Multe declarații despre lume care se pregătește de conflict vorbind despre pace

Cea mai directă – și din această cauză îmi pare a fi un bun început – aparține doamnei Ursula von der Leyen care spune că atitudinea Rusiei în Ucraina „pregătește viitoare războaie de agresiune”.

Referința este la propunerile Președintelui Putin care a enumerat condițiile pe care le dorește împlinite de Ucraina înainte de a începe discuțiile de pace: „...din momentul în care Kievul...va începe retragerea efectivă a trupelor și ne va notifica abandonarea proiectului său de a adera la NATO, vom da imediat, în același minut, ordinul de încetare a focului și vom începe negocierile”.

Pe de altă parte, după cum știți, în Elveția are loc o conferință la nivel înalt dedicată găsirii unei soluții de pace în Ucraina și care, firește, pregătește un comunicat final în care, teoretic, trebuie să se audă glasul unit și să exprime voința tuturor celor prezenți de a merge mai departe pe un drum unic. Iată, reprodus din surse ucrainene care reiau textul dat de Reuters https://www.reuters.com/world/europe/draft-joint-communique-ukraine-conference-switzerland-2024-06-15/ , proiectul document final. final (urmează să vedem ce se negociază în acest moment) și care a dat deja mari speranțe lui Zelenski, cum îl știm extrem de optimist. Chiar într-atât de optimist încât a propus participanților să fie organizată o a doua conferință internațională „care să stabilească sfârșitul conflictului”.

Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

@ZelenskyyUa

In my address to the Global Peace Summit I emphasised that this gathering marks a significant step towards a just peace. I thank all leaders, teams, and states for making this possible.

6:56 pm · 15 Jun 2024

Bine ar fi fost să existe unanimitate. Nu e cazul, cel puțin din ceea ce aflăm acum: doar 85 dintre cei 90 de participanți au semnat deocamdată textul final (niciuna dintre țările BRICS nu semnează), iar cancelarul austriac Karl Nehammer spune că, “probabil” așa va rămâne: “e vorba de subtilități diplomatice precum folosirea unor anumite cuvinte. Iată de ce nu sunt așa de neliniștit dacă toți nu vor semna în acest moment”.

Vom vede ce va spune textul final și, mai ales, ceea ce nu va putea promite sau evoca. Dar este limpede că, din punctul de vede al aliaților occidentali, așa cum afirma președinta Comisiei Europene, preocuparea cea mai serioasă este legată de condiția sine qua nor pusă de Putin privind retragerea cererii de aderare a Ucrainei la NATO care, după toate indicațiile, ar putea să fie finalizată la următorul Summit al Alianței, în condițiile în care în această toamnă este programată discuția și acordul final privind deschiderea negocierilor de aderare la UE pentru Ucraina și R.Moldova.

Pe fond, decizia politică a Occidentului – și despre asta ar trebui să se vorbească în primul rând -este de a adopta o hotărâre clară, de bloc unitar, asupra cererii de bază a Rusiei, adică o condiționare a voinței politice exprimate de un stat terț de a adera la o organizație sau o alianță, drept suveran consfințit de Carta ONU. Dacă se cedează asupra acestui punct (gândiți-vă măcar o clipă ce ar fi însemnat asta în cazul României) atunci prestigiul și puterea de acțiune a NATO și UE sunt trecute definitiv în derizoriu.

Dar mai este ceva, la fel de serios din punctul meu de vedere. Căutați să vedeți o declarați pe aceste chestiuni fundamentale venită din partea unuia dintre liderii noștri politice și întrebați-vă de ce această tăcere îndârjită, cu dinții strânși, cu concentrarea tuturor forțelor asupra dezbaterii despre cine sunt candidații la prezidențiale, nu asupra a ceea ce trebuie să facă într-o lume deja profund conflictuală. La fel și partidele, prudente până la ignorarea a tot ceea ce se petrece în jurul României.

Păcat, marile decizii sunt oricum luate cu noi sau fără, apoi degeaba plângerile tradiționale că suntem ignorați și lăsați în coada evenimentelor.