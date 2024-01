Emil Cioran, între obsesia căutării lui Dumnezeu și neputința de a crede (Partea a V-a)

„Dumnezeu este chiar dacă nu este”(Emil Cioran)

„Nu ştiu cum oamenii pot crede în Dumnezeu, deşi mă gândesc zilnic la el” (Emil Cioran)

„Totul fără Dumnezeu este neant; iar Dumnezeu nu este decât neantul suprem”(Emil Cioran )

“Toată viața l-am căutat pe Dumnezeu, dar am făcut totul pentru a nu-L întâlni”(Emil Cioran).

„Doamne fără tine sunt nebun și cu tine înnebunesc”( Emil Cioran)

Cuprinsul articolului:

Introducere

1.Cioran și tradiția filosofică existențială/existențialistă/ vitalistă europeană

1.1.Pascal

1.2. Schopenhauer

1.3.Nietzsche

1.4.Kierkegaard

2.Analitica exitențială la Cioran

3.Principalele teme ale gândirii cioraniene

3.1. Erosul

3.2.Timp și istoricitate

3.3.Plictisul

3.4. Boala și moartea

3.5.Absurdul

3.6. Sinuciderea

4.Problema Transcendenței la Cioran

4.1..Dumnezeul teologilor și Dumnezeul filosofilor

4.2.Cioran și reabilitarea negativă a transcendenței teologice

4.3.Poziționarea lui Cioran față de antitetica transcendenței

4.4.Apofatismul cioranian

4.5.Cioran, un mistic inversat

5.Sfințenia și extazul mistic

6.Cioran și mistica apuseană

7.Cioran și povara lucidității

8.Fenomenul muzical ca șantaj al Divinității

Concluzii

În cazul lui Cioran, vorbim de o ecuație sufletească cel puțin interesantă, paradoxală, mai exact de o coabitare a unui mistic cu un sceptic :”Apostat cu vocaţia sfinţeniei, negator care plânge în faţa seducţiei Transcendenţei, personaj anarhic, contestatar iremediabil, Cioran rămâne sensibil la nostalgia sfinţeniei, la convulsiile şi tensiunile care i-au fost refuzate, dar pe care le intuia cu atâta intimitate. Pasionat de sfinţenie şi mai ales de sfinte, Cioran are tentaţia unei indiscreţii morbide de a explora amestecul impudic dintre sfinţenie şi erotism”.

Cioran a fost obsedat de idea de a fi secretarul sfintelor, a amantelor “logodnicului ceresc”, fiind gelos pentru faptul că nu este el obiectivul acestor patetisme, erotice şi sacre: “A fost o vreme când fie şi numai rostirea numelui unei sfinte mă umplea de încântare, când îi invidiam pe cronicarii mănăstirilor, pe intimii atâtor isterii inefabile, ai atâtor iluminări şi palori. Socoteam că a fi secretarul unei sfinte e cea mai înaltă carieră hărăzită unui muritor. Şi-mi imaginam întruna rolul de duhovnic al preafericitelor împătimite…”

Inaccesul la grația divină, incapacitatea de a deveni sfânt constituie una dintre sursele nihilismului cioranian : “Aforistica cioraniană pune în evidenţă raportul dintre adulator şi apostat, dintre negator şi apologet, arătând de fapt sursa negaţiei, a scandalului dintre nihilist şi Divinitate, refuzul graţiei, insaţietatea extatică a nihilistului. Un Dumnezeu care se refuză adoraţiei noastre devine un Dumnezeu obiect al contestării noastre, iar setea imensă de Eternitate devine forţă activă a detractării ei. Astfel, putem spune că violenţa antidivină a lui Cioran se configurează ca un infinit reproş adus Divinităţii pe toate nuanţele şi tonalităţile posibile. Ea poate fi înţeleasă în regimul unei denigrări frenetice a cărei sursă rămâne, de fapt, o sete apologetică ratată.Negaţia devine, astfel, o simplă deviere, o schimbare de semn algebric a erosului transcendent. Mistica şi muzica, borne ale Absolutului în memoria noastră metafizică, devin substanţa şi sursa de inspiraţie pentru negarea Transcendenţei şi nostalgia ei, pentru dispreţul în faţa vitalităţii sănătoase şi dorul după convulsiile sublime şi bolnave ale sfinţeniei”.

