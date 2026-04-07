search
Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Învierea lui Iisus între mit și realitate mundano-transcendentă

0
0
Publicat:

De-a lungul celor două milenii ce separă prezentul de  perioada în care  este atestată istoric prezențaterestră a lui Iisus Hristos, evenimentul anastasic (gr.anastasis=înviere) a  devenit  subiectul unor ample și tensionate dezbateri teologice, filosofice, fenomenologice, antropologice, istorice, mitologice, psihologice, sociologice și medicale.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Dacă în viziune teologică, Învierea este o singularitate ontologică, un  eveniment  metafizic inițiat de Dumnezeu ca expiere a culpei  primordiale, din perspectivă naturalistă, științifică, actul anastasic  este considerat un mit iudaic, un arhetip universal al morții și renașterii, o  proiecție  imaginară a  conștiinței umane, confruntate cu propria finitudine.

 Tradiția critică modernă și contemporană a propus explicații rstrict raționaliste, de la ipoteza morții aparente(clinice), experiențe vizionare sau halucinatorii atribuite femeilor mironosițe care ar fi descoperit mormântul gol, până la ficțiunea literară a evangheliștilor sau  exagerările  apostolilor, menite să le legitimeze autoritatea misionară.

Evenimentul anastasic se situează într-o zonă de intersecție, între planul fenomenal și cel metafizic, unde criteriile clasice de validare,  logice, experimentale, raționale își pierd  funcționalitatea.Asta înseamnă că accesul la acest tip de realitate nu este mediat de  principiul verificabilității, de argumente rationale, ci de   credință,  de angajare existențială.

 În textul de față, așa cum sugerează, de altfel și titlul, ne propunem să inventariem toate aceste poziții, teorii și interpretări, atât cele favorabile, cât și cele critice, atât  cele care afirmă caracterul transcendent al evenimentului anastasic, cât și cele care îl reduc la o construcție mitică, simbolică sau psihologică, tocmai pentru a da posibilitatea cititorului   să reflecte  asupra adevărului  sau  inconsistenței lor.

Prin urmare, scopul acestui   articol nu este acela de a impune o  viziune, ci de a cartografia câmpul interpretativ al unuia dintre cele mai enigmatice și decisive fenomene din istoria umanității,  de a înțelege nu doar ce s-a spus despre Înviere, ci și ce spune Învierea despre condiția umană, despre limitele rațiunii și despre posibilitatea unei  singularități ontologice în ordinea  cosmică.

Argumente pro Înviere :

-învierea lui Iisus este un mecanism metafizic menit  să repare ruptura ontologică produsă de culpa primordială și să restabilească ordinea creației;

-Învierea a fost necesară pentru abolirea condiților  transcendentale de posibilitate ale morții și accederea la viața  eternă; este  un Eveniment metafizic care instaurează o nouă logică a realului;

-Învierea lui Iisus Hristos nu este doar simbolică,  ci este un eveniment istoric unic și irepetabil;

-realitatea fenomenului  anastasic  rezidă tocmai în faptul că nicio teorie, oricât de riguroasă, nu reușește să „epuizeze” acest mister. Dacă ar fi fost o simplă manipulare, s-ar fi stins odată cu martiriul ucenicilor; dacă ar fi fost un simplu mit, s-ar fi dizolvat în sincretismul antic. Persistența milenară a Învierii ca temă centrală a culturii occidentale sugerează că ea atinge o coardă a realității care scapă  rațiunii umane;

-cele patru Evanghelii au fost scrise după cel puţin două decenii de la Învierea lui Iisus.Prin urmare, dacă   ar fi existat o oarecare îndoială  legată de înviere,  descrierile  evanheliștilor ar fi fost contradictorii;

-necredinţa lui Toma şi călătoria spre  Emaus confirmă veridicitatea învierii.Iisus îi  arată  apostolului necredincios   semnele  cuielor, iar cei doi ucenici (Cleopa  și evanghelistul Luca sau după unii istorici, Natanael) care călătoreau spre satul Emaus l-au recunoscut  pe Învățător după ce a   repetat  gestul cu frângerea pâini;

-Învierea lui Iisus Hristos nu este un arhetip al regenerării naurii, ci  un  anti-arhetip, deoarece aceste arhetipuri  funcționau ciclic:moarte- renaștere, iarnă- primăvară, coborâre -revenire, în timp ce  Învierea lui Iisus Hristos  este un eveniment unic;

-Învierea nu  a fost influențată de miturile agricole sau cosmice, deoarec acestea  vizau o recurență a vieții, în timp ce actul anastasic se referă la o viață restaurată ontologic, plasată într-un spațiu transmundan. Acest lucru  este total diferit de miturile ciclice, inclusiv de ideea nietzscheană de „eternă reîntoarcere”;

-Dacă în misterele eleusine, inițierea reproducea anual coborârea și revenirea Persefonnei în infern, coborârea la iad și Învierea lui Iisus nu sunt repetiții, ci evenimente irepetabile care schimbă structura realului;

- Lumina eleusină era o epifanie simbolică, un semn al reîntoarcerii vieții. Lumina pascală este o teofanie: manifestarea unei prezențe care nu aparține ordinii cosmice. Misterele    din Eleusis erau inițieri individuale, accesibile doar celor pregătiți. Paștele este o sărbătoare comunitară, deschisă tuturor;

-În misterele mithraice, sacrificiul animalic era un act cosmogonic, dar nu unul personal. În creștinism, sacrificiul este personal, iar Învierea este răspunsul Tatălui la auto-dăruirea Fiului. Dacă în religiile păgâne, regenerarea este naturală, în creștinism, regenerarea este intratrinitară.

