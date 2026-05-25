search
Luni, 25 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Încă o țară din Africa respinge violent moștenirea colonială franceză

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Este vreodată târziu sau foarte târziu pentru revolta anti-colonială și transmiterea semnalului privind tăierea definitivă a legăturilor cu trecutul plin de amintirile rușinoase ale dependenței de metropolă?

Steagul Algeriei FOTO Shutterstock
Steagul Algeriei FOTO Shutterstock

Poate nimeni nu se mai aștepta ca, acum când în țările civilizate se fac proiecțiile pentru modelele de dezvoltare cu care se va intra în 2050, problema decolonizării să fie pusă din nou, la modul exemplar, revenind în actualitatea internațională într-un moment sensibil, la marginea mereu neliniștită a Mediteranei.

Iată:

În Algeria, legea 26-10 din 12 mai privitoare la condamnarea legală a perioadei colonizării franceze, a fost publicată pe 21 mai în Jurnal Oficial și a intrat în vigoare, introducând un vector enorm de tensiune în relația cu Franța și, mult mai important, dând semnul unei ruperi complete de un episod tragic care a durat între 14 iunie 1883 până în 5 iulie 1962.

Atenție la această formulare cu caracter excepțional: în termenii art.2 al legii, colonizarea franceză este definită ca fiind „crimă de stat” împotriva valorilor umane, politice, economice și culturale ale nației algeriene. Sunt enumerate 31 de infracțiuni grave considerate drept acțiuni criminale imprescriptibile legate de direct de perioada colonială precum crimele intenționate, atacurile împotriva populației civile, execuțiile extra-judiciare, tortura, deportările, violurile, sclavia sexuală experimentările chimice și efectuarea de teste nucleare.

Mărturii cumplite asupra perioadei respective și actelor incriminate sunt foarte multe. Cele mai recente sunt reunite în Raportul Stora https://www.vie-publique.fr/rapport/278186-rapport-stora-memoire-sur-la-colonisation-et-la-guerre-dalgerie (după numele autorului, istoricul Benjamin Stora) de 146 de pagini remis lui Macron în 2021 dar considerate prea diluate sau insuficiente. Mult prea puți, s-a spus dacă se iau în seamă cu adevărat mărturiile generalului Bugeaud asupra Colonizării Algegeriei https://archive.org/details/delacolonisation00buge/page/n4/mode/1up (cartea apărută în 18477, exemplar pentru a înțelege amploarea și diversitatea extremă a procedeelor violente aplicate în perioada respectivă: folosirea gazelor asfixiante împotriva populației civile, teribil fiind cazul refugiaților în grotele din regiunea Dahra.

În operațiunile militare pentru supunerea triburilor locale au fost distruse sate întregi și arse recoltele, iar unele surse istorice ale vremii afirmă că întreaga populație a Algeriei a fost redusă atunci la jumătate, adică de la 3 milioane s-a ajuns doar la 1,5 milioane de oameni... Există amintirea tragică a manifestațiilor de protest în favoarea independenței de după cel de-al Doilea Război Mondial, intervenția dură a trupelor franceze provocând mii de morți la Setif, Guelma sau Kherrata...În perioada Războiului din Algeria, trupele franceze au folosit întreaga tehnică militară modernă de care dispuneau dar, fapt incontestabil, a permis utilizarea pe scară largă a torturii împotriva militanților pentru independență, au procedat la arestări arbitrare și execuții extra-judiciare sumare.

Una dintre mărturiile cutremurătoare care trebuie citită pentru a înțelege amploarea evenimentelor este cea a generalului Aussere din 2001 care a vorbit despre folosirea generalizată a torturii și execuțiilor. Citiți vă rog cartea sa Services speciaux, Algerie 1955-1957: Mon temoignage sur la torture Ed. Perrin , confirmând asasinatul extra-judicar și al unor mari personalități algeriene ale vremii printre care avocatul Ali Boumedjel și a sindicalistului Larbi Ben M’hidi. Și mai trebuie spus că, urmare a mărturiilor sale, generalul a fost dat afară din armată, i s-a luat Legiunea de Onoare și a fost condamnat în Franța pentru „complicitate la apologia crimelor de război”...

În fine, se redeschide dezbaterii un alt subiect ultra-sensibil, efectele devastatoare asupra mediului și populației a celor 17 teste nucleare subterane și aeriene făcute de francezi în Sahara algeriană (la Reggane și In Ekker , estimările fiind că au provocat moartea a 42.000 de oameni, în plus față de cei rămași handicapați pe viață în urma radiațiilor.

După părerea mea, există însă o poveste https://musulmansenfrance.fr/lincroyable-histoire-des-cranes-algeriens-du-musee-de-lhomme/ care închide în ea întreaga oroare a crimelor perioadei coloniale și reminiscențelor lor în perioada contemporană.

