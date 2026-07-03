Iranul a luat lumea ostatică: Ormuz, sub dictatul rachetelor de la Teheran

Armistițiul dintre Washington și Teheran există doar pe hârtie, în timp ce Iranul transformă Strâmtoarea Ormuz într-o armă de presiune strategică Situația în Strâmtoarea Ormuz se schimbă continuu și apar elemente noi care modifică dramatic parcursul evenimentelor.

Ce se întâmplă acum în Strâmtoarea Ormuz?

Ormuz, strâmtoarea capturată: Iranul dictează cu rachete regulile navigației mondiale

Iranul transformă Strâmtoarea Ormuz într-un instrument de șantaj strategic. Teheranul nu se mai mulțumește să amenințe cu închiderea celui mai important coridor petrolier al lumii — acum impune, sub amenințarea armelor, propria schemă de trafic maritim, obligând petrolierele și navele comerciale să navigheze exclusiv pe ruta desemnată de autoritățile iraniene. Orice abatere riscă un răspuns militar, avertizează Cartierul General Khatam ol Anbia, care promite reacții „decisive și rapide" inclusiv împotriva unei eventuale intervenții americane.

Miza depășește cu mult chestiunea tehnică a rutelor de navigație. Forțând navele să accepte coridorul iranian, Teheranul urmărește o recunoaștere implicită a suveranității sale asupra unei căi navigabile internaționale prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial. Declarația viceministrului de externe Kazem Gharibabadi — potrivit căreia strâmtoarea se află sub control iranian, nu al CENTCOM — arată că regimul își asumă deschis această pretenție, sfidând atât dreptul maritim internațional, cât și statele din Golf, care se opun ferm noii realități impuse cu forța.

Tentativele de a ocoli controlul iranian au fost deja pedepsite: după ce Organizația Maritimă Internațională și Omanul au anunțat o rută alternativă de-a lungul coastei omaneze pentru sutele de nave blocate, Iranul a atacat nave comerciale în strâmtoare. Mesajul este brutal de clar — nu există trecere sigură fără acordul Teheranului.

În paralel, regimul își arată mușchii și pe frontul intern. Atacurile cu rachete și drone asupra milițiilor kurde din Kurdistanul irakian, ambuscadele sângeroase de la frontiera de nord-vest și trecerea oficială la o doctrină de „descurajare activă" indică un regim care, ieșit din confruntarea cu SUA, își consolidează agresiv pozițiile pe toate fronturile. Ormuz nu mai este doar o strâmtoare — este declarația de putere a unui Iran care testează cât de departe poate merge înainte ca lumea să riposteze.

Vă veți întreba, și pe bună dreptate, ce este Cartierul General Central Khatam ol-Anbia? Am să vă explic pentru că în general în media se vorbește numai ca s-au tras rachete sau că au lovit baze militare sau ca negocierile continuă etc., generalitați. Eu aș dor ca după ce citiți articolele mele măcar să înțelegeți elementele esnțiale.

Cartierul General Central Khatam ol-Anbia (în persană: Qarargah-e Markazi-ye Khatam ol-Anbia) este cel mai înalt comandament militar operațional al Iranului — structura care coordonează, la nivel de teatru de operații, atât armata regulată (Artesh), cât și Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Numele înseamnă „Pecetea Profeților", unul dintre titlurile lui Mahomed în tradiția islamică.

Rolul său este comparabil, într-o anumită măsură, cu cel al unui comandament întrunit de operații: în timp ce Statul Major General al Forțelor Armate stabilește politica militară de ansamblu, Khatam ol-Anbia este responsabil de planificarea și conducerea efectivă a operațiunilor de luptă la scară mare, mai ales în scenarii de război care implică ambele componente ale sistemului militar iranian dual. Practic, este structura care ar comanda un conflict major — de pildă o confruntare cu Statele Unite sau operațiuni de amploare în Strâmtoarea Ormuz, exact contextul din comunicatul pe care l-ai tradus.

Comandamentul a căpătat vizibilitate publică sporită în perioadele de tensiune maximă cu Washingtonul, când emite avertismente oficiale în numele întregilor forțe armate — semn că mesajul vine de la vârful lanțului de comandă operațional, nu de la o singură ramură militară.

O precizare utilă pentru a evita confuzia: există și o entitate distinctă cu nume aproape identic, Khatam ol-Anbia Construction Headquarters, conglomeratul economic și de construcții al IRGC, implicat în proiecte de infrastructură, energie și petrol. Cele două structuri sunt separate — una este comandament militar operațional, cealaltă un imperiu economic aflat sub sancțiuni occidentale de ani buni.