-  Actul învierii nu presupune o  trecere prin neant, ci este negația neantului însuși;

-invierea lui Iisus a fost prorocită de profeții Vechiului Testament  si de Iisus însusi: Psalmul 16, 8-10 : “Văzut-am mai înainte pe Domnul înaintea mea pururea, că de-a dreapta mea este ca să nu mă clatin.Pentru aceasta s-a veselit inima mea şi s-a bucurat limba mea, dar încă şi trupul meu va sălăşlui întru nădejde.Că nu vei lăsa sufletul meu în iad, nici nu vei da pe cel cuvios al Tău să vadă stricăciunea.”; Zaharia 12, 10: “Atunci voi turna peste casa lui David si peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare si de rugăciune și iși vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au strapuns. Il vor plange cum plange cineva pe singurul lui fiu”;

– Însusi Iisus a  vorbit despre moartea și  învierea Sa(A se vedea Matei 12, 38-40; 16, 21; 17, 22.23; 20, 18.19; Marcu 8, 31; 9, 31; 10, 34; Luca 9, 22; 24, 5-8. 46-48; Ioan 2, 18-22);

–Iisus s-a arătat după Înviere la Marea Tiberiadei,  unde sapte dintre ucenici s-au dus la pescuit (vezi  Ioan 21, 1-13 );

– Apostolul Pavel afirma că Iisus i S-a descoperit, pe drumul spre Damasc ( A se vedea 1 Corinteni 15, 5-8 );

– Iisus li s-a descoperit ucenicilor înainte de înălțarea la cer, în Galilea ( A se vedea Matei 28, 16-18 ; Faptele apostolilor 1, 1-11);

-Iisus Hristos a murit pe cruce efectiv, nu a leșinat, așa cum încearcă să demonstreze „teoria leșinului” (swoon theory). Execuțiile romane erau cât  se poate  de eficiente și controlate. Soldații romani aveau experiență în a evalua decesul celui răstignit. În plus,  o astfel de neglijență  care ar fi ratat execuția, ar fi fost pedepsită sever de legile  romane;

– toti cei patru evanghelisti afirma ca Iisus “si-a dat duhul” pe cruce (  A se vedea Matei 27, 50; Marcu 15, 37; Luca 23, 46; Ioan 19, 30) ;

– moartea lui Iisus a fost recunoscută chiar de căpeteniile evreilor.In ziua de după rastignire ( ziua Sabatului ), un grup de  preoti si farisei au mers la Pilat și i-au cerut sa întărească paza mormântului. Argumentul lor era urmatorul: “Doamne, ne-am adus aminte ca înselatorul acela, pe cand era inca in viata, a zis: Dupa trei zile voi invia.” ( Matei 27, 62.63 );

– Iosif din Arimatea si Nicodim  au  fost martori oculari ai mortii lui Iisus ( A se vedea Matei 27, 57-60; Ioan 19, 38-41 );

– când soladatii romani au observat că Iisus  a murit înaintea celor doi tâlhari, nu i-au mai zdrobit fluierele picioarelor (vezi Ioan 19, 32-37 );

-nu există nicio dovadă istorică sau biblică a faptului că Iisus a  avut un frate geamăn. Oricum, chiar dacă prin absurd acesta ar fi existat  și  Iisus nu ar fi înviat, nu putea imita rănile lui Iisus ;

-femeile mironosițe nu puteau greși  mormântul deoarece  au urmărit locul unde a fost depus trupul lui Iisus de Iosif din Arimateea;

– ipoteza furtului lui Iisus din mormânt  de către ucenici,  în timp ce soldații dormeau, este falsă.Mormântul era sigilat și păzit.Îndepartarea pietrei de la gura mormântului,  n-ar fi fost posibilă fara zgomot, lucru care ar fi alertat  garda romană;

-dacă Iisus nu ar fi înviat,  apostolii nu  și-ar fi dat viața predicând ideiile  Învățătorului lor .Istoria  Bisericii ne spune că toți ucenicii, cu exceptia lui Ioan, au suferit moarte  martirică. Iacov, fratele lui Ioan, a fost ucis de Irod (Fapte 12:2).  Petru a fost răstignit cu capul în jos, iar ceilalti ucenici au suferit martirajul, unii fiind  injunghiați, alții străpunși de suliță,  de sabie sau aruncați în cazane cu ulei încins;

-Învierea lui Iisus a fost un fapt real,  deoarece   o seamă de   scriitori și istorici au scris  despre  acest lucru:Iosephus  Flavius, în “Antichitati Iudaice”, Philon din Alexandria, Tacitus, în Anale, Plinius cel Tânăr, etc.;