Așa cum am văzut, Cioran este extrem de sensibil la problematica mistică. Un aforism ca acesta: “Mările şi oceanele sunt lacrimile vărsate de Dumnezeu sub impresia singurătăţii materiei” sau : “Deşerturile sunt parcurile lui Dumnezeu” rivalizează cu acea împletire organică ce există în scrierile misticilor, între experienţa extazului şi frumusețea exprimării poetice.

6.Cioran și mistica apuseană

Legat de mistica apuseană, trebuie spus că fondul psiho-cultural al poporului italian era profilat pe fondul ideatic al stoicismului târziu și pe structurile dreptului roman.Pariul lui Toma de Aquino a fost și acela de a împăca în plan economic, politic, aceste structuri absatracte cu religia, de a juridiciza teologia creștină, folosindu-se evident și de logica aristotelică. În Orient neexistând o tradiție a logicii, așa cum a existat în Occident, a apărut această formă de iraționalitate religioasă: mistica. Sigur, asta nu înseamnă că nu există și o mistică occidentală.Fenomenul mistic în Occident, în raport cu amploarea pe care a luat-o în Biserica de Răsărit, ține de excepție, însă figurile mistice, atâtea câte au fost, sunt de excepție. Ne amintim de mistica italiană(Angela de Foligno, Francisc de Assisi), de mistica spanioă(Sfânta Tereza de Ávila și Sfântul Ioan al Crucii), de mistica renană(Meister Eckhart, Johannes Tauler etc).

Doctrina socială a Bisericii catolice este mai legată de spiritul practic, de tradiția juridică romană, de gestionarea vieții sub aspect economic, social etc. în timp ce schimnicii orientali au ignorat lumea aceasta, încercând să se unească mistic cu Divinitatea.

După traducerea operei lui Aristotel în spațiul occidental , teologii catolici au avut enorm de câștigat pentru că filosofia Stagiritului le-a permis să dezlege misterele, legile naturii.Scolasticii însă au epuizat doctrina aristotelică, au dus-o uneori în ridicol (pentru că Aristotel nu cunoștea legea inerției, ei au afirmat că îngerii împing planetele cu umerii ca să se miște. Mai rămânea ca un înger să dea cu biciul și un altul să bată ritmul pe tobă, ca la corăbiile antice cu galere).

Aristotel fiind deci osificat de către teologii scolastici, era nevoie de un nou suflu spiritual. Tocmai de aceea a apărut Academia platonică din Florența (1459 - 1521), întemeiată de Marsilio Ficino.

Mai târziu, apele filosofice se vor despărți într-un curent empirist, dezvoltat pe filieră aristotelică și tomistă ( Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, George Berkeley și David Hume ) care va face uz de metoda inductivă și un curent raționalist, bazat pe deducție, care pleacă în definitiv de la filosofia lui Platon( Descartes, Spinoza și Leibniz).

Cioran vorbește de erotismul misticii feminine, de identificarea aproape organică dintre sfântă şi “Logodnic”, acuzând insuficienţa spirituală a femeii, incapacitatea ei de a se raporta la Dumnezeu într-un mod care să depăşească senzualitatea. O frumuseţe mistică, în cazul extazului feminin se manifestă ca frumuseţe erotică, o frumusețe care amestecă splendoarea cu indecenţa, cu masochismul afectivităţii feminine, a cărei fervoare este adesea alimentată de refuz: “Când Domnul îmi vorbea, iar eu îi contemplam minunata frumuseţe, vedeam dulceaţa şi uneori severitatea cu care gura lui atât de frumoasă şi divină rostea cuvintele, simţeam o uriaşă dorinţă să-i ştiu culoarea ochilor şi proporţiile trupului, ca să pot vorbi despre ele: niciodată n-am fost vrednică să le cunosc. Orice strădanie e aici pe de-a-ntregul zadarnică”. După ce citează aceste cuvinte din Sfânta Tereza de Avila, Cioran adaugă: “Culoarea ochilor… ce impură e sfinţenia femeiască !”

