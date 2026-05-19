search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O ediție a filmelor intense

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Am ales să merg la proiecția de la etajul 3, la Bazin, cu vreo jumătate de oră înainte de cea cu covor roșu și goană după invitații. Am vrut să iau pulsul presei de specialitate. S-a aplaudat la final și s-a reacționat cu un râs sănătos la scenele cu prezența autorităților române, tratate cu mult haz, și interpretate de Adrian Titieni și Alin Panc.

Este primul său film după producția din 2022, R.M.N.
„Fjord” marchează debutul lui Mungiu în limba engleză FOTO Getty Images

Regăseam umorul tăios și fin totodată din Occident, cu care Cristian Mungiu fusese selecționat, în 2002, în Quinzaine des Réalisateurs, devenită de Cinéastes, la sugestia minunatei Agnès Varda (al cărei nume îl poartă acum sala, fostă La Soixantième/A 60-a, din anul în care 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile lua Palme d’Or.)

Ca și După dealuri ori RMN, Fjord e un scenariu chintesență a unui fapt divers, controversat. De astă dată, este familia căreia Protecția copilului din Norvegia îi ia copiii, părinții fiind bănuiți de rele tratamente, de convingeri religioase prea stricte și unde expresia: bătaia e ruptă din Rai le poate fi fatală, la un proces extrem de minuțios construit de cineast.

Firește, Sebastian Stan fură vedeta tuturor (înghesuială mare la autografe și fotografii), chiar și a adulatei Renate Reinsve, cu care starul, de la Hollywood acum, născut la Constanța, jucase în A Different Man, care-i adusese românului un Glob de Aur.

Primele cadre sunt de o frumusețe sublimă și rece, sub amenințarea avalanșelor, care nu vor întârzia să apară, sub o formă mult mai subtilă.

Echipa filmului are un DOP, care e îndrăgostit de exterioare, de la munți înzăpeziți, la ape cu subînțelesuri de descifrat pe parcurs, la păduri misterioase: Tudor Vladimir Panduru. Și un editor (un cutter, cum îi plăcea lui David Lean, să se definească) plin de har: Mircea Olteanu.

Mi-a plăcut să-mi imaginez că a ales numele personajelor de Mihai, ca Regele nostru, și Lisbet, ca Elisabeta, două capete încoronate și sensibile, iar Gheorghiu, ca pe al Angelei, cântăreața de operă, pe care o știe întreaga planetă. M-a amuzat cum numele era stâlcit de nordici, ca și cel al regizorului, în viața reală, inclusiv de așa-zisa Inteligență Artificială. Am observat cum una dintre datele de naștere e un 27, ca a autorului. Dacă în 4, 3, 2 a șocat cu cadrul pe fetusul de după avort, acum e ditamai cadavrul, în prim-plan, la morgă, la început și spre final.

Și, înainte de generic, după 2 ore și 20 și ceva de minute, un neașteptat, dar insinuat: "Te iubesc", între cele două adolescente, aparținând unor lumi atât de diferite.

Așteptăm, cu sufletul la gură (vorba lui Jean-Luc Godard), verdictul de sâmbătă.

Ziua a început cu Garence (nume preluat din Les Enfants du Paradis, peliculă cult, din 1945), o pledoarie convingătoare, anti-alcool, care poate ucide cariere, dar și la propriu, cu Adèle Exarchopoulos, în regia lui Jeanne Henry.

A continuat cu A treia noapte a realizatorului și actorului Daniel Auteuil (alături de care a jucat cândva și Medeea Marinescu). Un alt moment, tot la Lyon, ca Moulin, în timpul Franței ocupate, în încercarea de a salva, precum în Lista lui Schindler, de astă dată, peste o sută de copii evrei, cu sprijinul unei organizații umanitare, reprezentate de un personaj atașant, interpretat de Antoine Reinartz (pe care l-am recunoscut, pe loc, că îl întruchipase pe profesorul de istorie, decapitat de un extremist).

