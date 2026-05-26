Lovituri în umbra armistițiului

Sub umbrela fragilă a armistițiului, Statele Unite și Iranul negociază pacea la Doha în timp ce continuă să se atace reciproc în jurul Strâmtorii Hormuz, transformând diplomația într-un război purtat simultan la masa tratativelor și pe câmpul de luptă.

Pe 25 mai 2026, armata Statelor Unite a executat noi lovituri aeriene în sudul Iranului, vizând situri de lansare a rachetelor şi ambarcațiuni care încercau să plaseze mine în Strâmtoarea Hormuz. Paradoxul este complet: atacurile au avut loc în plină perioadă de armistițiu şi în timp ce negociatorii americani şi iranieni discutau la Doha termenii unui acord de pace. Washingtonul le-a denumit «lovituri de autoapărare». Teheranul le-a numit o provocare. Restul lumii le-a privit ca pe un simptom al unui conflict care refuză să se termine.

CENTCOM: ”Folosim reținere”

Comunicatul Comandamentului Central American (CENTCOM) a fost lapidar: ”Forțele SUA au efectuat lovituri de autoapărare în sudul Iranului pentru a proteja trupele noastre de amenințările forțelor iraniene. Țintele au inclus situri de lansare a rachetelor şi bărci iraniene care încercau să plaseze mine.” Purtătorul de cuvânt, căpitanul Tim Hawkins, a adăugat că CENTCOM continuă să-şi apere forțele ”folosind reținere în timpul armistițiului în curs.” Formularea conține în sine o contradicție pe care presa americană nu a ezitat să o semnaleze. Washington Post nota că loviturile ”zguduie un armistițiu deja fragil”, în timp ce NPR sublinia că anunțul militar a venit la ”numai câteva ore după ce Trump ceruse mai multor țări din regiune să normalizeze relațiile cu Israelul ca precondiție a oricărui acord cu Iranul” — o mișcare care, în opinia analiștilor citați, a complicat suplimentar negocierile. ABC News a adăugat contextul emoțional al zilei: tot pe 25 mai, de Ziua Memorială, Trump a omagiat la Arlington cei 13 militari americani morți în Operațiunea Epic Fury — campania care a declanșat actualul conflict la 28 februarie 2026 — şi a reiterat că Iranul ”nu va avea niciodată o armă nucleară.” A ataca în timpul negocierilor este o mișcare care, deși eficientă militar, lasă Washingtonul fără aliați morali.

Hormuz: cheia oricărui acord

Strâmtoarea Hormuz rămâne epicentrul crizei. Prin ea trec aproximativ 20% din petrolul mondial şi 20% din gazele naturale lichefiate comercializate global. închisă de Iran la 28 februarie 2026, ca represalii după atacurile americano-israeliene care au ucis liderul suprem Ali Khamenei, strâmtoarea a creat o criză energetică mondială de proporții. Statele Unite au răspuns cu o campanie aeriană sistematică începând din 19 martie şi cu o blocadă navală impusă din 13 aprilie. CBS News relata luni că negocierile de la Doha gravitează tocmai în jurul acestui nod: Iranul insistă că orice acord să includă un armistițiu pe toate fronturile, inclusiv în Liban. Teheranul a precizat că lucrează cu Omanul la un nou sistem de gestionare a traficului prin strâmtoare, dar că detaliile sunt încă nedecise. Un proiect de acord în 14 puncte, cu un orizont de 60 de zile pentru discuțiile nucleare, circulă între părți — fără să fie semnat.

Riadul: neutru, dar atent

Presa saudită reflectă o poziție de echilibru tensionat. Canalul de stat Al-Hadath raporta luni că «negocieri intensive» sunt în curs pentru redeschiderea strâmtorii şi că ”s-au atins înțelegeri privind relaxarea blocadei în schimbul redeschiderii treptate.” Arabia Saudită, care depinde masiv de traficul prin Hormuz pentru exporturile de petrol, are mize economice imense în rezolvarea crizei. Dar poziția politică a Riadului este clară şi nenegociabilă, potrivit CNN: Arabia Saudită nu va normaliza relațiile cu Israelul — condiție cerută de Trump pentru orice acord final — fără ”o cale ireversibilă spre un stat palestinian.” O sursă saudită a precizat că regatul a transmis şi un mesaj direct Iranului: nu va participa la atacurile americane vizând redeschiderea strâmtorii. Riadul joacă, astfel, pe ambele fronturi — mediator economic şi garant al propriei neutralități militare.