-Giulgiul de la Torino( pânza în care a fost  înfășurat trupul lui Iisus după luarea de pe cruce), a cărui  vechime  a fost certificată de analizele de laborator, Mahrama Veronicăi,  Ștergarul de la Oviedo,  dar și Sfânta Lumină de la Ierusalim, sunt dovezi ale faptului că Fiul lui Dumnezeu a murit și a înviat. Pe giulgiul din Torino  pot fi văzute  rănile de la mâini si de la picioare, lăsate de  cuie. Giulgiul a fost  îmbibat cu uleiuri și arome aduse de Nicodim din Arimateea, ceea ce îl făcea să se lipească de trup. Fiind înfășurat de foarte multe ori, în cazul în care decedatul s-ar fi trezit dintr-o moarte apareentă, n-ar fi reușit să iasă  din el, pentru că exista riscul de a se rupe pielea și carnea de pe corp. Iisus a ieșit, după înviere, din giulgiu, și  din piatra mormântului  în mod miraculos, așa cum a ieșit în timpul nașterii prin himenul intact al Fecioarei Maria. Giulgiul nu s-a rupt. A rămas  nevătămat, ca de altfel și corpul celui înviat;

-dacă există ființe rașionale și  în alte sisteme solare, nu este necesară multiplicarea empirică a întrupărilor lui Iisus. Hristos nu este numai o persoană istorică pământeană, ci un principiu ontologic universal, capabil să se manifeste în moduri diferiteși în spații teocosmice  diverse, fără a-și pierde identitatea. În acest sens, Învierea nu ar fi un fapt izolat, ci o structură a realității, o posibilitate deschisă în însăși textura ființei.Dumnezeu nu este  o divinitate  regională, „un zeu” a cărui suveranitate  se rezumă la universul   văzut, existent, ci este, prin excelență,  condiția de posibilitate a oricărui univers. Dumnezeu se manifestă la nivel terestru,  nu pentru că Dumnezeu ar fi limitat, ci pentru că orice revelație trebuie să fie  adaptaă la un anumit spațiu. Cu alte cuvinte, universalul nu apare niciodată direct ca universal, ci se exprimă printr-o formă particulară. În acest sens, faptul că Dumnezeu se revelează în context uman nu înseamnă că este doar  „ Dumnezeul  ființelor terestre” în sens exclusiv, ci că umanitatea este locul în care această revelație devine accesibilă;

-dacă în filosofia lui Martin Heidegger, existența umană (Dasein) este definită ca o  ființare  în orizontul thanatic( Sein zum Tode), în cadrul evenimentului crucificării lui Iisus Hristos, această structură este depășită: nu mai avem de-a face cu o ființă care este „întru moarte”, ci cu intersecctarea  morții cu infinitul. Moartea nu mai apare ca orizont final al ființei, ci ca un fenomen care este adus în contact cu ceea ce îi depășește complet condiția.Astfel, prin  întâlnirea lui Iisus cu moartea, se produce o inversare ontologică paradoxală: moartea este înălțată la punctul ei suprem tocmai pentru a putea fi destituită. Abisul thanatic nu este anulat prin diminuare, ci prin intensificare. În acest sens,  sintagma  Sfântului a Grigorie de Nazianz din Mărirea de la Laudele învierii, „cu moartea pe moarte călcând” (thanatō thanaton patēsas) nu este o simplă metaforă, ci exprimă o structură ontologică în sensul că  moartea este învinsă tocmai prin  maxima ei actualizare;

-  Învierea lui Iisus Hristos  nu a dus la dispariția imediată a fenomenalității morții în plan empiric pentru că evenimentul anastasic  nu vizează în mod direct nivelul fenomenal al existenței, ci structura sa profundă, condițiile sale de posibilitate. Cu alte cuvinte, moartea  continua să se manifeste, dar își pierde statutul de orizont ultim și definitiv al ființei. Resurecția hristică  este extinsă la nivel eshatologic, devenind astfel accesibilă întregii creații. Această universalizare nu este o simplă generalizare, ci o participare  transcendentală la un eveniment care a modificat deja structura ontologică a realului.

-prin moartea lui Iisus Hristos pe cruce, Dumnezeu nu a devenit  muritor în sine,  ci și-a  asumat experiența morții în ipostasul Fiului. Aceasta introduce în  ontologia divină o dimensiune paradoxală: infinitul intră în relație directă cu  abisul morții, însă fără  ca  neantul  să aibă vreo putere asupra lui.Moartea lui Iisus Hristos a fost un moment de kenoză  radicală, în care divinitatea   a acceptat  să traverseze experiența suferinței și a morții.De fapt, acest gest divin  vine în continuitatea întrupării, a momentului în care Absolutul S-a golit de slavă ca să coboare în istorie;

-pentru Hegel, Ființa nu se dezvoltă decât prin negarea ei, prin trecerea ei prin moarte.În acest sens, moartea nu este un accident, ci o etapă necesară a spiritului.Dar Învierea introduce o ruptură în dialectica hegeliană. Dacă pentru Hegel, moartea este negarea care permite sinteza, în creștinism, moartea este negarea care este consumată de infinit, nu integrată dialectic. Învierea nu este sinteză, ci transcendere. Ea nu este rezultatul logic al morții, ci anularea logicii morții;

-dacă pentru  Bergson, timpul este flux continuu, devenire,  durată, întreruptă de moarte,  Învierea nu este o continuare a fluxului temporal, ci o irumpere  în alt tip de durată: o durată fără moarte, saturată de plenitudine, o „durata absolută”,  în care nu mai există tensiune între trecut și viitor, ci o prezență  eternă;

-Coborârea Logosului în iad (katabasis) nu este o „vizită”, ci o invadare a negativității de către o prezență transcendentă care nu poate fi absorbită de întuneric. În limbaj levinasian, putem spune că iadul este locul în care orice alteritate este suspendată. Prezența  Logosului însă l-a  transformat într-un spațiu   deschis spre dialog cu Lumina;

