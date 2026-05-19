Turcia devine punct-cheie în noua strategie NATO după atacurile iraniene

Turcia redevine pilonul central al noii strategii de apărare a NATO în regiunea extinsă a Orientului Mijlociu și a Mediteranei. Berlinul a anunțat oficial că va disloca pe teritoriul turc o baterie de rachete antiaeriene Patriot și un contingent de 150 de militari, operațiunea urmând să înceapă la sfârșitul lunii iunie.

Anunțul, preluat inițial de publicația Türkiye Today, survine în contextul relansării primului dialog strategic bilateral din ultimul deceniu, pe fondul unei agende complexe dominată de escaladarea tensiunilor cu Iranul, războiul din Ucraina, criza din Fâșia Gaza și viitorul relațiilor Ankarei cu Uniunea Europeană.

Ambasadoarea Germaniei în Turcia, Sibylle Katharina Sorg, a confirmat decizia subliniind că măsura vizează direct consolidarea flancului sud-estic al Alianței, după ce teritoriul turc a fost ținta mai multor atacuri cu rachete balistice lansate de Iran în ultimele săptămâni. Potrivit diplomatului german, toate proiectilele au fost interceptate cu succes de sistemele integrate ale Alianței.

„Forța NATO rezidă în apărarea reciprocă și în configurarea securității noastre ca un bloc unitar”, a transmis Sorg, adăugând că atacurile recente demonstrează hotărârea fermă a Alianței de a-și proteja membrii.

Dialog strategic reluat după o pauză de 12 ani

Decizia privind desfășurarea sistemelor Patriot a fost securizată chiar în ziua în care ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, și omologul său turc, Hakan Fidan, au prezidat la Berlin a treia reuniune a Mecanismului de Dialog Strategic germano-turc — o platformă diplomatică ce nu mai fusese activată de 12 ani.

Fidan, care în cadrul vizitei oficiale s-a întâlnit și cu cancelarul german Friedrich Merz, a subliniat că reluarea formatului demonstrează o „voință politică comună de aprofundare a cooperării strategice”. Șeful diplomației de la Ankara a amintit, de asemenea, că Turcia a semnat recent un acord-cadru de parteneriat strategic similar și cu Marea Britanie.

De cealaltă parte, Johann Wadephul a indicat că discuțiile s-au concentrat pe proiecte concrete și investiții reciproce în domenii cheie precum industria de apărare, energie, logistică și economie, evidențiind rolul geopolitic al Turciei de „punte” între Occident și Orient.

Ecuația europeană și mizele Summitului NATO de la Ankara

Un punct distinct pe agenda convorbirilor a fost procesul de euro-integrare al Turciei, blocat de ani buni. Berlinul s-a arătat favorabil extinderii relațiilor strategice dintre UE și Ankara, sprijinind inclusiv cooptarea Turciei în arhitectura industrială de apărare a Europei și modernizarea Uniunii Vamale (în vigoare din 1995, dar limitată doar la produse industriale și agricole procesate).

Totuși, partea germană nu a evitat dosarul sensibil al standardelor democratice. Wadephul a reamintit că criteriile de la Copenhaga privind statul de drept și drepturile omului rămân precondiții non-negociabile pentru aderare: „Dacă Turcia dorește să avanseze pe calea europeană, va găsi în Germania un partener prietenos și de încredere”.

O importanță deosebită o reprezintă și pregătirea Summitului NATO, programat să aibă loc în zilele de 7-8 iulie chiar la Ankara — prima reuniune la nivel înalt a Alianței găzduită de Turcia după summitul istoric de la Istanbul din 2004. Oficialii germani consideră că evenimentul din iulie va plasa Ankara într-o poziție cheie pentru reconfigurarea Alianței, în contextul discuțiilor intense privind o nouă partajare a cheltuielilor de apărare între Statele Unite și aliații europeni.