la această întâlnire, India nu trebuie să facă față diferențelor dintre taberele de Est și de Vest în privința conflictului ruso-ucrainean, o problemă care a frustrat New Delhi, care deține și președinția G20 în acest an. Chiar la sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie a acestui an, a fost imposibilă emiterea unei declarații comune în cadrul reuniunii miniștrilor de Finanțe G20 și miniștrilor de externe, găzduite de India, din cauza divergențelor dintre diferitele părți cu privire la problema Rusia-Ucraina.

Potrivit unei relatări de presă din data de 5 mai a Asia Times, deși în cadrul membrilor OCS există ,,unele iritări și curente minore”, președinția Indiei G20 se confruntă cu o serie mult mai complexă de obstacole și până acum nu a reușit să ajungă la un consens. ,,De fapt, având în vedere că China, India, Rusia și alți membri OSC și parteneri de dialog sunt de asemenea membri G20, se așteaptă ca prietenia evidentă în cadrul reuniunii miniștrilor de externe din cadrul OCS să aibă un impact pozitiv asupra găzduirii de către India a summitului G20.” Conform acestei relatări de presă, este posibil ca acesta să fie motivul pentru care India a organizat în mod intenționat summitul liderilor G20 după summitul OCS de la New Delhi.

Chiar și așa, unele mass-media occidentale nu uită să stârnească conflicte în rândul membrilor OCS. „The Diplomat” și Associated Press au menționat pe data de 4 mai despre problema nerezolvată a graniței chino-indiene - „India este îngrijorată de dependența tot mai mare a Rusiei de China”, spunând că este îndoielnic dacă membrii OSC pot desfășura o cooperare practică, „sau că valoarea organizației poate veni pur și simplu din faptul că este o alternativă la blocul de securitate occidental, și asta este suficient”.

Zhao Huirong, expert la Institutul de Studii despre Rusia, Europa de Est și Asia Centrală al Academiei Chineze de Științe Sociale, a declarat celor de la Global Times pe 5 mai că logica OCS este cooperarea de tip câștig-câștig, iar obiectivul său este de a promova dezvoltarea comună și stabilitatea regională printr-o colaborare reciproc avantajoasă și egală. Nu este o alianță militară și nu vizează părți terți. Mentalitatea mass-mediei occidentale este a de a vedea prin prisma Războiului Rece înțelegerea OCS și, evident, vor rata înțelegerea adecvată. Desigur, OCS are și domenii care trebuie îmbunătățite. Condițiile naționale ale statelor membre sunt foarte diferite, iar apelurile către OCS sunt și ele diferite. Aceste aspecte trebuie îmbunătățite de către OCS prin propriile mecanisme, pentru a le rezolva prin creșterea încrederii reciproce, și nu prin constrângere și hegemonie.

Li Yongquan, președintele Institutului Chinez de Studii despre Rusia, Europa de Est și Asia Centrală, a declarat celor de la Global Times pe data de 5 mai că tensiunile din Ucraina au arătat, cu fapte crunte, consecințele „revoluției colorate” și amestecul forțelor externe în afacerile eurasiatice. În contextul în care Statele Unite și Occidentul se angajează în formarea unor „cercuri restrânse” și a urmăririi fără scrupule a hegemoniei, practica solidarității, deschiderii, incluziunii, egalității și cooperării reciproc avantajoase a OCS va impresiona lumea și va promova cu siguranță procesul de multipolarizare mondială.

Ministrul de externe al pakistanez vizitează India după 12 ani

Ministrul de externe al Pakistanului, Bilawal Bhutto, a sosit în India în după-amiaza zilei de 4 mai. Acesta a subliniat că „prezenta sa se datorează în întregime participării la reuniunea miniștrilor de externe din cadrul OCS" , declarație prin care a spulberat așteptările restului lumii ca relația dintre cele două țări se se dezghețe. Potrivit The Times of India, înainte de începerea întâlnirii din data de 5 mai, miniștrii de externe ai celor două țări s-au salutat prietenos, însă după începerea întâlnirii, cei doi și-au adus unul celuilalt „critici voalate” în timpul discursurilor. Jaishankar a făcut apel la toate părțile să se opună „terorismului transfrontalier”, iar Bilawal a solicitat tuturor țărilor „să nu folosească terorismul ca instrument diplomatic”. După întâlnire, Bilawal a declarat că decizia guvernului indian de a pune capăt statutului special al Kashmirului în 2017 a subminat dialogul dintre cele două țări. La rândul său, Jaishankar a lansat un atac la adresa poziției antiteroriste a guvernului pakistanez în cadrul conferinței de presă.

„Vizita în sine nu reprezintă dezghețarea relației dintre cele două țări, ci doar importanța pe care acestea o acordă reuniunii OCS." BBC a citat o analiză de experți pe data de 5 mai declarând că, în esență, India, cât și Pakistanul consideră că primele condiții pentru un dialog oficial între cele două părți nu au fost îndeplinite, relația dintre cele două țări continuând să fie „la limita păcii”.

Sursa: aici

Echipa de traducători a Centrului de Studii Sino-Ruse (CSSR) din cadrul ISPRI: Paula Toma (coordonator proiect „China la zi”), Diana Ghinea, Cristian Oancea, Rogojinaru Andreea Bianca, Pușchiulescu Raluca, Petraru Miruna, Davițoiu Elena, Nicolescu Roxana.