Un armistițiu care nu prea funcționează

Armistițiul dintre SUA şi Iran a fost semnat pe 8 aprilie 2026, mediat de Pakistan, pentru o perioadă inițială de două săptămâni. De atunci, schimburile de focuri nu au încetat. Forțele iraniene au continuat să amenințe navele comerciale, să plaseze mine şi să opereze situri de lansare care vizează unitățile americane din regiune. SUA au răspuns cu ceea ce numesc ”lovituri defensive”, insistând că armistițiul este în vigoare. Imaginea unui armistițiu în care ambele părți se atacă reciproc nu este nouă în istoria diplomatică. Dar amploarea contradicției — negocieri de pace la Doha şi raiduri aeriene simultane în sudul Iranului — ridică întrebări serioase despre credibilitatea procesului. Washington Times nota că propunerea lui Trump de a lega acordul cu Iranul de aderarea Arabiei Saudite şi Pakistanului la Acordurile Abraham a atras critici din interior, de la republicani care cer o linie mai fermă faţă de Teheran. ”Forțele SUA continuă să-şi apere trupele folosind reținere în timpul armistițiului în curs.” — Căpitan Tim Hawkins, purtător de cuvânt CENTCOM, 25 mai 2026

Ce urmează

Negocierile de la Doha continuă. Iranul spune că «s-au atins înțelegeri pe multe puncte», dar avertizează că un acord final nu este iminent. Secretarul de Stat Marco Rubio s-a întâlnit luni la Vatican cu Papa Leo XIV, un critic vocal al războiului, pentru discuții despre eforturile de pace din Orientul Mijlociu. Pakistan, mediatorul oficial, nu a anunțat o nouă rundă de negocieri faţă în faţă. Între timp, Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă. Preturile la energie rămân volatile. Şi armata americană continuă să lovească în Iran, asigurând lumea că face acest lucru cu reținere — într-un conflict care, după trei luni, nu știe încă ce înseamnă pacea.

Post Scriptum: Arabia Saudită, marele câștigător al războiului din Iran: miliarde în plus din petrol și un nou rol de hub comercial. În timp ce războiul din Iran răstoarnă fluxurile energetice globale și zdruncinează economiile din întreaga lume, Arabia Saudită se poziționează ca unul dintre principalii beneficiari ai crizei. Regatul obține miliarde de dolari în venituri suplimentare din petrol și își consolidează ambițiile de a deveni un centru comercial regional de primă importanță. Cifrele vorbesc de la sine: veniturile Arabiei Saudite din exporturile de petrol au atins un nivel record al ultimilor trei ani, de 24,7 miliarde de dolari, în prima lună completă a războiului din Orientul Mijlociu. Creșterea prețurilor la țiței, combinată cu planurile de contingență puse rapid în aplicare, a transformat un moment de criză globală într-o oportunitate financiară semnificativă pentru Riyadh. Elementul-cheie al acestei repoziționări este geografic: coasta saudită la Marea Roșie a devenit un coridor vital pentru comerțul mondial, după ce Strâmtoarea Hormuz a fost aproape complet închisă navigației comerciale de la izbucnirea conflictului. Regatul se grăbește să-și sporească exporturile prin conducta sa Est-Vest, care leagă câmpurile petroliere din Golf de terminalele de la Marea Roșie, transformând această infrastructură într-o arteră indispensabilă pentru lanțurile globale de aprovizionare. Tabloul nu este însă lipsit de umbre. Deși câștigurile din petrol sunt substanțiale, războiul a încetinit creșterea economică generală a regatului și a generat o creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare și logistică. Concurența pe noile rute comerciale se intensifică, de asemenea, rapid: coasta de est a Emiratelor Arabe Unite și Omanul dezvoltă propriile alternative la Hormuz, iar Emiratele Arabe Unite și Qatarul și-au intensificat fluxurile proprii de energie, inclusiv exporturile de gaz lichefiat. Cu toate acestea, pentru prințul moștenitor Mohammed bin Salman, criza reprezintă o șansă istorică de a accelera transformarea economiei saudite de 1,3 trilioane de dolari. Un rol consolidat de hub de tranzit pentru întreaga Peninsulă Arabică ar putea deveni unul dintre cele mai durabile efecte ale unui conflict ale cărui costuri globale sunt departe de a fi numărate.

