search
Vineri, 24 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Banca Națională a României lansează o nouă secțiune despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova și eforturile de repatriere a acestuia

0
0
Publicat:

Inventarul Tezaurului

Rezerva de aur a Băncii Naționale a României, în greutate de 91,5 tone de aur fin (în monede și lingouri), bijuteriile Reginei Maria și importante valori istorice și culturale au fost evacuate în Rusia în două etape, în decembrie 1916 și în august 1917.

Guvernul Imperial Rus a garantat securitatea transportului, depozitarea și returnarea tuturor valorilor în România, garanțiile fiind menționate clar în protocoalele semnate de guvernele celor două țări.

Trenul care transporta în 1740 de lăzi tezaurul Băncii Naționale a României și bijuteriile Reginei Maria a plecat de la Iași la 15 decembrie 1916, ajungând la Moscova cinci zile mai târziu, la 20 decembrie 1916. Valorile românești au fost depozitate la Kremlin în compartimentul de tezaur al Băncii de Stat din Moscova. În intervalul 9 ianuarie – 16 februarie 1917 s-a realizat inventarierea amănunțită a lăzilor aduse de la Iași. La finalul operațiunii a fost încheiat un nou protocol semnat de reprezentanții Ministerului de Finanțe și Băncii de Stat din Rusia, precum și de reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Guvernului român.

Protocolul, încheiat la 16 februarie 1917, în urma verificărilor efectuate, consemna că au fost depuse la Kremlin: „1738 de lăzi conținând valori ce constituie proprietatea particulară a Băncii Naționale a României în sumă de 314.580.456 lei aur și 84 bani și alte două lăzi cu valoare de 7.000.000 lei aur, adică în total 1740 de lăzi sigilate cu sigiliile Băncii Naționale a României, în sumă totală de 321.580.456 lei aur și 84 de bani”. Securitatea depozitului era garantată de Guvernul imperial rus. Documentului respectiv îi sunt anexate inventarele întocmite în urma operațiunii de verificare. 

Tezaurului Băncii Naționale a României trimis la Moscova în decembrie 1916, i-au fost adăugate în vara anului 1917 alte 4 lăzi conținând monede în valoare de 574.523  lei aur și 57 bani.  

image
image

Prima și ultima filă ale Protocolului întocmit la Moscova, la 16 februarie 1917, în urma inventarierii tezaurului BNR depus la Kremlin, în spațiile Băncii de Stat a Imperiului Rus

image

Una dintre anexele Protocolului din 16 februarie 1917

image

Una dintre anexele Protocolului din 16 februarie 1917, așa cum se găsește în dosarul din Arhiva BNR

Opinii

Mai multe de la Paul Stan

Disponibilizările la stat și reducerea cheltuielilor instituțiilor bugetofage, un simplu foc de paie?
Opinii
Cultura națională, tot înainte, tovarăși!
Opinii
2025, anul ciolanului fără fasole. Volatilitatea politică și aruncatul paltoanelor prezidențiale
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a minimalizat efectele noilor sancțiuni ale SUA
digi24.ro
image
Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap
stirileprotv.ro
image
Avertizări din partea ANM. Fenomenul care amenință natura
gandul.ro
image
Patru evenimente blochează traficul în Bucureşti. Harta completă a restricţiilor de circulaţie
mediafax.ro
image
„A fost penalty clar!” Adrian Porumboiu, verdict ferm după meciul jucat de FCSB 
fanatik.ro
image
Noul motiv de nulitate a rechizitoriului Mineriadei: Virgil Măgureanu se plânge că procurorii l-au făcut suspect abia după trei ani de la debutul cercetărilor
libertatea.ro
image
Scandal uriaș în armata: „Ne-am înrolat să apărăm țara, nu să fim agresate sexual de colegi”
digi24.ro
image
Adrian Mutu, INCENDIAR despre subiectul Chivu la Inter: „Taci! Ai vorbit cu rasism și cu superioritate!”
gsp.ro
image
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Elevii din Focșani şi-au speriat profesorii cu o maimuță creată cu AI. Gluma i-ar putea costa scump
observatornews.ro
image
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
cancan.ro
image
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
prosport.ro
image
Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje
playtech.ro
image
Cine a greșit, Rădoi sau Baiaram? “Lipsă de inteligență a lui Mirel!”. Contre în direct după scandalul care zguduie Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Carrefour, gata să plece din România: lanțul cu peste 400 de magazine ar...
playtech.ro
image
Ce l-a împins pe Daniel Popa, directorul general al Termocentralelor Constanța, să își pună capăt zilelor e TERIFIANT! Detalii de ultim moment
wowbiz.ro
image
Uluitor! Cine este românul cu pensie specială de 70.000 de lei pe lună!
romaniatv.net
image
NU se mai schimbă ora de iarnă în UE! Bruxellesul spune că a venit timpul să renunțe la schimbarea orei la nivel european
mediaflux.ro
image
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
gsp.ro
image
Mesajele Vasilicăi Enache, avocata decedată în explozia din Rahova, analizate de criminalist: „În acel bloc era o bombă cu ceas”
actualitate.net
image
Ce tranzacții suspecte a descoperit Libra Bank în conturile AUR. Ce plăți s-au făcut către patronul Realitatea PLUS, unde Simion și Georgescu sunt lăudați excesiv
actualitate.net
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
click.ro
image
Blestemul trioului de aur din comunism de la TVR. Dan Tufaru, Anda Călugăreanu și Florian Pittiș, răpuși de aceeași boală cumplită
click.ro
image
Alexandru Ciucu, noi acuzații la adresa părinților Alinei Sorescu: „Stând în casă opt ani de zile, nu au făcut bine”
click.ro
Harry, Charles, Peter Phillips, Anne, Andrew și Edward la înmormântarea Reginei în 2022, GettyImages jpg
Prințul renegat, un libidinos notoriu! Apela la angajații de la Palat să facă rost de femei și-și dorea ”blonde și balerine”
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy
clickpentrufemei.ro
Regii profimedia 0909841553 jpg
Abaţia-necropolă a Plantageneţilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv

OK! Magazine

image
Femeile nu o suportă! După trei luni în serviciul lui Meghan, o altă angajată și-a luat tălpășița: „Probabil s-a purtat groaznic cu ea!”

Click! Pentru femei

image
Relația scandaloasă de 72 de ore pe care fratele Regelui Charles a avut-o cu un model Playboy

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci