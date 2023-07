Jurnal de FITS. Pavilionul Therme, o proiecție în viitor

Therme Forum pentru Teatru și Arhitectură, eveniment înscris pe agenda FITS și la această ediție aniversară, îi are invitați pe unii dintre cei mai importanți arhitecți și critici de arhitectură ai lumii, printre care se numără Tateo Nakajima, Robert Hanea, Adam Flatto, Robbie Hammond, Ricky Burdett, Richard Florida, Arthur Mamou-Mani și Paul Goldberger.

Pentru a marca cea de a 30-a aniversare a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, Therme Group a comandat un pavilion unic pentru a găzdui activitățile Therme Forum la această ediție a Festivalului. Proiectată de Mamou Mani Architects și Arup, structura temporară, situată în Piața Albert Huet, este imprimată 3D din PLA biodegradabil pe bază de zahăr de către FabPub, un joint-venture între Mamou-Mani și Therme Group. Pavilionul celebrează colaborarea internațională, multidisciplinară și urmărirea unui design urban sofisticat și durabil. Acesta găzduiește discuții și o expoziție care prezintă munca celor trei organizații în relație cu orașul Sibiu.

Proiectul Therme Forum pentru Teatru și Arhitectură de la Sibiu reprezintă, la Sibiu, un dialog continuu între profesioniști în arte și design din întreaga lume, care explorează relația simbiotică dintre artele spectacolului și arhitectură. Demarat în urmă cu cinci ani, acest proiect este o colaborare tripartită între Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, Therme Group și Arup.

Până acum, Forumul a reunit peste 70 de vorbitori din 21 de țări. Participanții au dezbătut o gamă largă de subiecte, inclusiv impactul durabilității, al tehnologiilor digitale, designul arhitectural și abordări de finanțare pentru proiectarea și planificarea noii infrastructuri culturale.

Despre „frumusețea imperfecțiunii”

Vineri, de la ora 13, au avut loc două conferințe moderate de către Tateo Nakajima, liderul serviciilor Arup pentru Marea Britanie, India, Orientul Mijlociu și Africa. Prima întâlnire a avut ca temă Sustenabilitate culturală - Legătura magică dintre identitate, sentimentul de apartenență, arhitectură și arte și participanții au fost nume sonore din domeniu: Paul Goldberger, distins cu Premiul Pulitzer pentru critică de arhitectură în The New York Times - publicație pentru care a lucrat 25 de ani, Joshua Ramus, directorul fondator al REX, o firmă de arhitectură și design cu sediul în New York, și Sami Rintala, arhitect și artist finlandez, care a studiat arhitectura la Universitatea de Tehnologie din Helsinki.

A doua întâlnire, de vineri, la ora 14.00, i-a avut invitați pe Robert Hanea, președintele și CEO-ul Therme Group, pe Heidi Ramsvik, arhitectă în Nordland, Norvegia, și pe Ricky Burdett, profesor de Studii Urbane la London School of Economics (LSE).

Tateo Nakajima, fost dirijor de orchestra și expert acustic pentru săli de concerte, a vorbit despre relația dintre arhitectură, acustică și muzică din teatre, săli de operă și săli de concert, dar și din muzee și locuri de divertisment. Nakajima a lucrat pentru Orchestra Philadelphia, Orchestra Cleveland, Simfonia Chicago, Orchestra Simfonică din Londra și face designul acustic al Orchestrei Simfonice din Montreal: „Munca implică profund modul în care spațiile pentru artă, cultură și divertisment modelează și sprijină evoluția continuă a identității colective, precum și sustenabilitatea comunităților”.

Viziunea lui Robert Hanea pentru Therme Group urmărește interacțiunea complexă a culturii, naturii și tehnologiei și se concentrează pe dezvoltarea echilibrului în viața urbană complexă a zilelor noastre. Hanea a subliniat că se bazează pe convingerea că artele și cultura vor fi o componentă majoră în realizarea unei civilizații mai sănătoase și mai durabile în viitor și a vorbit despre cum vede Sibiul în viitor: un melanj între clădiri medievale, blocuri comuniste și aranjamente urbane sofisticate.

Celebrii invitați au vorbit, la cele două întâlniri, despre „frumusețea imperfecțiunii” în arhitectură și despre cum urbanismul trebuie să continue integrarea în linia armonioasă a naturii, chiar dacă arhitectura pop-up a viitorului va fi digitalizată.

La cea de a șasea ediție a Therme Forum a continuat, și astăzi, acest dialog creativ. Astfel, de la ora 10, în Piața Huet, a avut loc întâlnirea, moderată de același Tateo Nakajima, despre Rolurile sectorului public versus cele ale sectorului privat în artele spectacolului. Perspective interculturale și sectoriale. Invitați au fost Adam Flatto, președintele și directorul executiv al companiei Georgetown, și Robert Hammond, co-fondator și director executiv al organizației Friends of the High Line, care a lucrat pentru Muzeul Metropolitan de Artă din New York.

Pavilionul Therme, amplasat în curtea interioară a Bisericii Evanghelice Sfânta Maria din Sibiu, rămâne, prin arhitectura sofisticată, o proiecție în viitor pentru spectatorii festivalului.

Recomandări FITS 1 iulie

Nu ratați azi!

- De la ora 16:00, la Fabrica de Cultură UniCredit (Sala „Eugenio Barba”) FITS prezintă un spectacol eveniment ce aduce pe scenă unul dintre cele mai importante teatre din lume, Schaubühne Berlin, și una dintre cele mai importante regizoare contemporane, Katie Mitchell: (Nu) e sfârșitul lumii. Reprezentația din 1 iulie este soldout, însă doritorii mai pot găsi câteva locuri pentru spectacolul din 2 iulie, ora 18:00.

- Un alt spectacol care nu trebuie ratat la această ediție FITS este MAKOM 30. Sărbătoarea dansului, adus de Vertigo Dance Company (Israel), un poem coregrafic excepțional semnat de una dintre cele mai mari companii de dans din lume. Ambele reprezentații sunt sold out, așa că doar cei care au reușit să prindă bilete vor avea parte de un regal coregrafic.

De altfel, majoritatea spectacolelor din ultimul weekend de la FITS30 se joacă cu casa închisă, dar publicul are ocazia să se bucure de teatru (și nu numai) și la evenimentele cu acces liber.

- Doi vecini (Piața Mică, 19:00 și 21:30), spectacolul companiei Les Malles (Elveția) ne propun o poveste într-o formă care împletește teatrul de păpuși, dansul și teatrul convențional.

- De la aceleași ore, 19:00 și 21:30, în Piața Habermann experimentăm Atingerea ierbii (Circus Katoen - Belgia, Olanda), un spectacol despre rezistența și vulnerabilitatea naturii și a rolului pe care noi, oamenii, îl jucăm în cadrul acesteia.

- La scena din Piața Mare, de la ora 20:45 avem Live Concert – Yagody (Memory garden – Ucraina): Muzica trupei YAGODY are o energie sălbatică și spune povestea scrisorilor din trecut, pe care nu le-am primit nicicând. Este vocea strămoșilor noștri.

- De la 21:45 începe pe Pietonala Nicolae Bălcescu și continua în Piața Mare Mo and the red ribbon (L’Homme Debout, Franța), un spectacol plin de sensibilitate despre un copil care se pierde de părinții săi și pornește în căutarea lor călăuzit de o panglică roșie.

Conferințe

- Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” ,ora 16:00 - Constantin Necula. Chipul lui Dumnezeu din Minuni