Necunoscuta lui Arthur Harari (care a fost coscenarist al partenerei sale Justine Triet, la mult-premiata Anatomie d’une chute) mi-a lăsat un gust amar. Ideea fantezistă și sinistră, însoțită de ceva orgasme extrem de sonore, de schimb de trupuri, între Léa Seydoux, Niels Schneider (iubitul actual al lui Efira), ori Lilith Grasmug, firește că duce cu gândul la adorabila comedie a lui Vincente Minnelli: Adio Charlie (jucată și la Teatrul Nottara, cu Liliana Tomescu în rolul principal), unde un mare fustangiu e pedepsit de soartă să se trezească femeie. Aici Radu Jude nu ratează un cameo, ca în propriul Dracula, unde s-a auto-distribuit. Are o fiică pe care o tratează, într-o franceză aproximativă, cu citate din Marc Antoniu, dar firește că nu lipsește o înjurătură neaoșă, de trimitere la origini, și o cafteală pe care i-o aplică unui tip fragil. Doar unde dă mama crește. Acum și unde dă tata.

Și, într-o secțiune paralelă special explozivă, un fel de pastișă de polițist. Pe scurt: un om al legii, corsican, mereu cu capsa pusă și nefericit în dragoste, o psy eficientă, dar cu ceva probleme, și un șef corupt, care organizează vânători private, de mistreți giganți, pentru miliardari. Sună cunoscut? Simplă coincidență.

De la fața locului, corespondent pasionat de cea de-a 7-a Artă, Irina-Margareta Nistor

Mai multe de la Irina-Margareta Nistor

Globul de cristal (de Boemia, îmi place să cred ) merge la...
Opinii
Good Bye, Lenin?
Opinii
Filmul, singurul care-ți dă viață/roluri, dincolo de moarte
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan în distribuție, ovaţionat timp de 12 minute la Cannes
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
Google s-a făcut scut pentru Oana Gheorghiu, în scandalul „traficului de influență”. Subiectul dezvăluit de Gândul, dezbătut intens la TV, în presa chiar prietenă vicepremierului sau pe rețele sociale, a fost blocat
gandul.ro
image
Primul Ordin European de Merit: Merkel, Sandu și Zelenski, printre laureați
mediafax.ro
image
Pleacă Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova?! Managerul sportiv dă cărţile pe faţă: „Simte că e momentul potrivit!” Suma pe care o cer oltenii + care e situaţia lui Rus
fanatik.ro
image
Condamnare în lipsă pentru Emil Gânj. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
libertatea.ro
image
„Lipiciul” care ține Rusia și China împreună într-o „prietenie fără limite”
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Cum și-a cunoscut Mariana Dănescu soțul. Actrița „Lili Jurcă” din serialul „La Bloc” trăiește o frumoasă poveste de dragoste
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
observatornews.ro
image
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat nici la nuntă
cancan.ro
image
Casa de Pensii precizări pentru pensionarii cu grupe de muncă. Cine primește o creștere cu 50% a punctajelor?
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Subiecte Evaluarea Națională 2026 clasa a IV-a. Textul „Mașina cu mânere roșii” le-a dat emoții elevilor
playtech.ro
image
Mario Felgueiras, răvăşit de entuziasmul fanilor Universităţii Craiova după event: “Este cea mai frumoasă sărbătoare la care am participat!”. Ce spune de visul Champions League
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
digisport.ro
image
Un om de afaceri rus s-a așezat pe tronul imperial din Ermitaj și i-a citit un mesaj lui Putin
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Gropile de pe Șoseaua Nordului, de lângă parcul Herăstrău, acoperite doar cu pietriș. Noaptea minții în zona de lux a Capitalei FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Work from home. Sau despre cum să-ți schimbi viața. Fuga din Capitală și alte nebunii
actualitate.net
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală
click.ro
image
Top licee 2026. Unde se bat elevii pe cele mai mari medii de admitere
click.ro
image
Cătălin Măruță, dezvăluiri tulburătoare despre tatăl lui. Cum a ajuns să-l cunoască cu adevărat abia după ce a murit: „Eram la priveghi”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Batalla de Puebla, 5 5 1862 (1870) png
Bătălia de la Puebla, victoria care i-a năruit visul lui Napoleon al-III-lea de a avea un Imperiu Francez în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția lui Octavian Ursulescu, după ce Ucraina și Moldova ne-au dat 3 puncte la Eurovision 2026: „E trist și dureros, ne sunt datoare rău!”
image
Horoscop marți, 19 mai. Capricornii sunt apreciați la locul de muncă, iar Racii iau o decizie radicală în viața personală

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?