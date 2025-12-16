search
Marți, 16 Decembrie 2025
Jocul politic al PSD. Nu vrea să fie părtaș la elaborarea bugetului pe 2026, iar din opoziție îl poate bloca legal

Bugetul pe 2026 este explicaţia comportamentului conducerii PSD din ultimele zile. Nu poate participa la conducerea României ca membru marcant al Coaliţiei de guvernare şi să spună „nu” formulei de buget pe 2026. A tot căutat motive plauzibile să treacă în opoziţie şi l-a găsit în cererea de demitere a ministrului Diana Buzoianu.

Bugetul pe 2026

Aşa cum îl ştim pe Bolojan, nu va accepta o formulă de buget asemănătoare celei promovate de Ciolacu pe 2025, sub lozinca „mă doare în organul genital de deficitul bugetar”, conform spuselor fostului ministru al Finanţelor, Marcel Boloș.

Rezultă că nu va accepta la capitolul venituri nişte sume rezultate din vise exotice, şi nici actualul ministru de Finanţe nu este genul de politician care să vândă cai verzi pe pereţi. În consecinţă, şi cheltuielile publice trebuie reduse la nivelul veniturilor, ori asta nu se poate face decât prin amputarea sumelor alocate instituţiilor publice, desfiinţarea multora din cele inutile, concedierea bugetarilor şi, cel mai grav, a şefilor acestor instituţii care vin din clientela politică a partidelor. Cum PNL nu are cum să crâcnească, cu şef Ilie Bolojan, rămâne la PSD sarcina de a salva sinecurile, privilegiile, salariile uriaşe acordate de stat clientelei politice a PSD.

Că aşa stau lucrurile o dovedeşte declaraţia ministrului mediului, Diana Buzoianu:

„După două luni de blocat această reformă (Romsilva), PSD a venit și a spus ieri că nu mai trebuie să trecem nicio reorganizare acum, că pot rămâne 41 de direcții și peste 130 de directori căci avem deja un OUG trecut pe subiect și mai putem impune și criteriile de performanță și să zicem Comisiei Europene că am îndeplinit, astfel, jalonul din PNRR”. ...  „ Așa că astăzi am trimis OFICIAL Hotărârea de Guvern cu 13 direcții silvice către avizare la ministere”.

Aceeaşi situaţie s-ar petrece în sute de alte instituţii, doar ministerul Agriculturii are în subordine 110 instituţii, deşi toată agricultura este privatizată.  Fără astfel de reduceri masive, cu concedierea şefilor din clientela politică, nu se poate construi bugetul pe 2026. Şi nu-l văd pe Bolojan cedând pretenţiilor PSD de a-şi păstra oamenii în funcţii bănoase.

Pretextul Diana Buzoianu

PSD a votat moţiunea simplă alături de AUR împotriva ministrului Mediului Diana Buzoianu, pentru a crea un pretext de scandal în interiorul Coaliţiei şi a trece în opoziţie. Conform Protocolului Coaliţiei, partidele semnatare nu au voie să voteze moţiuni de cenzură sau moţiuni simple împotriva membrilor guvernului. Mergând pe ideea că ministrul Mediului este vinovat de faptul că 110.000 de oameni au rămas fără apă după golirea lacului Paltin, PSD va cere mâine, în şedinţa Coaliţiei, demiterea ministrului Buzoianu, în caz contrar va părăsi Coaliţia de guvernare.

PSD a fost şi este ignorat de Bolojan în problematica reformei administrației centrale şi locale, în creşterea salariului minim de la 1 ianuarie 2026, în general în toate reducerile presupuse de adoptarea bugetului pe 2026, pe care Bolojan vrea să le prindă într-o OUG trenuleţ.

Şi atunci, cum să gireze PSD, din poziţia de membru în Coaliţia de guvernare toate aceste tăieri şi reduceri care îi afectează clientele politica şi electoratul? Singura soluţie, părăsirea Coaliţiei înainte de adoptarea OUG trenuleţ, iar pretextul este demiterea Dianei Buzoianu.

De ce Bolojan nu are cum să accepte această cerere

În primul rând,  toate anchetele şi analizele au arătat că nu avea cum să anticipeze ministrul cele întâmplate prin golirea lacului Paltin, sarcina revenea instituţiilor specifice, cum erau Apele Române, ESZ (Exploatare Sistem Zonal Prahova), printre şefii lor aflându-se şi Monica Hunyadi, o „apropiată” a lui Grindeanu.

În plus de atât,  o moţiune simplă împotriva unui ministru, votată în parlament,  nu impune demiterea acelui ministru, cum s-a întâmplat şi în trecut cu ministrul PSD de la Muncă, Simona-Bucura Oprescu.

Conducerea PSD vine acum cu „spiritul Constituţiei”, pentru a-l obliga pe Bolojan să demită ministrul USR, Diana Buzoianu.

Echilibrul politic după alegerile de la Capitală

Este acum net în favoarea lui Bolojan, după ce liberalul Ciucu a câştigat cu un scor zdrobitor primăria Capitalei, iar candidatul PSD s-a clasat abia pe locul trei.

Există un conflict major între PSD şi USR, care nu mai este estompat, a izbucnit public, cel mai puternic cu ocazia moţiunii simple împotriva ministrului Mediului.

Kelemen Hunor a caracterizat (într-un interviu la tv) coaliția actuală ca fiind „nefuncțională” și „impotentă din punct de vedere politic”, subliniind dificultățile în luarea anumitor decizii în ultimele luni.

În aceste condiţii PSD are o singură şansă să-şi arate „muşchii” de principal partid din parlamentul României: să treacă în opoziţie şi să-şi impună politicile populiste prin blocarea iniţiativelor guvernului Bolojan.

Blocarea în parlament a bugetului pe 2026

Proiectul de buget se discută în comisii parlamentare, se votează în comisii apoi în plen. PSD are ocazia excelentă să-şi susţină politicile populiste în comisii şi să voteze împotriva bugetului, inclusiv în plenul parlamentului, alături de AUR. Ce se va întâmpla cu bugetul blocat? România va funcţiona după bugetul de anul trecut, cu perspectiva unui deficit bugetar enorm, dar cu menţinerea bugetelor şi funcţiilor deţinute de clientela politică a PSD.

PSD are un dublu avantaj. Nu decontează nemulţumirile populaţiei faţă de veniturile şi puterea de cumpărare scăzute, şi își va menține clientela in funcțiile pe care le are acum.

În cazul unei crize guvernamentale acute, PSD va dicta condiţiile sale, deşi sper că ştie că nu pot fi acceptate la nivel european, al investitorilor şi al agenţiilor de rating. Oricum, vina va fi aruncată în spinarea lui Bolojan şi a PNL, deşi o guvernare PSD-AUR este greu de anticipat că va funcţiona. Probabil va reveni în Coaliție, dar în condițiile dictate de PSD.

Nu este clar până unde merg planurile şi predicţiile PSD, obligaţia sa fiind acum să-şi mulţumească alegătorii şi clientela politică.