În timpul revoltelor colonial, pedeapsa capitală pentru șefii mișcării era ceva obișnuit, capetele lor fiind păstrate după decapitare și s-a luat decizia să fie trimise în capitală, la Paris, unde au fost expuse la Musee de l’Homme, în perioada 1880-1881 https://histoirecoloniale.net/rubrique/la-societe-francaise-face-a-lheritage-de-son-passe-colonial/la-reconnaissance-du-passe-colonial/reconciliation-et-reparations/la-restitution-des-objets-et-restes-mortuaires-coloniaux/les-cranes-dalgeriens-au-musee-de-lhomme/ . Începând cu 2011, Algeria a tot cerut Franței restituirea totalității tragicelor relicve dintre care 31 au fost identificate, iar Franța a returnat în iulie 2020 doar 24 dintre ele.

Mai multe de la Cristian Unteanu

Modelul german de toleranță este sub atac concentric, amenințat de propriile sale eșecuri de concepție
Opinii
E de bine sau de și mai rău?
Opinii
Democrația „a la carte”. Și Macron vrea „guvernul meu”
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari șanse (surse)
digi24.ro
image
McDonald’s vrea să angajeze peste 500 de oameni în România. Ce salariu primește un lucrător comercial sau un barista
stirileprotv.ro
image
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
gandul.ro
image
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
mediafax.ro
image
Gigi Becali, reacție în forță după ce Mihai Rotaru a vorbit despre „becalizarea” României! „Eu sunt împărat, el e invidios și răutăcios! El nu rotarizează nici Oltenia”
fanatik.ro
image
Pontoane din fonduri UE, sub dimensiunile cerute. Directorul CJ Tulcea care a semnat contractele a cumpărat ulterior un apartament în blocul celui care a câştigat licitația
libertatea.ro
image
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
digi24.ro
image
Fosta acționarului de la Dinamo, imagini spectaculoase la Festivalul de la Cannes: „6 ani împreună au fost foarte grei”
gsp.ro
image
Ksenia Efremova a descris-o pe Sorana Cîrstea într-un singur cuvânt, după meciul de la Roland Garros
digisport.ro
image
Ce proiect de suflet a făcut Kira Hagi. E dedicat bunicilor ei
click.ro
image
Sub trei țări europene curge un râu subteran uriaș: Cea mai mare rezervă de apă potabilă a continentului e contaminată
antena3.ro
image
Cât valorează răbdarea: ce bancă îţi oferă cel mai mare câştig pentru un depozit de 10.000 lei
zf.ro
image
Descinderi în "raiul deşeurilor". 200 de forţe de ordine au blocat intrările şi ieşirile din Sinteşti
observatornews.ro
image
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
cancan.ro
image
Lista pensionarilor care nu plătesc CASS chiar dacă au pensie peste 3.000 lei. Casa de Pensii confirmă
newsweek.ro
image
FOTO. Campioana Valentina Cambei, apariție provocatoare cu tatuajele de pe abdomen şi de pe coapsă la vedere
prosport.ro
image
Topul celor mai profitabile bănci din România. De unde vin câștigurile uriașe, explicația pe înțelesul tuturor
playtech.ro
image
De la finala Champions League, direct în Giulești, la Rapid – Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Japonia dezvoltă un avion hipersonic de pasageri care ar putea depăși de peste două ori viteza Concorde. Zborul Tokyo–SUA, în doar două ore
ziare.com
image
"Baciu stă doar la baraj!" A fost anunțat numele viitorului antrenor de la FCSB
digisport.ro
image
Andreea Esca își deschide propriul „Cămin Cultural” în Porumbacu de Sus. Cum arată locul în care vedeta vrea să adune artiști și turiști
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Cristian Mungiu. Marele regizor și-a cumpărat o vilă impunătoare într-un cartier liniștit din București. Are două etaje și un balcon superb / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Se interzic telefoanele mobile! Decizia momentului în România
mediaflux.ro
image
Cu ce echipă din România ține Cristian Mungiu, proaspăt câștigător al marelui premiu Palme d'Or: „Dintotdeauna! Eu am jucat fotbal ca libero”
gsp.ro
image
VIDEO Românca celebră de la Cannes cu cea mai ieftină rochie de pe covorul roșu. Mădălina Ghenea a purtat o ținută de zeci de mii de euro
actualitate.net
image
Cristian Mungiu a trecut prin cel mai tensionat control din viața lui după festivalul de la Cannes, la venirea în țară: „L-a frecat cu aparatul și s-a uitat lung la mine”
actualitate.net
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May
click.ro
image
Viața la bloc s-a schimbat complet. De ce nu ne mai salutăm cu vecinii? „La mine fug dacă văd pe careva că așteaptă liftul”
click.ro
image
Andreea Antonescu, mesaj emoționant pentru fiica sa. Sienna, adolescenta artistei, a împlinit 15 ani
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Residence of Gen William Walker, Granda cph 3a00914 jpg
William Walker, povestea omului care a vrut să întemeieze un Imperiu American în America Centrală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ela Crăciun a dezvăluit secretul unei casnicii fericite! Sfaturi cum să evitați divorțul: „Fără semnal în pădure, doar noi doi!”
image
Era considerată una dintre cele mai frumoase actrițe, dar operațiile estetice i-au schimbat complet chipul. Cum arată acum Lyn May

OK! Magazine

image
Cine a fost prințesa care a alungat mirosurile urâte din palate și care a parfumat Europa

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică