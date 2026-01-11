„Omul păcii”, Donald Trump, se pregăteşte să lovească militar Groenlanda şi Iranul

Să vedem cu ce s-a ales după ce a „lovit” Venezuela, lovitură soldată cu extragerea lui Maduro, dictatorul Venezuelei. Trump a promis că el va conduce Venezuela, va extrage pentru America 30-50 milioane de barili de petrol, iar banii obţinuţi din vânzarea petrolului vor fi controlaţi de el.

Cu ce s-a ales? În discuţia cu şefii companiilor americane din domeniul petrolului, aceştia i-au transmis un mesaj de prudenţă severă, alimentat de îndoieli legate de capacitatea administraţiei de a asigura stabilitate pe termen lung în Venezuela şi de a crea un cadru previzibil pentru afaceri.

Să ocupe militar o ţară cu suprafaţă foarte mare, cum este Venezuela, înseamnă pentru America costuri uriaşe în bani şi pierderi umane în rândul militarilor, costuri pe care nici măcar Trump nu şi le permite.

Ultima ştire legată de Venezuela este că Marco Rubio, secretarul de stat american a emis un avertisment pentru cetăţenii americani să părăsească imediat Venezuela. ”Există informaţii despre grupuri de miliţii înarmate, cunoscute sub numele de colectivos, care au instalat baraje rutiere şi percheziţionează vehiculele în căutarea unor dovezi ale cetăţeniei americane sau de sprijin pentru Statele Unite”.

Cu asta s-a ales Trump, după mult trâmbiţata operaţie de capturare a lui Maduro.

Atacul împotriva Iranului

Dacă loviturile din vară anului 2025 aveau oarecum justificarea opririi construirii de arme nucleare în Iran, acum motivaţia unui eventual atac american în Iran s-ar baza doar pe o „intervenţie umanitară”, adică folosirea forţei pentru a opri un genocid, sau crime împotriva umanităţii, epurări etnice. O astfel de intervenţie nu este clar legală, nu are o bază explicită în cartea ONU, şi necesită o Autorizaţie a Consiliului de Securitate ONU.

Este limpede acum că pe Trump nu-l interesează dreptul internaţional. („Propria mea moralitate. Mintea mea este singurul lucru care mă poate opri. N-am nevoie de legi internaționale. Nu încerc să fac rău oamenilor.“)

Dacă Trump intervine în Iran o poate face cu lovituri aeriene impotriva clădirilor guvernamentale şi prezidenţiale, cu ce costuri umane şi materiale nu se ştie. Iar dacă actualii conducătorii ai Iranului se ascund deja în buncăre de protecţie, nu-i poate elimina, iar iranienii se aleg doar cu distrugeri şi pierderi de vieţi omeneşti. A luat în calcul Trump aceste aspecte ale intervenţiei în Iran?

Sigur că toţi ne dorim ca regimul actual iranian să fie înlocuit cu unul democratic, bazat pe valori umane şi juridice recunoscute internaţional. Dar modul de a ajunge la acest rezultat trebuie cântărit cu multă grijă şi cel mai corect este ca poporul iranian să aibă dreptul de decizie şi schimbare.

Într-o convorbire telefonică de sâmbătă, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu şi secretarul de stat american Marco Rubio au discutat despre posibilitatea unei intervenţii americane în Iran, potrivit unei surse israeliene care a asistat la discuţie.

Intervenţia militară americană în Groenlanda

Este de departe cea mai ilegală dintre intervenţiile americane trecute sau programate. Trump este deja convins că America trebuie să anexeze Groenlanda: „Avem nevoie de Groenlanda, absolut. Avem nevoie de ea pentru apărare”. „Vom face ceva în Groenlanda, fie că le place sau nu, pentru că dacă nu o facem, Rusia sau China vor prelua controlul asupra Groenlandei - şi nu vrem să avem Rusia sau China ca vecini. Aş dori să ajungem la un acord pe cale paşnică. Aş dori să închei un acord pe cale uşoară, dar dacă nu o facem pe cale uşoară, o vom face pe cale grea.”

Acum se pare că Stephen Miller, consilier de rang înalt al lui Trump, are sarcina de a genera un plan de ocupare militară a Groenlandei, cu termen de două luni.

De unde până unde Rusia sau China ar prelua controlul asupra Groenlandei, care împreună cu Danemarca este teritoriu apărat de NATO? N-au încercat până în prezent, de ce ar încerca tocmai acum, când Rusia este ocupată în Ucraina, iar China preocupată de Taiwan? Sunt aberatiii ale gândirii coloniale ale lui Trump, care vrea să anexeze noi teritorii Americii, să le lase moștenire pentru a fi pomenit în istoria Americii.

Europa se opune acestei intervenţii ilegale, iar preţul ar fi ieşirea Americii din NATO şi obligaţia europenilor de a-şi construi securitatea cu un NATO fără America.

Rusia s-ar simţi îndreptăţită să ocupe toată Ucraina, Republica Moldova, Ţările Baltice, inclusiv folosind arme nucleare, China Taiwanul, dacă Trump dă exemplu cu Groenlanda.

Partea bună a lucrurilor este că generalii americani se opun acestui plan ca fiind ilegal, Senatul american a votat deja împotriva iniţierii de către Americă a atacurilor militare în alte ţări, fără aprobarea Congresului, iar republicanii lui Trump sunt speriaţi de faptul că toate aceste intervenţii militare îi vor duce la pierderea alegerilor intermediare pentru Congres din noiembrie 2026.

Există destule şanse ca Trump să fie blocat de justiţia şi societatea americană, mai ales după gafe precum apărarea ofiţerului care a omorât-o pe Renee Nicole Good în Minneapolis şi eşecul operaţiunii din Venezuela.

Trump are gândirea şi formarea filosofică a unui samsar imobiliar, nu ai la ce să te aştepţi de la el, puterea i-a luat minţile. Dar acum este conducătorul celei mai mari puteri economice si militare, depinde de poporul american să-l oprească înainte de a face prostii şi nebunii cu consecinţe ireparabile, cum ar fi un război nuclear.