-dacă Dasein-ului îi  este proprie condiția de ființă -întru- moarte, învierea depășește analitica heideggeriană, deoarece face trecerea de la ființarea în  orizontul thanatic, la ființa înviată, la un Dasein ființător în orizontul vieții.În acest caz, nu mai avem o temporalitate ecstatică orientată spre limită, ci o altă formă de deschidere, orientată spre eternitate;

-Vopsirea ouălor în roșu nu trimite la sângele fertilității, ci la sângele jertfei. Astfel, continuitatea formală ascunde o ruptură semantică în sensul că regenerarea nu mai este naturală, ci ontologică;

-Mielul nu mai este un substitut ritual, ci o figură hristologică. „Mielul lui Dumnezeu” este o persoană, nu un animal sacru.. Sacrificiul nu mai este repetitiv, ci unic.  Acest lucru înseamnă că  în loc să continue logica sacrificială, creștinismul o închide;

-dacă în logica  umană, obișnuită, moartea este victoria neantului asupra ființei, în logica pascală, moartea devine locul paradoxal în care ființa  este superioară față de  neant. Învierea nu neagă moartea, nu o ocolește, ci o traversează. Asta înseamnă că ființa nu este doar „ceea ce este”, ci și „ceea ce poate să reînceapă să fie” după ce a trecut prin propria negare. Dimnesiunea anastasică este, astfel, o metafizică a reînceputului, o metafizică a posibilului ființei;

-la nivel psihologic, dimensiunea anastasică poate fi și o imagine jungiană a procesului de individuare. Coborârea la iad corespunde coborârii în inconștient, în zonele reprimate, în umbrele pe care conștiința le evită. Moartea lui Hristos pe cruce poate fi văzută ca simbol al destrămării vechii structuri a eului, al sacrificării identităților  nereflexive. Învierea este emergența Sinelui, a unei totalități mai cuprinzătoare, în care contrariile nu sunt anulate, ci integrate. De aceea, experiențele de criză profundă, depresie,  doliu de deces, doliu de despărție,  abandon,  eșec radical, pot fi trăite, în cheie anastasică, nu doar ca prăbușiri, ci ca preludii ale unei posibile reconfigurări interioare;

- chiar dacă Învierea a fost psihologizată, socializată, estetizată, arhetipul  anastasic nu a dispărut. El persistă în  inconștientul omului   postmodern, în imaginarul său cultural, într-o formă  camuflată. Filmele, romanele, serialele sunt pline de narațiuni ale căderii și renașterii: eroul care pierde totul și se reconstruiește, comunitatea distrusă care se reface, lumea postapocaliptică în care apare o nouă formă de viață. Chiar și în discursul motivațional, secularizat, găsim ecouri ale acestui arhetip: „reinventarea de sine”, „a o lua de la capăt”, „a renaște din propria cenușă”. Asta  înseamnă că Arhetipul anastasic,  nu este doar o structură a conștiinței creștine, ci o structură a realului.El  arată faptul că existența nu este statică, ci dinamică, că ființa se regenerează prin criză, că moartea, fie ea biologică, psihologică sau spirituală, este o condiție a transformării.

Argumente contra Învierii lui Iisus:

-învierea lui Iisus este un arhetip anastasic, un arhetip  al regenerării perpetue, sedimentat în straturile inconștientului colectiv. Este proiecția unei structuri psihice universale.Nefiind capabil să accepte finitudinea absolută, omul „produce”, după modelul naturii, a  anotimpurilor, mitul acestei regenerări;

- Învierea este simbolul victoriei Sinelui asupra Eului limitat, un proces de transformare interioară necesar echilibrului psihic colectiv;

-Învierea este o hagiografie hiperbolizată a lui Iisus,  menită să fundamenteze kerygma creștină;

 -Învierea   afost o strategie  ideologică, o manipulare deliberată a ucenicilor  care au  furat noaptea trupul lui Iisus și l-au ascuns pentru a evita recunoașterea eșecului messianic;

-învierea lui Iisus este o elaborare simbolică, un mecanism psihologic defensiv, menit să ofere sens unei comunități traumatizate de moartea violentă a Învățătorului ei;

- mitul învierii se bazează doar pe experiențele apostolilor și ale femeilor mironosițe, nefiind altceva decât proiecția subiectivă declanșată de un stres post-traumatic major. Dorința intensă de a-L revedea pe Învățător ar fi generat halucinații vizuale și auditive care, prin contagiune socială, au fost interpretate drept realitate obiectivă;

-Învierea  lui Iisus este  o exagerare literară, o hiperbolizare  a evangheliștilor;

-Învierea este un mit iudaic transfigurat, o radicalizare a speranțelor mesianice pe care le-a nutrit  poporul  evreu  de-a lungul istoriei sale. Ea preia temele profetice ale restaurării Israelului și le mută în plan universal și eshatologic, adaptând mitul  suferinței „omului drept ” la o nouă realitate culturală;

-într-un osuar  din Ierusalim au fost găsite rămășițile pământești ale  lui Iisus din Nazaret, ale Mariei Magdalena şi ale lui Iuda, fiul lui Iisus. Identifcarea scheletelor se bazează pe o inscripție în limba aramaică situată deasupra mormântului. Arheologul evreu Simcha Jacobovici   a afirmat că în condițiile în care avem   aceste oase,  cele două evenimente hristice, Învierea şi Înălţarea, țin de mitologia creștină;