Un anume simț carnal în mistica apuseană nu poate fi negat. Există la Tereza de Avilla câteva pasaje care pot sugera acest tip de mistică pseudoerotică : ”adeseori Hristos imi spune: De acum Eu sunt al tau si tu a mea. Aceste mângâieri ale Dumnezeului meu mă fac să mă rușinez nespus. In ele simt și durere și desfătare, împreună. Aceasta este o rană prea dulce(…).Eu am văzut un înger care ținea în mană o suliță lungă de aur cu vârf de fier pe care ardea o mică limbă de foc. Acest înger, din când în când imi infingea sulița in inimă ți în alte organe ale trupului meu. Iar când o trăgea inapoi, atunci mi se părea că mi se scoate afară tot lăuntrul meu. Durerea din cauza acestor răni a fost atât de puternică încât eu gemeam, dar și desfătarea a fost atât de mare încât nu puteam să-mi doresc să înceteze vreodată această stare. Cu cât de adânc îmi intra în mine sulița, cu atât mai mult creștea durerea, dar și desfătarea devenea mai puternică, mai dulce.”

Fericita Angela de Foligno, de asemenea, vedea Sfânta Cruce ca pe un pat nupțial.La un moment dat aceasta mărturisește că și-a droit să-l vadă pe Iisus la la modul fizic și că acest lucru s-a și întâmplat:”Am văzut pe Hristos aplecându-și capul în mâinile mele. Și atunci El mi-a descoperit gâtul si mâinile Sale, iar gâtul lui avea o frumusețe de nespus”.

Pentru a explica acest mod de raportare la Iisus, această formă de amor mistic, trebuie să luăm în calcul. pe de o parte, accentuarea carnalității din pictura realistă, prezentă în spațiul catolic, în contrast cu imaginarul pictural bizantin, arid, descărnat, axat mai mult pe dimensiunea spirituală decât pe aspectul corporal, terestricitatea, fenomenalitatea, filosofiei aristotelice, filtrate de Toma de Aquino în catolicism și prezentă în inconștientul colectiv, dar și modul tipic al femeii de a se raporta la sacru, dictat de natura feminină, de sensibilitate, de maternitate, de nevoia de a intui, a cunoaște și a-și proteja obiectul iubirii.

Până la urmă, nu e nimic rău în acest mod de adorare, pentru că aceasta este structura mentală, spirituală, intelectaulă a femeii. Așa a creat-o Dumnezeu, mai senzorială, mai practică, mai puțin înclinată spre abstractizare, mai ancorată în lumea sensibilă, decât în cea inteligibilă, mai legată de microfizică, decât de metafizică.

7.Cioran și povara lucidității

Față de preeminența Divinității, de caracterul ei omniprezent, proniator, așa cum apare în literatura biblică și patristică, la Cioran, Dumnezeu are, mai degrabă, semnificaţia unui Deus otiosus şi a unui Deus absconditus. Prin urmare, în viziunea lui Cioran, Dumnezeu este responsabil de absurdul lumii.

Autarhul ceresc nu-și poate stăpânii propensiunea creatoare, însă tocmai prin această manifestare, generează imperfecţiunea, deschide abisul, introducând astfel în cosmos disarmonia. Pentru Cioran, istoria nu este decât încă o dovadă a absurdului cosmic.

Dacă referatul biblic al creației leagă corupţia cosmică de culpa primordială, creaţia divină, fiind iniţial perfectă, nealterată, la Cioran, actul unei elecţiuni umane originare lipsește, ceea ce face ca întreaga răspundere pentru disarmonia cosmică să-i aparțină Creatorului. Din acest motiv, Cioran exclude posibilitatea mântuirii, soteriologia fiind substituită la el, într-un sens care aminteşte de Schopenhauer şi budism, prin nostalgia extincţiei .

Într-un cosmos în care nu omul este vinovat, ci însuşi Dumnezeu, nu poate fi vorba despre o reabilitare ontologică. De aici suferința lui Cioran, o suferință constantă, funciară, nu una pasageră, cauzată de evenimente cotidiene.

Luciditatea la Cioran nu are valoarea unui episod nevrotic, ci are un sens metafizic. Prin urmare în cazul moralistului din Rășinari, vorbim de un autentic homo lucidus, chiar dacă, nu putem exclude anumite trăsături histrionice, cameleonice de care a dat dovadă, cel puțin în anumite momente din viața lui.

