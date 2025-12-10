search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan s-a întors de la Paris cu mâna goală?

0
0
Publicat:

Președintele Nicușor Dan și omologul său francez, Emmanuel Macron, nu au semnat niciun document din care să rezulte un nou stadiu de colaborare strategică, deși la Paris au fost făcute multe promisiuni.

La Paris, Nicuşor Dan şi Emmanuel Macron au vorbit inclusiv despre cooperarea militară și strategică
La Paris, Nicuşor Dan şi Emmanuel Macron au vorbit inclusiv despre cooperarea militară și strategică

În mediile politice și militare din România se vorbește despre înlocuirea cu forțe franceze a celor aproape 1000 de soldați americani pe care îi retrage Washingtonul

Securitatea Europei se schimbă profund în epoca președintelui american Donald Trump, care vede relația Statelor Unite cu vechiul continent mai mult prin balanța câștigurilor imediate. De altfel, recenta Strategie de Securitate Națională (NSS) a SUA sugerează sfârșitul consensului transatlantic și prezintă Europa într-un „declin civilizațional” accelerat de migrație: „în câteva decenii cel mult, anumiți membri NATO vor deveni majoritar non-europeni”.

Strategia indică o condiționare a protecției americană de alinierea ideologică a acestora și critică guvernele minoritare din UE care „încalcă principiile de bază ale democrației pentru a suprima opoziția”. În subtext sunt apărate formațiunile extremiste pe care statele europene încearcă să le izoleze. Zilele trecute, Adjunctul secretarului de stat al SUA, Christopher Landau a scris pe platoforma X că „statele europene nu pot conta pe sprijinul Statelor Unite în chestiuni de securitate, în timp ce, în mod conștient, subminează securitatea Americii prin intermediul UE, o instituție nealeasă și nereprezentativă”.

Nicușor Dan a discutat cu Emmanuel Macron aspectele Strategiei americane

În Strategia americană apare evidentă ideea de „ajutare a Europei să-și corecteze traiectoria actuală”, altfel spus de sprijinire a conservatorilor în forma lor suveranistă. 

Nicușor Dan a discutat aspectele Strategiei americane cu liderul de la Palatul Élysée și crede că „nu e o surpriză” că ideologia administrației americane primează în relațiile cu Europa. Pentru președintele român e mai important cum răspunde UE la această Strategie: „printr-o mobilizare, pentru a-și asigura securitatea”, iar „în plan ideologic, este, bineînțeles, o dezbatere pe care o avem în interiorul fiecăruia dintre statele noastre”. Dezbaterea a rămas pe locul al doilea și nu există încă la nivel european o soluție pentru descurajarea suveraniștilor, care se radicalizează de la o zi la alta. 

Subiect a fost plasat în subsolul dialogului celor doi președinți, Nicușor Dan și Emmanuel Macron, iar pe primul loc a rămas înarmarea, fiindcă pericolul extinderii războiului e mai important și e mai urgent pentru europeni.

Cei doi au vorbit despre cooperarea militară și strategică, iar Nicușor Dan a confirmat că e posibilă creșterea numărului militarilor francezi dislocați în România, fără să menționeze, totuși, nimic concret. Pe moment, președintele român a vorbit doar despre ridicarea Batalionului Multinațional de la Cincu, unde sunt cazați cei mai mulți militari francezi, la nivel de brigadă. Un batalion NATO este alcătuit din 600-900 de soldați și este condus de un locotenent colonel, pe când o brigadă are în componență până la 6 batalioane, în total 2000-4000 de militari, comandați de un colonel sau un general de brigadă. 

Investiţiile programului european SAFE pentru apărarea României

Despre eventuale cumpărături de arme strategice din Franța sau investiții în industria de apărare autohtonă, Nicușor Dan precizat că deocamdată discuțiile au fost doar „tangențiale” și a vorbit despre „trei etape” ale înzestrării României: (1) „cumpăram şi nu ceream nimic"; (2) „cumpăram şi punem condiţia ca lucrurile să se întâmple în România şi când se termina comanda, investiţia nu mai e actuală" și (3) ceea ce ar trebui să se întâmple de acum încolo, adică „investiţiile pe care SAFE le aduce în programul nostru de apărare să se transforme în nişte investiţii permanente". 

SAFE (Security Action for Europe) este un program al Uniunii Europene cu un total de 150 de miliarde de euro pe care Bruxelles-ul îl oferă statelor pentru a-și consolida industria și capacitățile de apărare cu arme europene. România poate accesa puțin peste 16 miliarde de euro pentru refacerea industriei și infrastructurii militare. Potrivit guvernului, ar fi vorba despre achiziții de tehnică militară planificate pentru următorii 5 ani, bani plătiți din fondul UE, care e un credit cu dobânzi mici, cu o perioadă de grație de 10 ani și termen de rambursare de 40 de ani. Programul conține și o componentă de infrastructură, iar România a propus la acest capitol, finalizarea capetelor de autostrăzi A7, Pașcani-Suceava-Siret și  A8, Pașcani-Iași-Ungheni.

Executivul nu a dat publicității ce vrea să cumpere prin SAFE, dar ieri, președintele Dan a tatonat subiectul atât cu omologul său de la Paris, cât și cu reprezentanții industriei militare din Hexagon.