-Sărbătoarea creștină a Paștelui este direct legată de Pesah (Paștele evreiesc) care comemorează ieșirea evreilor din Egipt, iar Cina cea de Taină este, de fapt, o masă pascală evreiască;

-Sărbatoarea pascală este un amestec de tradiții „păgâne”, de de simboluri și obiceiuri populare.De pildă, ouăle de paste erau un simbol universal al vieții și renașterii încă din perioada antică. Creștinismul le-a preluatl din alte culturi precreștine (persani, romani, egipteni) și  le-a reinterpretat(oul  ca simbol al mormântului, iar  spargerea cojii ca  simbol al Învierii).Iepurașul de  Paște, inexistent în creștinismul timpuriu, este preluat  din tradiția germanică, unde era asociat cu fertilitatea  și renașterea vegetației;

-Învierea nu este un fapt istoric real, ci o structură de salvare psihică, un anestezic   existențial, o ieșire din tragismul  vieții, amnenințate de   evenimentul thanatic;

-arhetipul anastasic, în sens jungian,   exprimă inconstient o metamorfoză a  identității, un tipar universal,  legat de moarte și renaștere. Acesta   implică o succesiune de momente structurale: dezintegrarea identității, traversarea unui interval liminal în care subiectul este suspendat între forme de existență, și, în final, reconstituirea într-o formă  metamorfozată. Învierea nu reprezintă astfel un eveniment singular, ci o structură psihică  paradigmatică, recurentă.Ea funcționează ca o matrice de sens care permite conștiinței să integreze ruptura fără a se prăbuși în ea;

-Învierea oamenilor după moarte, garantată de mitul Învierii lui Iisus din Nazaret,  renașterea în Împărăția cerurilor, fericirea eternă etc. nu  sunt decât  încercări  de populare imaginară, poetică a spațiului neantin, cu  existențe post-thanatice.Prin urmare, arhetipul anastasic este o proiecție inevitabilă a conștiinței finite.Confruntată cu imposibilitatea de a reprezenta neantul   pur,  conștiința umană   generează, în mod necesar, diverse utopii  simbolice care să neutralizeze această  neputință. Învierea nu  este expresia unei realități ontologice  operate de  divinitate, ci o strategie imaginară, strictamente umană;

 -Iisus nu ar fi murit efectiv pe cruce, ci ar fi intrat într-o stare de inconștiență profundă(„moarte clinică” ) sau în orice caz, într-un colaps fiziologic sever. Trupul său ar fi fost depus în mormânt, iar ulterior și-ar fi revenit, lucru care a alimentat credința discipolilor în Înviere;

-în evanghelii, moartea lui Iisus pare relativ rapidă. Crucificarea nu producea întotdeauna moarte imediată; uneori victimele supraviețuiau ore sau chiar zile. Relatarea evanghelistului despre „sânge și apă” ar putea sugera o stare fiziologică  gravă, dar nu neapărat moartea ;

-mitul învierii lui Iisus Hristos a fost influențat de  figurile unor zei   egipteni, greci și mesopotamieni, care mureau și reveneau la viață.Osiris era ucis, dezmembrat și ulterior reconstituit de Isis. Zeul mesopotamian Tammuz (sau Dumuzi), asociat vegetației  moare și revine periodic, în funcție de  alternanța anotimpurilor. În mitologia greacă, zeița Persephona  petrece o parte din an în lumea subpământeană și o parte pe pământ.Acest lucru este de asemenea  legat de  succesiunea anotimpurilor. În unele versiuni ale mitului, zeul grec al vinului și al viței de vie, Dionysos,  este dezmembrat și readus la viață;

-misterele eleusine, centrate pe mitul lui Demeter și al Persefonei, propuneau o inițiere în secretul unei vieți dincolo de moarte, sugerând o continuitate a existenței după dispariția fizică. În mod similar, misterele mithraice implicau un parcurs inițiatic în care adeptul participă simbolic la moarte și renaștere. Creștinismul radicalizează această dimensiune, afirmând că ceea ce era simbol sau inițiere devine eveniment efectiv în Iisus Hristos;

-Zeii sunt creații ale  imaginației  oamenilor  primitivi care n-au putut găsi, la acea vreme, explicații pentru fenomenele și legitățile naturii. Prin urmare, orice manifestare, revelație sau metamorfoză atribuită zeilor, fie că vorbim despre Osiris, Shiva, Zeus sau Dumnezeul creștin,  este ireală, în sensul că nu corespunde unei realități transcendente, ci unei construcții simbolice generate de nevoia umană de sens, protecție și ordine. Acest lucru este  valabil și în cazul Învierii lui Iisus  din Narzareth;

-invierea din morti, in general, nu este  un motiv specific crestin.El se regăsește în unele credinte si traditii religioase chiar și  mai vechi cu mii de ani decat crestinismul.În zoroastrism, Creatorul bun, Ahura Mazda, il va invinge pe Angra Mainyu (sau Ahriman ), moment in care timpul se va opri, iar Universul va cunoaste un proces de restaurare. Toate sufletele se vor reuni cu Ahura Mazda in Paradis.Acel moment final, escatologic, va fi marcat de venirea unui Mantuitor, Saoshyant, care, prin sacrificiul său, va invia mortii și va  va purifica Universul. De altfel, religiile abrahamice (crestinismul, iudaismul si islamul) au imprumutat numeroase idei din zoroastrism. Zarathustra a profețit că  Saoshyant se va naste dintr-o fecioara și că va trăi aproximativ 30 de ani. Legătura  creștinismului  cu străvechea religie a lui Zoroastru  este vizibilă în Noul Testament, când cei trei Magi de la Rasarit (preoti persani) vin, călăuziți de Stea, la Iisus, fiindcă l-au identificat cu   eliberatorul lor  spiritual,  Saoshyant;

