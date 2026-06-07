O scrisoare recomandată fără confirmare de primire și o dronă cu destinatar necunoscut

Joi, 4 iunie, seara târziu, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut cunoscut public conținutul unei scrisori deschise adresate omologului său rus, Vladimir Putin.

A doua zi, 5 iunie, pe timpul unei reuniuni a Davosului rusesc, Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, președintele Vladimir Putin a declarat că el nu răspunde la scrisori citite și de alții.

Foto: Twitter / X

În plan practic, cam asta a fost tot, iar în plan mediatic, după o explozie de analize și comentarii, fiecare tabără a rămas blocată în propriile adevăruri și rațiuni pentru continuarea războiului.

Cam la atât s-a redus dialogul epistolar între președintele Zelenski, la serviciu, că așa e în tenis, și președintele Putin, la primire, că așa e la război, care a produs atâta febră în media internaționale.

Act pur propagandistic, fără alt rezultat în afară de relevarea distanței uriașe care separă cele două interpretări, rusă și ucraineană, ale etapei în care se află conflictul dintre cele două țări.

Textul făcut public de președintele Zelenski conține de toate, mai puțin o încercare reală de a ajunge la negocieri.

Premisa de la care pleacă textul ucrainean, probabil operă colectivă, dar sigur cu o tușă personală a talentului prezidențial, este că, după o perioadă lungă de timp mai puțin fastă, lucrurile merg bine pentru Ucraina și că e momentul pentru un pic de aroganță:

- pornind de la limba de redactare, ucraineana e o alegere naturală, după care mai e doar varianta în engleză, președintele Putin, dacă ține să citească mesajul, să-și caute translator;

- amintind în treacăt că sunt deja 26 de ani de când e Putin la putere, aniversare sărbătorită de Kiev...

- ...prin trimiterea unei drone la Sankt Petersburg (”știi că distanța nu este o problemă pentru noi...”), pentru un joc de artificii nu departe de locul unde președintele rus se întreținea cordial cu reprezentanți economici ruși, dar și cu putiniștii europeni;

Foto: Twitter / X

- rememorând pentru președintele rus momente ”delicate” din trecutul nu prea îndepărtat , precum un atac asupra reședinței prezidențiale din Valdai sau amenințarea cu un atac asupra paradei de 9 mai, anul acesta, din Piața Roșie;

- adresându-se direct rușilor, cei care trebuie să suporte consecințele negative ale războiului, vizitele dronelor ucrainene, lipsurile, restricțiile, potențialele mobilizări, perspectiva unui război care nu se mai termină;

- în scrisoare sunt reluate estimările oficiale de la Kiev ale pierderilor ruse (30.000 în luna mai), pentru că numerele contează, nu-i așa?, scrisoarea prezidențială ucraineană accentuând faptul că e vorba de mai mulți morți decât răniți, insistând și pe raportul pierderilor, de cinci – șase ori mai multe în dreptul rușilor, scrisoarea precizând că ”acestea nu sunt afirmații goale”, nu cumva să avem vreo idee greșită;

- Zelenski i-a bătut obrazul lui Putin că nu este capabil să cucerească Donbasul și bate pasul pe loc și că, tocmai de aceea, ar fi bine să se oprească să mai încerce;

- l-a mai sfătuit să încerce un final pașnic al războiului: ”nu-ți fie frică, e singurul lucru important pe care mai trebuie să-l faci...”, reamintindu-i că Ucraina are acum și bani și arme, în timp ce Rusia are doar sancțiuni;

- s-a făcut și o trimitere la Orban, cel de tristă amintire, de la Budapesta: ”așa sfârșesc, în dizgrație, cei care aleg să sprijine Rusia...”;

- nu au fost uitate iernile în care Rusia a încercat să distrugă infrastructura energetică ucraineană, ”chiar și în întuneric am rezistat”, nici dependența Rusiei de ostracizata Coree de Nord sau de China (”o premieră în istoria Rusiei”, răsucește cuțitul în rană președintele ucrainean);

- pentru că, poate, președintele Putin a uitat să-și marcheze această dată în calendar, scrisoarea prezidențială ucraineană îi aduce aminte că, în curând, pe 23 iunie, va fi aniversat ”puciul” lui Prigojin, eveniment ce ar merita sărbătorit cu onoruri kremliniste, oricum istoria îl va păstra în paginile sale;

- observator atent, președintele Zelenski a văzut ceea ce sigur au observat și alții, Putin este cu 26 de ani mai în vârstă decât cu 26 de ani în urmă, când a început primul său mandat prezidențial, deci natural, anii își spun cuvântul, ar cam fi cazul să se ocupe de sănătate și doar de sănătate;

Foto: Twitter / X

- expeditorul prezidențial al scrisorii dă și din casă atunci când dezvăluie că planurile ruse de atragere în război a Belarusului și Transnistriei sunt deja cunoscute de serviciile de informații de la Kiev, la fel manipulările și amenințările la adresa tuturor statelor vecine Rusiei, o situație care ar trebui să înceteze și la care Ucraina are o soluție simplă și la îndemână: oprirea războiului;

Războiul pe care nu îl oprește nimeni

- pentru ca acest lucru să se întâmple mai trebuie doar onestitate, demnitate și niște garanții;

- în scrisoarea care se apropie de sfârșit – a fost ceva de citit, s-a scris ca în vremurile epistolare de demult – președintele Zelenski afirmă că nu e cazul ca Ucraina și Rusia să aștepte ca SUA să mai joace rolul de mediator, e prea angajată în problema sa iraniană, cine știe cât durează, așa că o întâlnire față în față, rapid, ar fi de preferat;

- dar nu la Moscova sau Kiev, sunt încă sensibilități de ambele părți, trebuie să înțelegem și noi, poate undeva prin Elveția, Turcia, statele arabe, se găsește un loc potrivit dacă există voință;

- președintele Zelenski îi reamintește președintelui Putin că nu e bine să rămână blocat în ”etapa Anchorage”, acolo departe nu se poate rezolva nimic în ceea ce privește Europa sau Ucraina, da, Europa ar trebui mai mult promovată, e logic, o problemă de geografie;

- nu, SUA va fi și ea prezentă, nu se pune așa problema, dar...;

- ...e mai bun un dialog direct, ar fi util și un armistițiu pe durata negocierilor – e procedura standard în acest gen de negocieri, explică președintele ucrainean, poate Putin nu știe – cam pe modelul a ceea ce se întâmplă între SUA și Iran, iar SUA are și experiența monitorizării încetării focului, e o soluție de luat în calcul dacă Rusia nu găsește alta;

- tot în linia procedurilor urmate în astfel de împrejurări, în scrisoare se face o trimitere la un posibil schimb de prizonieri, toți pentru toți, ar fi un gest încurajator pentru negocieri, naturală ar fi și reîntoarcerea civililor și copiilor strămutați pe timpul războiului (Kremlinul afirmă că nu există așa ceva), acest din urmă punct fiind și o nu foarte subtilă trimitere la un dosar aflat undeva la Haga;

- încheierea scrisorii este apoteotică, invocându-se datoria pentru generațiile viitoare, lecțiile istoriei (pentru Rusia, desigur), greutatea deciziei care stă pe umerii liderului rus, alternativa continuării luptei.

Textul lung, jurnalistic, a fost apreciat, cum spuneam, de toți cei care susțin Ucraina, dar cu zero rezultate în plan practic.

Nimeni nu s-a îndoit vreodată de calitățile artistice, de talentul de actor și scriitor al președintelui ucrainean.

Răspunsul președintelui Putin la propunerea epistolară expediată de Kiev a fost laconic, ”Nu e cazul”, după care a urmat un îndemn adresat militarilor să continue lupta pe front, utilizând o formulă larg utilizată în mediile militare ruse: ”La muncă, fraților!”

Un răspuns previzibil, dictatorii nu prea apreciază finețurile artistice, excesul poate avea efecte adverse, uneori retragerile de trupe se pot face și prin alte mijloace, poate și de aceea, după un alt lider ucrainean, dar și sovietic, pe numele lui Nikita Sergheevici Hrușciov, a rămas o legendă cu un titlu bahic, ”Butoiul lui Hrușciov”, se întâmpla în România anului 1958...

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Foto: Twitter / X

A treia zi, sâmbătă, 6 iunie, ora 10.30, s-a înregistrat explozia unei drone navale în dana 78 a portului Constanța.

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Așa se întâmplă de obicei, în timp ce noi, intelectuali subțiri, citim și analizăm scrisori pline de tandrețe politică, realitatea se dovedește a fi mai explozivă, la propriu, decât am anticipat pentru săptămâna care se încheie, deja mult prea bogată în evoluții neașteptate și, multe, nedorite.

Întâlnirea soldatului cu drona

Subiectul ”drona de la Constanța” este analizat pe toate muchiile în presa și mediile online din România, nu pot avea eu ceva de spus în plus, poate de întrebat, dar sunt mai mult ca sigur că si întrebările au fost puse, răspunsurile sunt problema.

De exemplu, de ce sunt capabili rușii să preia controlul unei drone în apropiere de coastele României, dar nu pot împiedica aceleași drone să atace portul Novorossiisk?

Sau, un alt exemplu, dacă drona s-a autodetonat înseamnă că problema scuzelor eventualului proprietar nu se mai pune, evaporându-se în fumul exploziei (la greci drona eșuată în Lefkada a rămas întreagă, ghinion)?

Acum, când drona cu proprietarul la Kiev ne-a pus sula în coaste, așa, ca să rămânem la nivel academic, e destul de delicat faptul că realizăm, într-un târziu, că e război chiar la geamul nostru.

Iar cei care trebuie să închidă obloanele și să securizeze casa noastră, România, sunt:

- fie cu mandatul contestat,

- fie cu sânge doar în penița cu care semnează măririle de taxe și scăderile de venituri, fiind la nivelul înghețului în ceea ce privește încrederea publică,

- fie interimari pe funcție,

- fie interimari la interimari pe funcție,

- fie puși sub acuzație de către procurori vigilenți,

- fie ziariști, comentatori și analiști care caută mai curând circumstanțe atenuante dronei pentru că a ajuns, nevinovată fiind, în apele românești.

Deși s-au aflat la sute de kilometri distanță de locul unde o echipă de muncitori portuari a jucat rolul de radar de avertizare, cu toții par a fi afectați de suflul exploziei din dimineața zilei de week-end, 6 iunie 2026.

A fost scrisoarea pierdută în translație.

Am continuat cu drona care și-a pierdut azimutul.

O săptămână bună vă doresc.