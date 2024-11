Lecția de macroeconomie. Tinerii rămân acasă, în România!

Există secțiuni dedicate privind îmbunătățirea nivelului de trai al tinerilor din România atât în Programul Prezidențial Marcel Ciolacu cât și în Programul de guvernare al PSD 2025-2028.

Am plecat de la o realitate îngrijorătoare privind situația tinerilor din România. Sunt încă tineri care își găsesc cu greu un loc de muncă, unul din cinci tineri români este șomer. În anul 2023, 427.000 tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani trăiau în sărăcie extremă (deprivare materială severă) – chiar dacă numărul lor s-a redus cu 230.000 față de anul 2022 (Date Eurostat).

Într-un sondaj de opinie Barometru 2024 – situația tineretului și așteptările sale (Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și CURS, aprilie 2024), putem citi următoarele concluzii: tinerii români întîmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă stabil și bine plătit; accesul la o locuință este dificil din cauza costurilor ridicate și a dificultății obținerii unui credit în condiții avantajoase; acces dificil la înființarea unei afaceri; toate sunt obstacole la întemeierea unei familii. Tinerii reclamă taxarea ridicată a muncii precum și accesul inegal la educație și servicii de calitate. 60% dintre tineri simt că au o influență redusă asupra deciziilor la nivel national.

În ”Studiul asupra tinerilor din România 2024. Opinii, temeri și aspirații ale tinerilor, într-o Românie a inegalităților sociale”, (autori Gabriel Bădescu, Radu Umbreș, Mălina Voicu și Claudiu Tufiș) - Fundația Friedrich-Ebert România, octombrie, 2024) se arată că aproape jumătate dintre tineri sunt nemulțumiți de calitatea sistemului educational din România, 35% dintre tineri petrec zilnic mai mult de două ore pe rețelele sociale, 48% dintre tineri desfășoară actrivități remunerate dar resimt nesiguranța economică și precaritatea, majoritatea își declară intenția de a emigra în străinătate iar principalele temeri sunt războiul, asistența medicală inadecvată și bolile grave.

Plecând de la aceste realități, tinerii pot regăsi în Programul Prezidențial Marcel Ciolacu și în Programul de Guvernare PSD 2025-2028, pachete de măsuri și soluții care să rezolve structural problemele lor economice. Iată câteva exemple relevante:

1. Pentru rezolvarea problemei taxării ridicate a muncii și creșterii puterii de cumpărare a tinerilor. a) Impozit pe venit Zero la salariul minim pentru tinerii cu vârsta mai mică de 26 de ani. Prin măsura reducerii taxelor și impozitelor pe muncă la salariul minim cu 5pp (si regresiv pana la salarii de 5700 lei brut) si ptr familiile cu copii, toți tinerii cu vârsta mai mică de 26 de ani care au salariul minim (indiferent dacă au copii în întreținere sau nu) și cei care au sub 4000 lei (cu 3 sau mai mulți copii în întreținere) vor avea impozit pe venit zero; b) Reducerea poverii fiscale pentru studenții care lucrează. Scutire de CASS (10%) pentru tinerii care lucrează în timpul studiilor de licență și masterat (cu vârsta mai mică de 26 de ani). Este încurajată astfel implicarea activă a tinerilor în activitatea economică si se micșorează presiunea legată de deficitul de forță de muncă în marile centre urbane universitare.

2. Pentru creșterea ratei de ocupare în rândul tinerilor. a) Extinderea Programului privind învățământul profesional și tehnic/dual (generalizarea în toate muncipiile din România, susținerea a peste 100.000 de elevi din sistemul de învățământ dual; ateliere școlare în toate școlile profesionale; dotări, echipamente și tehnologie în toate unitățile cu învățământ dual); b) Program privind creșterea ocupării în rândul tinerilor: Primă de stabilitate pe 2 ani (1000 lei lunar / primele 12 luni si 1250 lei lunar / următoarele 12 luni) pentru tinerii absolvenți care se angajează pentru prima dată pe un loc de muncă, cu contract pe perioadă nedeterminată; Primă de stabilitate pe 2 ani (1000 lei lunar / primele 12 luni si 1250 lei lunar / următoarele 12 luni) pentru tinerii aflati in somaj pe termen lung (> 6 luni) care se angajează cu contract pe perioadă nedeterminată; Subvenție de 2250 lei acordată angajatorilor timp de 12 luni pentru fiecare tânăr angajat pentru prima dată pe piața muncii sau tânăr aflat în șomaj pe termen lung (> 6 luni) (vârsta < 30 ani), cu condiția menținerii raporturilor contractuale de muncă 18 luni de la data încadrării în muncă; Există obligația tânărului beneficiar de subvenție de a absolvi un program de inițiere / specializare / formare / perfecționare / competențe transversal în primele 12 luni de la încadrare; c) Prima de angajare a tinerilor în agricultură și industria alimentară. 30 milioane lei din buget stimuli pentru angajarea tinerilor care trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol și/sau al industriei alimentare. Angajatorii care angajează minimum 3 tineri cu studii superioare primesc 1000 lei/lună/persoană; pentru studii medii 750 lei/lună/persoană; fără studii: 500 lei/lună/persoană.