-in mitologia greaca un mare numar de oameni, în special eroi, sunt adusi fizic din moarte la viață: Asclepius, Ahile, Agamemnon,  Hercule etc. De altfel, Sfântul  Iustin   Martirul și Filosoful  nota , in secolul II d.Hr., într-una din Apologiile adresate împăraților romani: „atunci când spunem că Iisus Hristos, învățăorul nostru, a fost crucificat, a murit si a  înviat,  înălțându-se apoi la ceruri, nu mărturisim ceva diferit față de ceea ce credeți  și voi despre fii lui Zeus”;

-Paștele creștin  a  împrumutat elemente rituale  din  sărbătoarea Pesah-ului: mielul pascal ca simbol al  sacrificiului protector, legat de salvare, azimele (matzah), pâinea nedospită, simbolul  grabei și al purificării, ierburile amare (maror), amintirea suferinței sclaviei etc.Dacă Pesah-ul comemora eliberarea  evreilor din  Egipt,  creștinii comemorează   Învierea lui Iisus, văzută  ca “eliberare”  simbolică din Egiptpul morții;  

- În alte tradiții religioase (precum hinduismul), divinitatea se manifestă prin avataruri multiple, adaptate contextului cosmic și istoric.Răstignirea și Învierea sunt considerate de teologii creștini  ca evenimente unice și irepetabile. Dacă există forme de viață rațională și în alte regiuni ale universului, care este statutul ontologic și soteriologic al evenimentului Învierii lui Iisus Hristos în raport cu acestea? Cum poate un eveniment particular, întrupat într-o formă biologică și culturală specifică (umană, terestră), să aibă relevanță universală pentru forme de viață radical diferite(structurate probabil pe baza altor elemente chimice, decât carbon, oxigen, hidrogen și azot)?Prin urmare, a repetat răstignirea și  învierea pe fiecare planetă sau  s-a răstignit prin hologramă? Este Iisus  fiul  unei divinități  regionale(al unui autarh al planetei Pământ, al Căii Lactee, al unui  continent galactic etc.), al unui subdumnezeu sau este fiul unui zeități generale, responsabile de întreg universul și de orice univers posibil?

-Dacă moartea  ar fi fost  „ucisă” prin  mecanismul   anastasic, ea nu ar mai trebui să  continue, după Învierea lui Iisus.Persistența morții biologice după sacrificiul hristic contrazice afirmația teologică a victoriei asupra ei; - Dacă Iisus a murit pe cruce înseamnă că nu a fost Dumnezeu, ceea ce  anulează valoarea ontologică a sacrificiului și face imposibilă învierea.Dacă moartea lui Iisus a afectat doar natura lui umană, iar Dumnezeu nu a fost atins în mod  real de moarte, supliciul hristic nu diferă cu nimic de alte morți prin răstignire.Dacă Dumnezeu nu poate, structural, muri, este impasibil, lipsit de empatie, nu este omnipotent.Dacă poate fi afectat de moarte atunci devine incompatibil cu atributul imortalității;

-femeile care au mers  să-i ungă trupul cu miresme,  Maria Magdalena, Maria (mama lui Iacov) și Salomeea au greşit mormântul şi de aceea l-au găsit gol;

- Iisus   a avut un frate geamăn, care după moartea lui  a pretins că a înviat; 

- Miracolul luminii  care se aprinde sigură  în noaptea Învierii la Sfantul Mormânt este  o înșelătorie( un mecanism de „fraus pia” =fraudă cucernică), o afacere turistică. Lumânările sunt tratate în prealabil cu o substanță fosforescentă, ceea ce le face  ca la un moment dat să se aprindă singure.Fosforul alb, dizolvat într-un solvent organic (cum ar fi disulfura de carbon), poate fi aplicat pe fitilul lumânărilor. Pe măsură ce solventul se evaporă, fosforul intră în contact cu oxigenul din aer și se autoaprinde.Timpul necesar aprinderii poate fi controlat prin concentrația soluției. Astfel, „miracolul” poate fi programat să apară după exact  zece sau douăzeci de minute de la intrarea Patriarhului în  mormânt.Flacăra de fosfor sau anumite amestecuri chimice pot avea o temperatură de ardere mai scăzută  la început, ceea ce  explică faptul că oamenii își trec degetele prin flacără fără  ca aceasta să  le producă arsuri. În  anul 1238, Papa Grigore al IX-lea  a denunțat  “miracolul” aprinderii luminii ca fiind o înșelătorie. Inalta față bisericească a interzis catolicilor să mai participe la ceremonie, pentru a  evita  legitimarea unei astfel de manipulări.

Concluzii

În ciuda miilor de argumente teologice, filosofice,  istorice etc.,  care s-au adus, în cursul celor  două mii de ani, pentru dovedirea evenimentului învierii lui Iisus Hristos, miliarde de oameni, printre care filosofi, scriitori, artiști, savanți, au ales și aleg să nu creadă  în acest eveniment sacru, care a împărțit istoria în două ere.