Filosoful conștientizează precaritatea ființei umane și lipsa oricărui fundament soteriologic. Acest act de cunoaştere ultimă, dobândit prin starea de luciditate, explică apologia pe care Cioran o face suicidului. Într-un cosmos absurd, unica soluţie pare să fie refuzul participării la coruptibilitatea istorică, sabotarea spectacolului mundan, grotesc și inutil, prin “demisie metafizică”.

8.Fenomenul muzical ca șantaj al Divinității

Preocuparea lui Cioran pentru muzică nu este nici culturală, nici estetică, nici „existenţială”, ci este legată mai degrabă de o memorie a unei Transcendenţe pierdute, de o nostalgie edenică.

Structura dubitativă, contradictorie, antinomică, paradoxală a lui Cioran îl condamnă deopotrivă, la experienţe extatice şi la negarea lor. De fapt, contradicţiile lui Cioran proiectate la scară metafizică nu sunt altceva decât contradicţiile Divinităţii.

Fenomenul muzical are calitatea de a șantaja nihilistul. În faţa muzicii, propensiunea negatoare a lui Cioran suferă o stranie paralizie. Filosoful care îl hulește pe Dumnezeu, cosmosul, omul, viaţa, femeia, care deconstruiește toate valorile, este incapabil să blasfemieze muzica. Prin urmnare, muzica devine limita nihilismului cioranian: „Când toată existenţa devine muzică şi toată fiinţa ta un tremur, iată unde încetează regretele”.

Melosul, ca „limbaj al transcendenţei”, este cea care oferă scepticului sentimentul nemuririi: „Numai fericirile muzicale îmi dau senzaţia de nemurire. Acele zile senine în care inima ia culoarea cerului şi-n care renasc extaze sonore cu amintiri de dincolo de orizont! În zadar ai mai căuta atunci lacrimi pentru timp”.

Muzica îi actualizează lui Cioran regretul Paradisului: „Mozart mă face să regret eroarea lui Adam”.

Compozitorii care au reușit să surprindă măreția infinitului divin sunt Bach şi Mozart : „Fără Bach, teologia ar fi lipsită de obiect, facerea ar fi fictivă, iar neantul – peremptoriu. Dacă e cineva pe lumea asta care să îi datoreze totul lui Bach, acela e Dumnezeu.”; „Bach este agentul direct al despământenirii. E atâta transcendenţă în câte o vibraţie de violă, pare că se presară zăpadă pe inimi de îngeri, În Bach nu există «sentimente», ci numai lumea şi Dumnezeu legate printr-o scară de lacrimi.”; „Când asculţi pe Bach vezi cum se înfiripă Dumnezeu. Căci muzica lui este generatoare de divinitate. O viziune plastică a fiinţei divine ţi se desfăşoară în faţă şi creşte Dumnezeu sub ochii tăi. După un oratoriu, o cantată sau o «pasiune», trebuie să existe Dumnezeu. Altcum, toată muzica lui Bach este o iluzie sfâşietoare, ea fiind mult prea nedefinibilă pentru a o degrada într-un deliciu estetic. Ce va fi fost pe vremuri prin ceruri nu se ştie. Doar de la Bach încoace există Dumnezeu… Şi când te gândeşti că atâţia teologi şi filosofi şi-au pierdut zilele şi nopţile în căutarea argumentelor pentru existenţa Lui, uitând singurul argument valabil: Bach.”; „În biserica Saint-Severin, ascultând, la orgă, Arta fugii, nu încetam să-mi repet: Iată infirmarea tuturor anatemelor mele.”

Mozart nu este doar compozitorul care-L revelează pe Dumnezeu ci și artistul, geniul care poate fi esenţial nu în nefericire, ci în seninătate: „Omul nu poate fi esenţial decât în nefericire. Oare Mozart ne atrage numai ca excepţie? Oare numai la Mozart am învăţat adâncimea seninătăţilor? De câte ori ascult această muzică, îmi cresc aripi de înger. De ce nu m-am prăbuşit? M-a salvat ceea ce era mozartian în mine.”

Pe lângă detenta ei metafizică, muzica are un caracter consolator, escapist, compensatoriu, ca mistica și poezia, domenii ale spiritului care fac viața suportabilă.