Iranul ține Golful ostatic: Teheranul dictează, Washingtonul negociază din genunchi(!?)

Două săptămâni de la semnarea Memorandumului de Înțelegere de la Islamabad, relația americano-iraniană se dovedește mult mai fragilă decât lăsa să se creadă gestul simbolic al lui Trump, care a semnat documentul la Versailles, în timpul cinei cu Emmanuel Macron, imediat după summitul G7. Ceea ce părea, la mijlocul lunii iunie, un armistițiu solid capabil să pună capăt fazei celei mai violente a războiului, s-a transformat într-un echilibru zilnic negociat prin intermediari, în care fiecare parte interpretează diferit litera acordului, iar cel mai mic incident poate reaprinde ostilitățile.

Situația din ultimele zile ilustrează exact această fragilitate. La finalul săptămânii trecute, un cargobot și un petrolier care foloseau o rută de navigație promovată de americani au fost atacate, iar Washingtonul a acuzat Teheranul de agresiune, ripostând cu lovituri asupra unor instalații și baze militare de pe insulele sudice iraniene. Iranul a replicat vizând baze americane din Bahrain și Kuweit — primul schimb de lovituri de la semnarea memorandumului, suficient de grav încât să pună sub semnul întrebării viabilitatea întregului aranjament. Abia după aceste evenimente ambele părți au convenit să oprească „activitatea cinetică" și să reia discuțiile, de această dată la Doha, în locul Elveției, acolo unde fusese inițial programată o rundă axată pe dosarul nuclear.

Formatul întâlnirilor de la Doha spune, ca și în cazul rundelor anterioare, la fel de mult ca și conținutul lor. Emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui, s-au deplasat luni în capitala qatareză pentru a discuta cu premierul Qatarului, dar fără nicio garanție că vor sta față în față cu vreun oficial iranian. Purtătorul de cuvânt al diplomației qatareze, Majed Al-Ansari, a confirmat că discuțiile „tehnice" dintre echipele americană și iraniană continuă, dar că nu există, deocamdată, nicio întâlnire la nivel înalt între cele două părți. Trump a anunțat pe rețeaua sa, într-un mesaj caracteristic scris integral cu majuscule, că Iranul ar fi „cerut" o întâlnire, însă Teheranul a negat public existența unor negocieri directe, insistând că este vorba doar de discuții tehnice pentru implementarea memorandumului. Vicepreședintele JD Vance a numit acest joc de declarații o „tactică de negociere persană", remarcând, într-un interviu radiodifuzat, că oficialii iranieni resping public ideea unor tratative de pace în timp ce recunosc, în paralel, existența unor discuții tehnice pe marginea acordului.

