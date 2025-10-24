Banca Națională a României lansează o nouă secțiune despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova și eforturile de repatriere a acestuia

Inventarul Tezaurului

Rezerva de aur a Băncii Naționale a României, în greutate de 91,5 tone de aur fin (în monede și lingouri), bijuteriile Reginei Maria și importante valori istorice și culturale au fost evacuate în Rusia în două etape, în decembrie 1916 și în august 1917.

Guvernul Imperial Rus a garantat securitatea transportului, depozitarea și returnarea tuturor valorilor în România, garanțiile fiind menționate clar în protocoalele semnate de guvernele celor două țări.

Trenul care transporta în 1740 de lăzi tezaurul Băncii Naționale a României și bijuteriile Reginei Maria a plecat de la Iași la 15 decembrie 1916, ajungând la Moscova cinci zile mai târziu, la 20 decembrie 1916. Valorile românești au fost depozitate la Kremlin în compartimentul de tezaur al Băncii de Stat din Moscova. În intervalul 9 ianuarie – 16 februarie 1917 s-a realizat inventarierea amănunțită a lăzilor aduse de la Iași. La finalul operațiunii a fost încheiat un nou protocol semnat de reprezentanții Ministerului de Finanțe și Băncii de Stat din Rusia, precum și de reprezentanții Băncii Naționale a României și ai Guvernului român.

Protocolul, încheiat la 16 februarie 1917, în urma verificărilor efectuate, consemna că au fost depuse la Kremlin: „1738 de lăzi conținând valori ce constituie proprietatea particulară a Băncii Naționale a României în sumă de 314.580.456 lei aur și 84 bani și alte două lăzi cu valoare de 7.000.000 lei aur, adică în total 1740 de lăzi sigilate cu sigiliile Băncii Naționale a României, în sumă totală de 321.580.456 lei aur și 84 de bani”. Securitatea depozitului era garantată de Guvernul imperial rus. Documentului respectiv îi sunt anexate inventarele întocmite în urma operațiunii de verificare.

Tezaurului Băncii Naționale a României trimis la Moscova în decembrie 1916, i-au fost adăugate în vara anului 1917 alte 4 lăzi conținând monede în valoare de 574.523 lei aur și 57 bani.

Prima și ultima filă ale Protocolului întocmit la Moscova, la 16 februarie 1917, în urma inventarierii tezaurului BNR depus la Kremlin, în spațiile Băncii de Stat a Imperiului Rus

Una dintre anexele Protocolului din 16 februarie 1917

Una dintre anexele Protocolului din 16 februarie 1917, așa cum se găsește în dosarul din Arhiva BNR