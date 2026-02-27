În plină campanie electorală, Orbán recurge la armată

Sondajele prevăd victoria partidului de opoziție Tisza, situația pentru Viktor Orbán este serioasă. Acum, premierul ungar avertizează asupra unor atacuri ucrainene și trimite armata să păzească instalațiile energetice.

Nu a trecut mult timp de când premierul ungar Viktor Orbán deborda de încredere. Partidul său, Fidesz, era - repeta el în aproape fiecare discurs - cea mai de succes formațiune politică a Europei. Victoriile electorale cu două treimi din voturi erau «vizibile de pe Lună». În plus, își anunța ambițiile de guvernare mult dincolo de sfârșitul acestui deceniu.

Între timp însă, în aparițiile publice, Orbán pare de ceva vreme adesea nesigur. Uneori vorbește incoerent, alteori își imploră susținătorii, cu o voce fragilă, să pună totul în slujba victoriei sale electorale, iar câteodată începe să se bâlbâie. După 16 ani neîntrerupți în funcția de premier, ceva devine tot mai evident: Orbán apare uneori ca un autocrat îmbătrânit, care simte că starea de spirit publică se întoarce împotriva lui, dar care se agață cu încăpățânare de putere.

Cu puțin peste șase săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din Ungaria, pe 12 aprilie, nu este deloc sigur că Orbán și Fidesz își vor pierde cu adevărat puterea - însă tot mai multe indicii din sondaje sugerează acest lucru. Totodată, tot mai mulți observatori se întreabă dacă Orbán ar accepta o înfrângere electorală. Până acum, premierul a evitat să ofere un răspuns clar la întrebarea dacă garantează o alternanță democratică la putere.

Acuzații la adresa Ucrainei

Acum, Orbán amplifică temerile că nu va accepta o schimbare de putere și mai mult: miercuri seară (25.02.2026), a anunțat într-un reel pe Facebook că a dat ordin ca unități ale armatei maghiare să fie desfășurate la instalațiile energetice din țară. El a acuzat Ucraina că "pregătește acțiuni cu intenția de a perturba funcționarea sistemului energetic ungar". Pentru a preveni atacurile ucrainene, la instalațiile energetice ar fi staționați, pe lângă soldați, și militari din sistemul de apărare, precum și unități de poliție. Orbán nu a prezentat dovezi concrete pentru acuzațiile sale la adresa Ucrainei.

În contextul premergător ordinului privind desfășurarea armatei se află faptul că, de la sfârșitul lunii ianuarie, nu mai curge petrol rusesc prin conducta Drujba către Ungaria. Conducta traversează teritoriul ucrainean și a fost grav avariată în ianuarie, în apropiere de Brody, în vestul Ucrainei, în urma unui atac rusesc. Nu există informații certe privind amploarea avariilor - autoritățile ucrainene afirmă că reparațiile conductei vor dura mai mult timp.

Orbán acuză însă Ucraina că nu mai dorește intenționat să furnizeze petrol Ungariei, pentru a provoca o criză energetică în țară și pentru a „instala un guvern pro-război și pro-ucrainean” la alegeri. Obiectivul unui asemenea guvern ar fi, potrivit actualei campanii electorale a lui Orbán, „să stoarcă financiar poporul ungar pentru a finanța războiul din Ucraina”.

Avans important pentru Tisza

Politicieni ai opoziției ungare, dar și numeroși comentatori sunt acum alarmați. Ei văd în ordinul lui Orbán privind intervenția armatei un pas către perturbarea alegerilor sau chiar posibilitatea anulării lor. Aceasta cu atât mai mult cu cât, cu doar câteva ore înainte, fuseseră publicate rezultatele unui nou sondaj care prognozează o înfrângere severă pentru Orbán și partidul său.

Sondajul provine de la Median, un institut independent și considerat relativ fiabil în domeniul cercetării opiniei publice. Acesta indică un avans de 11 puncte procentuale pentru partidul de opoziție Tisza în rândul electoratului general și chiar un avans de 20 de puncte în rândul celor care declară deja că vor merge sigur la vot.





Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, a avertizat, după ordinul lui Orbán privind desfășurarea armatei, asupra unei posibile operațiuni de tip false flag, adică asupra unor atacuri înscenate care ar putea servi drept pretext pentru ca guvernul Orbán să perturbe sau chiar să anuleze alegerile. El i-a cerut lui Orbán „să predea puterea pașnic” și „să nu se gândească la soluții ale serviciilor secrete rusești”.

Politologul Andras Biro-Nagy a declarat, într-un interviu pentru portalul Telex, referindu-se la ordinul lui Orbán privind folosirea armatei: „Nu știm de ce ar fi capabil Fidesz într-o astfel de situație de presiune.”

Premierul ar putea avea de înfruntat acuzații

De mai mult timp, observatorii electorali din Ungaria discută dacă premierul aflat de multă vreme la putere ar accepta sau nu o schimbare de guvern. Motivele sunt întemeiate: obsesia lui Orbán pentru putere este cunoscută în Ungaria de decenii. Înfrângerea sa electorală din 2002 a comentat-o astfel: „Patria nu poate fi în opoziție.”

De atunci, Orbán se consideră pe sine și partidul său drept singurii reprezentanți legitimi ai națiunii ungare - toți ceilalți sunt dușmani sau trădători. Acesta este și tonul actualei sale campanii electorale, în care contracandidatul său, Magyar, este prezentat ca un instrument al Kievului și Bruxelles-ului, iar victoria acestuia ar conduce, potrivit lui Orbán, la prăbușirea națiunii ungare.

„Sistemul cooperării naționale”

Totul are însă și o dimensiune materială concretă pentru Orbán și structura sa de putere. Premierul a construit un sistem în care un cerc de membri ai familiei și oameni de afaceri apropiați au ajuns miliardari prin abuz de funcție și corupție, iar zeci de mii de membri simpli de partid și simpatizanți Fidesz beneficiază de posturi și avantaje financiare.

Acest „sistem al cooperării naționale”, cum îl numește Orbán, s-ar prăbuși în mare măsură dacă ar pierde puterea. Atât premierul, cât și membrii familiei sale și ai cercului său de influență ar putea avea de înfruntat anchete și acuzații.

De aceea, „nimic nu este exclus și nimic nu este de neimaginat” în contextul alegerilor, rezumă specialistul în studii electorale Robert Laszlo prognoza sa pentru următoarele săptămâni. În cadrul emisiunii „Filtrul de zgomot al campaniei” a redacției DW în limba maghiară, el spune că este la fel de posibil ca guvernul lui Orbán să anuleze alegerile, cât și ca țara să fie cuprinsă de tulburări la nivel național dacă ar fi anulate alegeri care reflectă voința populară.

Sprijin de la Moscova

Și politologul ucrainean și cercetătorul în domeniul extremismului de dreapta Anton Shekhovtsov consideră posibilă anularea alegerilor. O falsificare directă a votului, ca în Rusia sau Belarus, nu și-ar putea permite Orbán, scrie Shekhovtsov într-o analiză publicată pe platforma de autori Substack. În Ungaria există însă indicii privind un scenariu în care alegerile ar fi anulate din cauza unei „ingerințe străine” - mai exact, din cauza presupusei interferențe a Ucrainei.

Politologul subliniază că Orbán beneficiază de mai mult timp de cel puțin un sprijin verbal din partea Kremlinului și a unor cercuri ale serviciilor secrete rusești. Budapesta și Moscova și-ar fi unit forțele, notează Shekhovtsov, pentru a fixa în opinia publică un narativ de dezinformare potrivit căruia „UE și Ucraina colaborează, alături de principalul rival politic al lui Orbán, Peter Magyar, împotriva Fidesz”.

Între timp, ministrul din cancelaria lui Orbán, Gergely Gulyás, a încercat joi (26.02.2026), în cadrul conferinței săptămânale de presă a guvernului, să calmeze toate temerile legate de folosirea armatei în Ungaria. Nu va fi instituită starea de urgență, a spus Gulyás, iar alegerile din 12 aprilie vor avea loc.

Keno Verseck - DW