Concluzii

Nihilismul împinge individul spre o bornă peratologică abisală, lucru care obligă negatorul să se confrunte cu propria lipsă de temei. Această confruntare poate constitui sursa unor noi invective la adresa unui posibil principiu transcendent, însă cu riscul visceralizării interogaţiilor, asumarea vidului existenţial, generator de angoase și suferinţe, pentru că nimic în această lume nu este mai dureros decât coabitarea cu nonsensul, această formă de cancer al spiritului. Nu există nici un alt instrument de tortură care să strivească mai tare egoul uman ca menghina neantului. Răul din lume, bolile, moartea, războaiele, hecatombele, catastrofele naturale şi nucleare, regimurile politice dictatoriele, crimele etc sunt lucruri care nu pot fi ignorate, cu atât mai mult cu cât nu cadrează cu un Dumnezeu bun, binevoitor, iubitor, provident, omnipotent și omniscient.

Sfâşiat între cer şi pământ, devenit o minge de fotbal pe care și-o pasează de la unul la altul cei doi Giganți metafizici, Dumnezeu și Diavolul, omul îşi suportă existenţa, îşi suferă mai degrabă viaţa decât şi-o trăieşte. În ciuda sistemelor de teodicee articulate în teologie şi filosofie, de la Augustin, la Leibniz, sensul ultim al suferinţei rămâne un mister.

Întrebări precum : Care este contractul ontologic dintre cele două forțe transcendente ? De ce are Dumnezeu nevoie de acest partener malefic? De ce suferă omul drept dacă Dumnezeu este bun?Cum e posibil ca Dumnezeu să știe tot, dar să nu producă tot? Dacă Dumnezeu este omniscient, de ce acceptă să alegem răul? etc. încă nu au primit un răspuns credibil, nici din partea teologilor, nici din partea filosofilor.

Singurele soluţii pentru omul obișnuit în faţa suferinţei sunt tăcerea, asumarea misterului divin, răbdarea, bărbăţia şi speranţa în restaurarea eshatonică a fiinţei.Geniul însă, sămădăul ființei, creatorul, lucidul, în orgoliul său, în calitatea lui de paratrăznet al Divinității, de codumnezeu terestru, se revoltă, îi cere, pe bună dreptate, socoteală Absolutului pentru această coerență cosmică ratată.

Geniul, omul lucid, hipersensibil, hiperinteligent, instruit cultural, mitologic, filosofic, științific, nu mai are puterea, entuziasmul, naivitatea, ignoranța, virginitatea noetică, determinatrea psiho-emoțională, modestia, smerenia, frica de pedeapsa divină etc. și alte elemente care fac posibilă credința solidă, neîntrebătoare.Dacă omul simplu ajunge să aibă o credință robustă determinat de evidența suferinței din lume, de tanatofobie și alte frici existențiale, de sentimentalisme, pietisme, ignoranțe, naivități, iluzii și profitorime și manipulări metafizice, pentru un om de cultură este mult mai greu să se instaleze într-una dintre cele câteva zeci de mii de credințe, confesiuni, secte, denominațiuni și facțiuni religioase. Un intelectual rasat, instruit , informat, citit, lucid, nu poate fi decât cel mult un creștin cu mii întrebări, nu poate avea decât un angajament pistic de tip cultural sau în orice caz unul arhetipal, identitar, mai puțin ancorat în certitudini metafizice.

Autoinstalarea în real a unei Ființe omnipotente, omnisciente, care crează forme de existență conștientă fără să le întrebe în prealabil dacă vor să vină în acest spital cosmic, dictatura celestă, povara conștiinței și a lucidității, finalitatea tragică a omului, inestetica morții, aruncarea corpului uman după moarte în pământ, pentru a deveni drept hrană râmelor și a altor lubricidae, dar și posibilii viermi animici, pihofagi care pot ciopârți sufletul, îl pot încarcera în morminte exhatonice provizorii, purgatorice sau definitive, tartarice, infernale, calitatea de victimă, de sclav ontologic, îl fac pe omul lucid să-și autoconteste existența, să perceapă mult mai acut decât ființele de turmă, orfanismul cosmic, să chestioneze statutul unui posibil zeu personal, faptele Lui arbitrare și implicit nevoia Lui de a ieși din anonimatul metafizic prin creație.