MApN a anunțat deja că va cumpăra rachete Mistral din Franța printr-un contract de peste 600 de milioane de euro, dar ar vrea în același timp ca Parisul să dea undă verde pentru construcția unor elicoptere militare mai noi la întreprinderea Airbus Helicopters de lângă Brașov pe care să le cumpere Armata Română. Încă din 2002, Airbus Helicopters de la Ghimbav deține 60% din acțiuni din întreprinderea comună, în vreme ce IAR Brașov 40%. Compania se ocupă cu modernizarea, mentenanța și repararea elicopterelor, așteptând o comandă serioasă din partea Armatei, care ar cumpăra elicoptere de la Gimbav, dacă Airbus ar pune la bătaie licențele pentru cele mai noi elicoptere.

Franța revine în regiune prin investiții în industriile locale și prin soldați trimiși în bazele militare din România și Polonia. Parisul vrea în acest fel să fie forța militară dominantă a continentului, cu toate că investițiile germane în industria de apărare sunt prevăzute să ajungă la 150 de miliarde de euro până în 2029, există deja fabrici de armament cu participare germană în aproape toate statele Est-Europene, iar cancelarul Friedrich Merz, vrea ca Bundeswehr să fie cea mai puternică armată din Europa. O competiție care are menirea să sperie Rusia, să o descurajeze să înceapă un război cu Europa.

Sabina Fati - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Polonia vrea să trimită Ucrainei întreaga sa flotă de MiG-29. Ce oferă Kievul în schimb
digi24.ro
image
Un adolescent a fost bombardat cu 120 de mesaje în 20 de minute, iar în câteva ore a murit. Caz șocant în SUA
stirileprotv.ro
image
A venit cu 45 de minute mai devreme la serviciu, în fiecare zi, și a fost concediată. Instanța i-a dat dreptate angajatorului
gandul.ro
image
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
mediafax.ro
image
Impozite 2026, după decizia CCR! Cât va plăti un român pentru apartament și mașină
fanatik.ro
image
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
libertatea.ro
image
Prima reacție a Kremlinului după ce Zelenski a declarat că este gata să organizeze alegeri prezidențiale
digi24.ro
image
VIDEO. Un fost mare fotbalist a ajuns să trăiască pe străzi, în timp ce copiii lui duc o viață luxoasă. De ani întregi, aceștia au rupt orice legătură cu el
gsp.ro
image
La 29 de ani, "Anti-Halep" s-a reprofilat și a dat lovitura! Mai mulți bani într-un an decât în 14 de tenis
digisport.ro
image
Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! Fost ministru USR al Justiției: 'Sunt rezervat în privința unor astfel de situații'
stiripesurse.ro
image
Imagini cu fiii secreți ai lui Vladimir Putin. De ce Ivan și Vlad sunt ascunși pe o proprietate fortificată, în pădure
antena3.ro
image
Satul cu 50 de case scoase la vânzare. Cât costă să te muţi într-un loc de poveste
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Are limbariță sau limbarniță? Cum este corect
playtech.ro
image
Firma Țiriac Auto, vizată de o anchetă a Parchetului European, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene. Update
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Marele Capello nu l-a iertat nici pe Chivu, după ce a numit "o rușine" ce s-a întâmplat la Inter - Liverpool
digisport.ro
image
Jocuri de culise la CCR - Presiuni pentru amânarea deciziei pe legea pensiilor magistraților (surse)
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este femeia care și-a pierdut viața în Tenerife, după ce a fost trasă în larg de un val. Ana avea 42 de ani și era mamă a doi copii
kanald.ro
image
Cel mai periculos oraș din România, considerat și printre cele mai primejdioase din lume...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cum arată palatul din Pipera în care a locuit Rodica Stănoiu cu iubitul mai tânăr cu 50 de ani decât ea. Aici s-au iubit 5 ani. Locuința e una luxoasă, amenajată cu bun gust
romaniatv.net
image
Ce impozite și taxe cresc din 2026 după ce CCR a da undă verde majorărilor. Din 2027 va fi și mai rău
mediaflux.ro
image
Fost mare fotbalist al țării, astăzi trăiește ca un om al străzii, în timp ce copiii lui stau în lux! » „Nu te poți uita nepăsător cum piere un astfel de om”
gsp.ro
image
Leu, 2026 va fi anul tău. Horoscopul aduce oportunități nebănuite. În ce direcție te îndrepți
actualitate.net
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
image
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
click.ro
image
CCR a aprobat creşterea taxelor din 2026. Ce măsuri intră în vigoare de la 1 ianuarie
click.ro
Prințul William, Profimedia (2) jpg
Prințul William, devastat! Moștenitorul tronului britanic e în lacrimi din nou: ”Amintirile vor rămâne”
okmagazine.ro
Rulada cu gem de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1744930400 jpg
Ruladă cu gem de fructe de pădure, deliciul surpriză care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
medieval butt trumpet jpg
Înjurături medievale: ce își spuneau oamenii înainte să existe internetul
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gestul răvășitor al lui Eugen Cristea, la 7 luni de la decesul soției: „Îi simt prezența în casă, mai pun o farfurie pe masa de Crăciun”. Cine îi alină suferința?
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste

OK! Magazine

image
Clarvăzătorul supranumit ”Nostradamus al zilelor noastre” face o profeție sumbră legată de Prințul William și Prințul Harry

Click! Pentru femei

image
A șters totul cu buretele! Jennifer Lopez scapă și de ultima amintire cu Ben Affleck!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani