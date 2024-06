Macron, trimis în corzi electorale de extrema dreapta, convoacă alegeri anticipate. Mai are timp să trimită avioane, blindate și tunuri în Ucraina?

Înfrângerea politică umilitoare, pierdere politică majoră pentru partidul lui Macron și pentru prestigiul Franței va avea consecințe enorme. Similară este și situația lui Scholz în Germania, ambii lideri care se doresc coordonatorii a ce-ar urma să fie arhitectura noii Europe fiind devansați de reprezentanții partidelor euro-sceptice sau chiar anti-europene.

Ce consecințe apar?

Să vedem în primul rând care vor fi cele care vor decurge din prima mișcare din viitorul imediat: alegeri legislative anticipate în Franța, în două tururi de scrutin, pe 30 iunie și, respectiv, 7 iulie. Speranțele lui Macron se leagă, cum spunea aseară, de „încrederea în capacitatea poporului francez de a face alegerea cea mai justă pentru sine și pentru generațiile care vor urma. Singura mea ambiție este să fiu util țării noastre pe care o iubesc atât de mult”. Frumos spus, dar pare să fie mai degrabă demagogie electorală cu p un ton de disperare reală dat fiind că votul în favoarea extremei-dreapta care s-ar putea apropia, în final, de un nivel de 35-40%, arată deja nemulțumirea profundă a francezilor. De aici întrebări în cascadă.

Prima este legată de sustenabilitatea economică generală în momentul în care s-ar adeveri scenariul preluării puterii de partidul condus până nu demult de Marine Le Pen. Nu uitați că, deja, privind cu atenție realitățile economice franceze, agenția S&P a scăzut pe 31 mai nota suverană a Franței așa că, la auzul deciziei lui Macron, piețele financiare au reacționat instantaneu, bursa pariziană deschizând azi dimineață cu un minus de 2,37%. Dec altfel, după valul de rezultate foarte ridicate înregistrate de extrema dreapta în Europa, marile Nurse europene și-au început azi tranzacțiile în scădere, adevărat cu mult mai puțin accentuată ca la Paris: Bruxelles -0,91%,Stockholm 0,68%, Amsterdam 0,42%, Milano 0,80% sau Frankfurt -0,68%.Un climat în care decizia lui Macron are efectul unui pariu cutezător (poate unii l-ar numi realmente disperat) deoarece, cum spune pe bună dreptate, „este cel mai important moment pentru clarificări. Am auzit mesajul vostru, îngrijorările voastre și nu le voi lăsa fără răspuns...Franța are nevoie de o majoritate clară pentru a acționa în armonie și serenitate”.

Asta chiar așa și este. Și nu e cazul numai pentru Franța. Întreaga Uniune Europeană intră în această toamnă, cu noile echipe de pe scenele politice naționale, cu noile structuri europene, în etapa urgentă de a valida și continua marile decizii luate până acum și care produc și, mai ales, vor produce efecte de importanță sistemică.

Rezultatele anticipatelor din Franța vor fi poate primele care să deschidă calea pe care o vor alege și alte țări. Caz în care, aici Macron are dreptate, mulți liderii de acum vor trebui să fie absolut siguri că dețin majorități parlamentare confortabile pentru măsuri care pot implica, la limită, cum își dorea Președintele francez, trimiterea de armate europene în Ucraina.

Rezultatele electorale de acum deschid un orizont nou, cu totul neașteptat, pentru întrebarea legată de aceste livrări, greu de estimat fiind atitudinea ulterioară a Franței cu un guvern de extremă dreapta, la fel ca în cazul Germaniei sau Italiei....Asta, la limită, duce spre cealaltă întrebare: cum ar putea toate acestea, în combinație europeană sau la nivel de nuclee dure, spre adoptarea de schimbări care să afecteze decizia de principiu pentru favorizarea în urgență a constituirii fondului special pentru Ucraina, alături de mișcările necesare primei alcătuiri de nucleu al armatei europene și strângerii de fonduri uriaș pentru a o face rezilientă, sarcină, pare-se, ce va reveni noului Comisar european pentru apărare.

Căderea de sistem din Franța nu este o tragedie pentru arhitectura europeană, argumentează comentatorii din Bruxelles care spun că, totuși, zona de alianță tradițională centru-dreapta și socialiști, va putea modera în continuare deciziile europene, cu PPE ca element esențial al arhitecturii comunitare.

Posibil, și asta vor testa legislativele anticipate din Franța care vor produce rezultate înaintea alegerii șefilor structurilor europene, Atunci se va vedea cu adevărat ce va însemna noua repartiție pe posturi și se va relansa, eventual, negocierea pe marile funcții europene.

Vom avea cu siguranță un final de an incandescent căci devine foarte posibil următorul scenariu: cuplarea unor victorii ale extremei dreapta, naționalistă și suveranistă din Europa cu America lui Trump, pusă de aceleași coordonate ale unei răsturnări spectaculoase de partitură, dirijor, de interpreți și chiar de scenă. Se poate? De ce nu?

Dar, până atunci, ai noștri au ceva de spus (sau de murmurat respectuos) față de toate aceste răsturnări de proiecte?