În spatele acestui joc diplomatic se află doi factori de presiune reali. Primul este Strâmtoarea Hormuz, unde Statele Unite și Iranul au interpretări divergente ale Articolului 5 din memorandum. Textul prevede că Iranul va face „eforturi optime" pentru a asigura trecerea liberă a navelor comerciale, fără taxe, timp de 60 de zile — dar Teheranul susține că această clauză îi conferă autoritatea de a reglementa efectiv traficul maritim pe durata negocierilor, în timp ce Washingtonul insistă că Iranul trebuie doar să nu obstrucționeze navigația. Ministrul de externe iranian Abbas Araghchi a mers chiar mai departe, afirmând că memorandumul plasează strâmtoarea sub control iranian pentru o perioadă de 30 de zile. Teheranul a catalogat drept „inacceptabilă" încercarea americană de a deschide o rută de navigație alternativă, mai apropiată de coasta Omanului, ocolind culoarul stabilit unilateral de autoritățile iraniene — exact ruta pe care s-au produs atacurile din weekend. Traficul prin strâmtoare rămâne, în aceste condiții, departe de normal: potrivit datelor firmei de informații maritime Kpler, aproximativ 40 de nave au tranzitat zona zilele trecute, față de o medie de circa 100 de treceri zilnice înainte de război, iar nivelul de amenințare pentru securitatea maritimă a fost ridicat la pragul „substanțial" de Centrul Comun de Informații Maritime. Al doilea front de tensiune, adesea subestimat în relatările centrate exclusiv pe dosarul nuclear, este Libanul. Primul punct al memorandumului american-iranian prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban — o clauză pe care surse israeliene o descriu drept o concesie neașteptată făcută de emisarii lui Trump către Teheran, în contradicție cu eforturile Departamentului de Stat, coordonate de Marco Rubio, de a menține separate diplomatic războiul american-iranian de conflictul Israel-Hezbollah. Problema este că Israelul nu a fost parte la negocierea memorandumului și nu se consideră obligat de el: trupele israeliene rămân pe teritoriul libanez sudic, iar atacurile aeriene au continuat aproape zilnic, ducând, potrivit organizațiilor care monitorizează conflictul, la peste patru mii de morți și deplasarea forțată a peste un milion de libanezi, mai bine de o cincime din populația țării. Un cadru separat, negociat de americani între Beirut și Ierusalim, permite forțelor israeliene să rămână în sudul Libanului până la dezarmarea Hezbollah — o condiție pe care mișcarea șiită o respinge categoric, la fel ca și Teheranul, care susține că memorandumul semnat deja prevede oprirea completă a ostilităților. Pentru Iranul, invocarea repetată a acestei clauze — folosită inclusiv ca justificare oficială pentru reînchiderea temporară a strâmtorii — are o funcție dublă: presează Washingtonul să oblige Israelul să respecte armistițiul și, în același timp, întărește narativul intern conform căruia Teheranul a ieșit din război nu învins, ci cu capacitatea de a impune condiții. Pe acest fundal, dosarul financiar rămâne blocat la stadiul declarativ. Cei șase miliarde de dolari din activele iraniene înghețate, menționați ca prim pas în documentul în 14 puncte, nu au fost încă transferați către Doha, unde urmau să fie ținuți disponibili — Qatarul a confirmat că suma va fi eliberată „în funcție de progresul negocierilor", o formulare suficient de vagă cât să lase ambelor părți spațiu de manevră politică. Delegația iraniană aflată la Doha s-a concentrat, potrivit oficialilor citați de presa americană, tocmai pe acest subiect, semn că pentru Teheran deblocarea fondurilor a devenit, cel puțin pe termen scurt, o prioritate mai concretă decât concesiile pe dosarul nuclear. Comentatorii regionali rămân sceptici în privința perspectivei unui acord cuprinzător în fereastra de 60 de zile. O analiză publicată de un institut de cercetare independent iranian notează că Teheranul, convins că nu a fost învins pe câmpul de luptă și că memorandumul îi validează capacitatea de a rezista, nu va renunța probabil la infrastructura sa nucleară de bază, în timp ce Washingtonul ar putea introduce condiții suplimentare — precum dezmembrarea completă a programului nuclear și de rachete sau încetarea totală a sprijinului pentru forțele proxy — pe care Iranul le-ar considera inacceptabile. Aceeași analiză identifică riscul cel mai serios nu în clauzele nucleare sau în sancțiuni, ci în posibilitatea ca Israelul, care nu a fost parte la negocieri și nu se simte legat de ele, să declanșeze o nouă rundă de ostilități printr-o operațiune surpriză — de această dată, potențial, fără implicare militară americană directă, ceea ce ar lăsa Washingtonul într-o poziție de spectator al propriei diplomații.

Pe piețele petroliere, calmul relativ persistă. Prețul petrolului brut rămâne mult sub vârful atins în timpul fazei celei mai intense a războiului, iar traderii tratează, deocamdată, armistițiul temporar drept unul permanent — o interpretare pe care analiștii o compară cu felul în care piețele au subestimat inițial, apoi au corectat rapid, temerile legate de invazia rusă a Ucrainei. Rămâne însă valabil avertismentul structural: rafinăriile și infrastructura energetică avariate în timpul conflictului nu s-au refăcut complet, iar o mare parte din petrolul care circulă acum prin Hormuz este, de fapt, stocul blocat acolo pe durata războiului, nu semnul unei reveniri autentice la producția normală. Suma acestor tensiuni — un format de negociere care evită deliberat contactul direct, o dispută juridică nerezolvată asupra controlului strâmtorii, un front libanez pe care niciunul dintre actorii reali de pe teren nu se consideră obligat să-l respecte, și fonduri înghețate care rămân, la propriu, blocate — arată că memorandumul de la Islamabad a cumpărat o pauză, nu o soluție. Așa cum sugerează chiar formularea folosită de un analist citat de presa din regiune, atacurile din weekend asupra strâmtorii au redus o rundă menită dosarului nuclear la o singură clauză de criză — iar refuzul public al Teheranului de a admite existența unor negocieri de pace nu este un refuz propriu-zis, ci o formă de leverage. Cât timp Libanul rămâne un front deschis și interpretările asupra Hormuzului diverg fundamental, armistițiul va continua să fie gestionat de la o criză la alta, nu implementat ca un acord încheiat.

