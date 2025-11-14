Grindeanu și ai lui sunt lipsiți de suflet

Nu am însă în vedere lipsa de sensibilitate și gândire, dacă ar fi înțelegem această expresie în sens aristotelic. Lipsa de suflet de care vorbesc că de care dau dovadă magistrații și partidul care îi ține în brațe ar trebui văzută în sens goethian, adică cu trimitere la Faust: ceea ce vedem în aceste ultime zile arată vânzarea sufletului către diavol și comportarea unor oameni în modul cel mai ticălos cu putință.

Nu este numai lipsă de milă și compasiune, așa cum a crezut, naiv, Oana Gheorghiu, căci în acest caz ar fi vorba că s-ar deplânge soarta celor săraci, de la care se iau banii ca să fie trimiși în conturile bogaților de magistrați; acesta ar fi totuși un păcat minor. Dar nici PSD, nici magistrații nu au spus vreodată vreun cuvințel despre soarta celor cu venituri mici, a milioanelor de oameni care trăiesc la limita de supraviețuire.

Oamenii fără suflet sunt un fel de zombi, dar nu așa cum îi vedem prin filmele de azi, ci niște zombi șmecheri, care mint, înșeală, fură și fac tot felul de ticăloșii - în filmele cu zombii nu vedecm așa ceva: zombii sunt mai umani ca cei despre care vorbim.

Ajung acum la contractul cu diavolul: înclin să cred că ceea ce vedem în aceste zile ne arată cum unii dintre contemporanii noștri și-au vândut sufletul diavolului, iar asta este fapta cea mai abonimabilă dintre toate faptele omenești.

În acest sens, cei lipsiți de suflet au o sete permanentă de bani, sunt ahtiați să sugă la bugetul țării ca la o vacă infinită, ce dă lapte în cantități nelimitate, uitând că, de fapt, nimic nu este infinit pe lumea asta. Infinitul este, eventual, o construcție, o proiecție, dar ca adjectiv nimic nu este infinit. Cu atât mai puțin bugetul țării. Dincolo de setea de bani, cei care și-au dat sufletul diavolului dau dovadă și de minciună, înșelătorie, furt, paraîndărăt, mită, șpagă și alte zeci de ticăloșii (de care Goethe nu a auzit ca să le incrimineze). Sunt oameni care ar fi cu greu numiți umani, pentru că ei sunt astfel numai la exterior, dar natura lor este complet pervertită.

După depunerea de plângere penală contra Oanei Gheorghiu, CSM demonstrează că este lipsit complet de suflet (și) prin faptul că ar vrea o simplă cosmetizare a valorii pensiei – dacă acum pensia este, după unele surse, de 3800 euro net pe lună, ei ar vrea să fie de 3700, eventual 3600 euro, dar nicidecum mai aproape de cei 350 de euro ai milioanelor de români. Cu privire la vârsta de pensionare, magistrații Leiei Savonea și Elenei Costache ar fi de acord să crească treptat, în 10-20 de ani și să ajungă la vârsta la care ies toți oamenii muncii din România. Dar una din propunerile magistraților a fost că acest interval este prea mic – ar fi nevoie ca începând din 2024 (deci, peste 15 ani) să înceapă să curgă intervalul de eșalonare.

După respingerea de către CCR a propunerii guvernului cu privire la pensia și vârsta magistraților este evident că magistrații și partidul căruia și-au vândut sufletul vor tergiversa cât mai mult orice tentativă de reformă. Nici CSM, nici PSD nu se grăbesc să facă ceva – atitudine normală, de altfel; cum să vrea să-și taie din privelegii?! Se inventează tot felul de negocieri, comisii și alte tertipuri, astfel încât să nu se facă nimic până în 2027, când PSD va da premierul.

Și atunci să vezi reformă făcută de cei fără de suflet, adică de cei care și-au vândut sufletul diavolului!