În același timp, alte mii de argumente, filosofice,  mitologice, logice, atropologice, științifice etc.,  aduse de două mii de ani, împotriva  învierii lui Iisus, n-au fost capabile să  convingă   miliarde de oameni, printre care filosofi,  scriitori, oameni de stiință laureați Nobel, de  faptul  că învierea este  un mit, o iluzie   inventată dev religie pentru a  face viața suportabilă.

De vreme ce credința nu ține nici de  rasă, nici de cultură, nici de inteligență, nici de vârstă, nici de sensibilitate,  nici de  metabolismul spiritual și noetic al geniului, nici de cel al omului simplu, se ridică  o întrebare legitimă: există o disponibilitate  nativă, o propensiune   sufletească, o genă   etc.,  deci anumite  predeterminisme organice, cerebrale,   divine etc. care fac posibilă credința?

Daca virtutea credinței în Iisus Hristos este un dar, atunci  apare  o altă întrebare, la fel de legitimă. De ce nu  au avut/nu au parte de acest dar toate ființele umane ?De ce Dumnezeu restricționează  accesul unor   ființe umane la Împărăția sa celestă?  Iar dacă  această inaccesibilitate ține doar de  voința umană liberă,  de ce  a înzestrat creaturile cu o libertate,  despre care știa,  ab inito,  că  o vor folosi pentru ratarea lor ?

Aici s-ar putea replica  desigur cu   deja uzatul argument al  situării cogniției/omniscienței divine în exterioritaea  temporalității umane. Din păcate, o astfel de pledoarie nu funcționează la nivel logic, pentru că  un regim ontologic divin,  infinit, a cărui transcendență nu-i permit,  structural,  să interfereze cu  temporalitatea finită a  creaturii, riscă să-și piardă  nu doar atributul  omnipotenței, ci și pe cel al  iubirii și empatiei.

Până când oamenii de știință, cercetătorii  în neuroștiințe, filosofii minții, sau teologii vor inventa un ontograf, un pisteodensiometru, care să deceleze prezența sau lipsa  unei astfel de gene, gradul  pistic(gr.pistis=credință),   o astfel de  poziționare spirituală ține   de spațiul personal, intim, privat.

Mai grav este însă atunci când una sau alta dintre  cele două tabere amintite,  nu importă care, vrea să tranșeze această dilemă cu sabia, cu rugul  sau cu  tunul, așa cum s-a întîmplat în istorie și, din nefericire,  încă se mai întâmplă, cu diferența că oamenii moderni au schimbat catapulta cu racheta.

 Oamenii cred în existența lui Dumnezeu,  dar nu știu dacă el  există. Daca ar ști, s-ar  numi  știutori, nu credincioși. Cunoscutul teolog rus, Vladimir Loscki a spus într-una din cărțile sale că  credința creștină este un pariu ontologic.

Prin urmare,  în cazul cunoașterii prin există metoda pistică,  există o  distincție între epistemic și existențial. Existența lui Dumnezeu nu se oferă conștiinței ca un obiect al cunoașterii empirice sau al demonstrației raționale în sens strict, ci ca o realitate care solicită o angajare existențială.

În acest sens, a afirma că „nu știm că Dumnezeu există, ci doar credem în existența Sa” nu exprimă o carență cognitivă, ci indică natura specifică a raportului omului cu Absolutul, un raport care nu se întemeiază pe evidență demonstrativă, ci pe angajare existențială. Credința nu este, astfel, o formă imperfectă de cunoaștere, ci un mod distinct de acces la realitatea ultimă, în care certitudinea nu derivă din verificare, ci din asumare.

 Din această perspectivă, credința poate fi definită ca un efort continuu de depășire a îndoielii. Or, termenul „îndoială” este el însuși revelator la nivel etimologic, întrucât conține ideea de dualitate, de scindare interioară, sugerată de numeralul „doi”. Îndoiala nu este doar o suspendare a certitudinii, ci o divizare a conștiinței, o oscilație între alternative incompatibile, o ezitare constitutivă între afirmație și negație.

Credința apare, în acest context, ca o mișcare de unificare, ca o tentativă de a depăși această fragmentare interioară. A crede înseamnă a reduce dualitatea la unitate, a traversa tensiunea dintre posibilități opuse fără a o elimina complet, dar orientând-o către o direcție asumată. Nu este vorba despre abolirea îndoielii, ci despre transfigurarea ei, despre transformarea ei din obstacol în condiție a unei decizii autentice.

În acest sens, credința nu este opusul îndoielii, ci modul în care îndoiala este depășită fără a fi anulată. Ea nu suprimă pluralitatea posibilităților, ci o traversează, alegând în mod liber un orizont de sens. Astfel, raportul cu Absolutul nu este unul de evidență, ci de tensiune asumată, în care unitatea nu este dată, ci construită printr-un act continuu de depășire a sciziunii interioare.

Într-o formulare sintetică, se poate spune că îndoiala divide, iar credința unifică; însă această unificare nu este definitivă, ci trebuie reînnoită în mod constant, deoarece condiția umană rămâne marcată de tensiunea dintre finit și infinit.