Post Scriptum: am văzut diferite reacții în media la realitatea în relația bilaterală SUA-Arabia Saudită. Unii spun ca relația s-a stricat alți spun ca nu. Care o fi realitatea? Să încercă sa o devoalăm. Nu, relațiile SUA–Arabia Saudită nu s-au rupt, dar au trecut printr-o tensiune reală generată de războiul cu Iranul, iar acum se recalibrează pe fond de neîncredere strategică, nu de ruptură deschisă.

Riadul a fost, alături de Qatar și Oman, printre statele din Golf care au făcut presiuni active asupra lui Trump să nu escaladeze conflictul cu Iranul, temându-se de represalii iraniene directe asupra teritoriului saudit și de riscurile pentru Vision 2030, proiectul de diversificare economică al lui MBS. Institutul Carnegie descrie explicit o „furie colectivă" a statelor din Golf, îndreptată deopotrivă spre Iran și spre Statele Unite, generată de percepția că garanțiile americane — Acordurile Abraham, bazele militare americane, acordurile economice — nu au reușit să protejeze regiunea odată ce războiul a izbucnit efectiv.

Câteva elemente concrete arată unde s-a produs frecarea:

Absența unui tratat de apărare formal. Spre deosebire de NATO sau de acordurile SUA cu Japonia și Coreea de Sud, relația americano-saudită nu are niciodată prevederi de apărare colectivă codificate. Acordul Strategic de Apărare semnat la vizita lui MBS la Washington, în noiembrie 2025, a adus recunoașterea Arabiei Saudite drept aliat major non-NATO și contracte de armament, dar nu pași concreți spre un tratat formal — exact ceea ce Riadul își dorea ca garanție împotriva Iranului.

Spre deosebire de NATO sau de acordurile SUA cu Japonia și Coreea de Sud, relația americano-saudită nu are niciodată prevederi de apărare colectivă codificate. Acordul Strategic de Apărare semnat la vizita lui MBS la Washington, în noiembrie 2025, a adus recunoașterea Arabiei Saudite drept aliat major non-NATO și contracte de armament, dar nu pași concreți spre un tratat formal — exact ceea ce Riadul își dorea ca garanție împotriva Iranului. Diversificarea saudită continuă. Institutul New Lines notează că Riadul își menține parteneriatele strategice cu China (2016, 2022) și Rusia (2019), extinde achizițiile de rachete balistice și exercițiile navale comune cu Beijingul și a semnat, la doar o săptămână după atacul israelian asupra oficialilor Hamas din Qatar din septembrie 2025, un acord de apărare mutuală non-obligatoriu cu Pakistanul.

Institutul New Lines notează că Riadul își menține parteneriatele strategice cu China (2016, 2022) și Rusia (2019), extinde achizițiile de rachete balistice și exercițiile navale comune cu Beijingul și a semnat, la doar o săptămână după atacul israelian asupra oficialilor Hamas din Qatar din septembrie 2025, un acord de apărare mutuală non-obligatoriu cu Pakistanul. Poziția privind normalizarea cu Israelul rămâne blocată. Arabia Saudită continuă să condiționeze orice normalizare de un parcurs credibil către un stat palestinian — poziție complicată suplimentar de implicarea Israelului în războiul cu Iranul.

Arabia Saudită continuă să condiționeze orice normalizare de un parcurs credibil către un stat palestinian — poziție complicată suplimentar de implicarea Israelului în războiul cu Iranul. Totuși, dependența militară practică rămâne. Analiza Carnegie e clară: chiar dacă Riadul e nemulțumit de Washington, nu poate renunța ușor la echipamentul militar american în favoarea unor alternative chinezești sau rusești, așa că va continua să caute garanții americane mai solide, nu o ruptură.

Concluzia mea care se alătură analiștilor de la Carnegie, New Lines, GIS Reports, e convergentă: nu e o ruptură, ci o erodare a încrederii— Riadul se simte expus de un război pe care nu l-a vrut și în care garanțiile americane s-au dovedit insuficiente, dar rămâne, pe termen scurt, prea dependent militar de SUA ca să-și schimbe radical orientarea strategică.