Ceea ce trebuie să înțelegem în urma acestor analize, prolegomene și glose cioraniene, este că filosoful din Rășinarii nu a fost ateu, ci un creștin cu miliarde de întrebări. Însă, apropos de gândirea lui Cioran, întrebarea abisală, generatoare de vertij pe care ne-o punem atunci când tematizăm condiția divină, este dacă teologul, cel care vorbeste despre Dumnezeu, trebuie să fie credincios, să se raporteze la El sentimental, obedient, să creadă orbește, aproioric în existența Lui să recurgă la rugăciuni, la acte de adorare, gesturi de prosternare, la atitudini doxologice sau să adopte o poziție neutră, distantă, științifică ?Mai exact a fi teolog înseamnă a vorbi despre Dumnezeu sau a vorbi cu Dumnezeu?A te ruga lui, a recurge la devoțiuni sau a-L studia detașat ?

Eseistica cioraniană, opera lui aforistică, dar închegată tematic, sugerează, instituie, nu doar un alt tip de filosofare, o ontofilosofie, o transfilosofie, dar și o altă manieră de teologhisire, profană, lucidă, nonomiletică, noncultică, nonobedientă, o teologie transpistică, naturală, obiectivă, fără raportare psiho-afectivă, o arheologie metafizică, interogativă, apofatică, o teologie vie, noncadaverică, nonrepetitivă, o teoarheologie, o căutare științifică, inter-, pluri- și transdisciplinară, a temeiului trancendent al lumii.

Pe de altă parte, ultrasensibilul, misticul, lucidul, însetatul de Absolut Cioran l-a căutat în tratatele de teologie și de filosofie pe acel Dumnezeu afectiv, bun, iubitor, milos, provident și nu l-a găsit.Nereușind să idetifice în divinitate această dimensiune paternă, ci dimpotrivă confruntându-se cu imaginea unui zeu abstract, abscons, sugerat doar de acordurile muzicii clasice, glacial, indiferent, Emil Cioran s-a repliat în agnosticism, scepticism, udemiologism, nihilism, apofatism meonic, prometeism, faustism ontologic. Cu alte cuvinte, a vrut să găsească un Dumnezeu care să-i pese de om.

Toată viața lui Cioran a fost o pendulare „ între nevoia de credință și imposibilitatea de a crede” Filosoful și-a droit să aibă puterea, naivitatea, darul credinței, însă acest lucru nu a fost posibil structural, din cauza naturii lui dubitative, a hipersensibilității, a lucidității, trăsături care-l condamnau să pună totul sub lupa analizei, a problematizării :„ negația în mine a fost întotdeauna mai mare decît afirmația. Latura mea demonică, dacă vreți. Din cauza asta nu am putut niciodată să cred profund în ceva. Aș fi vrut, dar nu s-a putut. ; „N-am devenit religios, nici nu sînt religios, dar prezența religiei în mine este permanentă...”

De altfel Cioran va scrie undeva că “acolo când privești viața cu atenție, nu mai există viață”.Pe de altă parte, de unde știm noi ca oameni că interogația sinceră, îndoiala, agnosticismul, atitudinea sceptică, negația nu sunt forme inversate ale rugăciuni ?

Modul de raportare atipic a lui Cioran la transcendență constituie în ultimă instanță credința lui, o credință specifică ființelor lucide, geniilor cărora cu siguranță Dumnezeu le va evalua sentimentele față de El în funcție de calitățile și defectele în exces cu care i-a înzestrat, conform acelui dicton latin :” Quod licet Iovi, non licet bovi”( Ceea ce îi este permis lui Jupiter nu îi este permis boului).

Într-un interviu pe care l-a dat cu puţin timp înainte de a trece la cele veșnice, Părintele Dumnitru Stăniloae, întrebat despre destinul spiritual al unor intelectuali români din diaspora, bântuiţi de morbul dubitaţiei și al nihilismului, a făcut o afirmaţie care a surprins pe unii teologi care nu înțeleg metabolismul spiritual atipic al geniului: ,, Ca să se mântuiască, Cioran trebuia să mai facă doar un A mare de tipar, atât de aproape a fost de Dumnezeu."

Personal, cred că un Dumnezeu care nu ar lua în considerare, neliniștile, căutările febrile, insomniile, setea de infinit al unuia dintre cei mai fervenți arheologi ai Săi, s-ar compromite pe Sine.

Lector Univ. Dr. VASILE CHIRA

Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna”

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Scriitor, filosof și teolog