3. Pentru a crește accesul tinerilor la o locuință. a) Program privind construcția și vânzarea/închirierea de locuințe pentru tineri. Încurajarea construcției de locuințe private și mărirea capacității programelor publice de a furniza locuințe, pe de o parte, și prin facilitarea accesului la o locuință pentru tineri, prin subvenționarea dobânzii și acordarea de garanții la creditele ipotecare (Programul Investește în Casa Ta). Stimuli pentru construcția și finalizarea a 200.000 de locuințe pentru tineri (ANL 30.000 locuințe + 170.000 locuințe mediul privat). Schemă de sprijin pentru ocupare și mobilitate prin construcția de locuințe de serviciu. b) Programul Investește în casa ta! destinat tinerilor de până la 35 de ani, care aplică pentru o finanțare sub formă de credit ipotecar/imobiliar garantat de stat, cu dobândă și comisioane subvenționate. c) Credite la dobânzi mici pentru familiile tinere. Garantii de 1 miliard lei anual pentru programul Family Start - credite garantate de stat, cu dobândă subvenționată și comisioane zero aferente împrumutului pentru acoperirea nevoilor tinerilor pentru căsătorie, locuință, sănătate, educație și cultură.

4. Antreprenoriat în rândul tinerilor. a) Programul Prima Companie pentru studenți. Cultivarea spiritului antreprenorial și încurajarea antreprenoriatului în rândul studenților. Programul are componentă de schemă de ajutor de minimis de max 50 mii euro/beneficiar, care să sprijine întreprinderile prin acordarea de granturi, pentru realizarea de investiții, în capacități noi de producție. Schema de ajutor de stat va asigura finanțarea a cel mult 90% din cheltuielile investiționale eligibile. 1.000 start-up-uri annual; b) Start Up Nation 2024. Educație antreprenorială și granturi de 50.000 euro pentru tinerii antreprenori; c) Programul High Tech Innovation, start-up-uri de înaltă tehnologie pentru tinerii antreprenori. 600 milioane euro pentru Dezvoltarea companiilor de înaltă tehnologie în domeniul industrial (post start-up / scale-up), în industriile selectate drept competitive. Finanțarea cu 100 milioane euro anual (25 start-up-uri x 4.000.000 euro start-up), aflate în faza de seed, cu produse dezvoltate deja pe piață, MVP Minimum Available Product. Statul va intra ca partener strategic, alături de sectorul privat și cei mai buni tineri antreprenori în domeniu, în selecția și finanțarea companiilor mature de înaltă tehnologie. Pe termen mediu, statul va face exitul din acționariatul acestor start-up-uri, urmând să finanțeze alte companii de înaltă tehnologie. d) Investiții în tinerii fermieri! 250 milioane de euro din fonduri europene pentru întinerirea generațiilor de fermieri și creșterea productivității agricole prin tinerii fermieri instalați pentru prima dată în agricultură.

5. Educație și cercetare pentru tineri. a) „Primul student din familie” - sprijinirea tinerilor din medii defavorizate pentru acces în învățământul superior. 104 milioane euro pentru 10.000 elevi și studenți - consiliere, prevenirea abandonului universitar, programe remediale pentru tinerii cu dificultăți în învățare (care includ acoperirea cheltuielilor pentru cazare și masă), acces pentru studenții cu dizabilități, prin achiziționarea de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente educaționale accesibilizate, prin asigurarea accesului fizic și digital al studenților cu dizabilități, prin oferirea de servicii de suport, precum interpreți și tehnologii asistive și consiliere personalizată pentru acești studenți; b) Sprijinirea tinerilor în scopul învățării științelor exacte, a ingineriei și matematicii (PNSTIM). 11,5 milioane euro pentru formarea de tineri specialiști în domeniile STIM, adaptabili pieței muncii și capabili să valorifice competențele dobândite pe parcursul procesului educațional; dezvoltarea sectoarelor economice aferente domeniilor STIM; c) Programul privind Stimularea Tinerilor Cercetători. 1 miliard de lei pentru proiecte de cercetare de vârf generate de 1000 echipe de tineri cercetători. Vor fi lansate competiții de proiecte de cercetare finanțate prin granturi care se adresează tinerilor cercetători din România sau străinătate, cu performanță demonstrată prin calitatea și recunoașterea internațională a rezultatelor științifice obținute.

6. Creșterea natalității și sprijin pentru tinerele familii. a) Creșe cu program prelungit, de la ora 8:00 la ora 18:00, costurile suportate de stat în procent de 75%. Pentru familiile cu mai mulți copii și venituri sub un plafon, costurile trebuie suportate integral de stat; b) Programul Card pentru familia numeroasă, care oferă familiilor cu cel puțin 3 copii și familiilor monoparentale cu venituri reduse anumite beneficii: transport public gratuit pentru copii; locuri gratuite în taberele organizate; scutirea de costuri la creșe și grădinițe; acces la activități culturale: teatru, film, bibliotecă, concerte; consiliere psihologică gratuită; acces gratuit la evenimente sportive, cursuri de înot, fotbal, baschet, tenis etc.

7. Promovarea participării economice a femeilor tinere. Sprijin acordat angajatorilor/ consorțiilor de angajatori pentru amenajarea unor spații destinate supravegherii și îngrijirii copiilor cu vârstă preșcolară (0-6 ani), în vederea asigurării echilibrului dintre viața profesională și cea de familie. Pachete de 2000 lei pentru creșterea ocupării femeilor tinere din grupurile dezavantajate: formare profesională, consiliere, continuare/reintegrare în sistemul de învățământ, cheltuieli pentru găsirea unui loc de muncă. Acordarea a 1000 de granturi a câte 20.000 euro plus garanții pentru credite în condiții avantajoase, pentru susținerea antreprenoriatului feminine tânăr, în sectoare cu potențial de creștere; Programe de atragere a tinerelor femei către profilul liceal si universitar real și înaltă tehnologie; Finanțarea cursurilor de recalificare pentru părintele singur cu venituri mici, care dorește să-și schimbe domeniul profesional, vouchere before si after school etc.