Dacă Dumnezeu ar fi accesibil în mod direct, raportul omului cu El ar fi de ordinul evidenței, nu al libertății.  În acest caz, credința ar deveni redundantă, fiind înlocuită de un tip de „știință” a divinului. Tradiția creștină insistă asupra faptului că relația cu Dumnezeu presupune libertate, iar această libertate este inseparabilă de un anumit grad de nedeterminare epistemică.

 Credința nu este opusă cunoașterii, ci operează într-un alt registru în care  nu îți oferă certitudini demonstrabile, ci deschide un spațiu de sens în care  ființează o entitate divină,   transrațională.  Este o modalitate ontologică de acces la o realitate metafizică, radical diferită de cunoașterea rațională sau empirică. Ea nu este un substitut al științei, ci o deschidere a ființei către ceea ce depășește ordinea fenomenală.

Dacă Dumnezeu nu poate fi redus la un obiect  concret  al cunoașterii, atunci orice încercare de a-L demonstra sau de a-L infirma în mod definitiv se lovește de limitele propriului cadru conceptual. Credința apare astfel ca o formă de cunoaștere indirectă, participativă, care nu elimină incertitudinea, ci o integrează.

În logica apofatică,  se afirmă că Dumnezeu nu există pentru că  existența este un  predicat, iar acest lucru  i-ar limita ființa. Cu alte cuvinte, Dumnezeu  nu există asemenea lucrurilor, a obiectelor din lumea empirică. Dumnezeu este Ens realissimum,  adică existența cea mai reală cu putință. Deci Absolutul  este atât de mult încât nu este.   El este   esența ontologică  din verbul a fi . Este Estele Estelui.

Credinciosul nu este cel care deține informații despre Divinitate, ci cel care a intrat într-o relație cu o Persoană care depășește orice concept.Faptul că suntem numiți „credincioși” subliniază că legătura noastră cu Absolutul este una de fidelitate, nu de evidență, iar fidelitatea are sens doar acolo unde există posibilitatea trădării sau a necredinței.

 Există desigur și excepții, sfinții,  care, în urma unor experiențe extatice, au avut șansa să   experieze proximitatea   divinului.Dar iarăși, aceste stări  sunt  contestate de  neuroștiință, fiind  văzute ca  simple  procese  neuronale, localizate la nivelul chimismului cerebral,  pe fondul unui orizont  de expectație mistică, fără nici o legătură cu o realitate obiectivă.

 Dintr-o perspectivă transfilosofică, arhetipul anastasic ar putea fi înțeles ca o structură-limită, situată la intersecția dintre imaginar, ontologia  creștină  și necesitatea existențială. El nu poate fi redus nici la un simplu model simbolic, nici la un fapt istoric strict, nici la o iluzie pură, deoarece funcționează simultan în toate aceste registre, fără a se pierde în vreunul dintre ele.

Apropos de ontologia învierii, termenul românesc „înviere”, utilizat pentru a traduce conceptul grecesc de anástasis și  pe cel latin  de resurrectio, prezintă o particularitate semantică față de celelalte limbi europene. Dacă echivalentele lingvistice occidentale au preluat  ideea de „ridicare” (anástasis), „reînălțare” sau „ridicare din nou” (resurrectio), mai exact fr. résurrection, it. resurrezione, engl. resurrection, germ. Auferstehung,  cuvântul românesc “înviere” integrează explicit rădăcina „viață” din verbul a viețui,  punând în acest fel accentul nu pe actul revenirii, ci pe restaurarea și afirmarea vieții însăși.

Această particularitate nu este doar de ordin lingvistic, ci sugerează o anumită orientare  în planul antropologiei spirituale.Prefixul „în-”  ține locul operatorului ontologic „întru”, sugerează o interiorizare, o intrare în starea de viață. Astfel, accentul cade nu pe dinamica verticală a ridicării, ci pe intensificarea ontologică a vieții.

Fenomenul Învierii lui Iisus rămâne suspendat între dovezi care nu pot fi ignorate și o rațiune care nu le poate asimila fără a se autodizolva. Este ceea ce Kierkegaard numea „scandalul credinței”, un  eveniment mundano-transcendent care nu cere demonstrație, ci o opțiune existențială.

Învierea nu este doar un eveniment istoric, ci un eveniment în care persoana devine liberă de determinismul naturii, de fatalitatea morții, de închiderea în sine. Nu este doar un eveniment „care s-a întâmplat”, ci un eveniment „care se întâmplă” în fiecare persoană care are capacitatea de a se  deschide spre el.

În orice caz, permanența ideii anastasice, indiferent de faptul că este o  realitate ontologică asistată de pronia divină, că este un  arhetip sau un anti-arhetip, ne  arată un lucru  formidabil: fenomenul mortii  nu reușește să epuizeze posibilitățile ființei. Ființa   are oroare de neant. Îl contestă. Încearcă să-l elimine,  sau, în cel mai nefericit caz, să găsească modalități de a coexista cu el.

                                                                        

Mai multe de la Vasile Chira

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină, va pleca de acasă. Motivul pentru care s-a luat această decizie
image
Codruța Filip dezvăluie ce s-a întâmplat după ce s-a întors de la „Desafio: Aventura”: „Deci… infidelitate. Din partea ta?”

OK! Magazine

image
Ben Affleck, din nou alături de Jennifer Garner, a petrecut weekendul de Paște cu prima soție. Se va înfuria J Lo?

Click! Pentru femei

image
„Trăim complet separat”. Secretul mariajului de 24 de ani al actorului din „Succesiunea”

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!