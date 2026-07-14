Fantoma de la Mashhad

În Iranul de după Khamenei, adevărata amenințare nu mai vine din discursul unui lider suprem, ci din puterea tot mai mare a Gardienilor Revoluției, care transformă răzbunarea într-o armă globală, difuză și greu de anticipat.

Există un tipar recurent în presa internațională despre Iranul postbelic: două evenimente distincte, de natură și grad de oficializare diferite, ajung contopite într-un singur titlu de tabloid, iar nuanța — singura care contează pentru o lectură corectă a raportului de putere de la Teheran — se pierde pe drum. Exact asta s-a întâmplat în ultimele 72 de ore. Noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, a promis duminică, la finalul funeraliilor tatălui său înmormântat la Mashhad, că va răzbuna „sângele pur al liderului martirizat”, adăugând că răzbunarea „este cererea națiunii noastre și trebuie neapărat înfăptuită” și că „în curând, oamenii liberi ai lumii vor îndeplini o parte din această misiune divină”. Formula despre oamenii liberi ai lumii care execută fiecare o parte din misiune este pasajul cel mai încărcat operațional din mesaj — o invitație explicită la acțiune descentralizată, de tip lup singuratic, difuzată în scris pe Telegram, la câteva ore după ce trupul tatălui său, ucis în loviturile aeriene americano-israeliene din 28 februarie, fusese coborât în mormânt.

Peste acest mesaj s-a suprapus, la doar câteva ore distanță, un al doilea eveniment, de natură complet diferită. Ziarul Hamshahri, publicat de municipalitatea Teheranului, a difuzat sâmbătă seara târziu, exclusiv online, un infografic cu fotografiile a treisprezece lideri străini, însoțit de declarația lui Mojtaba. În mesajul original, liderul suprem a afirmat că Iranul a întocmit o listă de persoane vizate, dar nu a oferit niciun nume — și nu există, până la această oră, niciun indiciu credibil că lista publicată de ziar ar fi fost aprobată oficial. Detaliul este esențial pentru evaluarea gradului real de oficializare: infograficul nu a apărut în ediția tipărită de duminică a aceluiași ziar, semn că circulă într-o zonă deliberat ambiguă, ușor de dezmințit la nevoie.

Compoziția listei, reconstituită de presa israeliană, merită totuși consemnată, pentru ceea ce spune despre ierarhia percepută a amenințărilor de la Teheran. Donald Trump și Benjamin Netanyahu apar în uniforme portocalii de deținuți, cu ținte marcate pe cap; lista americană continuă cu secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth, comandantul CENTCOM Brad Cooper și ambasadorul american în Israel, Mike Huckabee. Partea israeliană include ministrul apărării Israel Katz, ministrul de externe Gideon Sa'ar și șeful Statului Major, Eyal Zamir. Iar, într-o premieră absolută, lista se extinde pentru prima dată și asupra unor lideri europeni: Giorgia Meloni, Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Legenda graficului este, în sine, o piesă de retorică revanșardă: acești „criminali” își vor duce în mormânt dorința unei morți liniștite. Absența cea mai notabilă rămâne cea a vicepreședintelui american JD Vance — omul canalului elvețian, artizanul discuțiilor recente pentru o linie de comunicare directă între armata americană și Gardienii Revoluției —, o omisiune care, așa cum vom vedea, nu este deloc întâmplătoare.

Reacția americană a venit fără întârziere și fără nuanțe diplomatice. Trump a scris sâmbătă dimineața pe Truth Social că o mie de rachete sunt încărcate și îndreptate spre Republica Islamică, cu alte mii pregătite să urmeze imediat dacă Iranul acționează asupra amenințărilor de a-l asasina; a precizat că ordinele au fost deja date și că armata americană este pregătită, timp de un an, cu posibilitate de prelungire, să distrugă complet toate zonele Iranului. Este, în esență, o doctrină de retorsiune automată post-mortem, un „dead hand” prezidențial fără precedent direct în comunicarea strategică americană recentă. Semnificativ este și gestul cu care Trump și-a încheiat postarea — invocația „PRAISE BE TO ALLAH!/ Lăudat fie Allah” — un sarcasm calculat, aproape teatral, care în presa iraniană va fi citit, aproape sigur, drept blasfemie deliberată, o provocare suplimentară pe terenul sensibilităților religioase pe care Teheranul își construiește o bună parte din legitimitatea internă.

Lectura discursului iranian cere separarea a trei niveluri distincte de comunicare, fiecare cu propria logică instituțională. Primul este nivelul oficial-instituțional, cel mai reținut: agențiile de stat evită formulările nominale directe. Tasnim (Tasnim News Agency este o agenție de presă iraniană semi-oficială, înființată în noiembrie 2012, cu sediul la Teheran; ea este afiliată Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) și publică în persană, engleză, arabă, turcă, urdu, ebraică și rusă) a subliniat din nou, în aceleași zile, că deciziile privind Strâmtoarea Hormuz vor fi luate exclusiv de Iran și Oman, ca state riverane — semnal că Teheranul își păstrează instrumentul economic de presiune separat de retorica răzbunării personale. Al doilea nivel este cel para-oficial, incarnat de Hamshahri: nu este un ziar oarecare, iar apartenența sa la municipalitatea Teheranului îl plasează exact în zona gri a mesajelor ”deniabile”(o acțiune sau un semnal transmis în așa fel încât expeditorul să poată nega în mod credibil implicarea sau intenția, chiar dacă destinatarul înțelege perfect mesajul real). Graficul de sâmbătă urmează unei prime pagini publicate cu aproximativ două săptămâni în urmă, care îl arăta doar pe Trump în cătarea unei lunete — difuzată exact în perioada în care emisari americani călătoreau la Doha pentru contacte indirecte cu oficiali iranieni. Sincronizarea nu este întâmplătoare: o asemenea listă funcționează simultan ca instrument de negociere și ca act de propagandă internă.

Al treilea nivel, cel clerical-mobilizator, rămâne de departe cel mai virulent și cel mai greu de gestionat prin canale diplomatice convenționale. La funeraliile de la Mashhad, poetul Mohammad Rasouli a lansat prima amenințare directă la viața lui Trump rostită vreodată de la o tribună oficială iraniană, întrebând retoric mulțimea de ce nu ar fi ucis „omul care mi-a ucis imamul”. Antecedentul doctrinar există deja: la mijlocul anului 2025, clerici iranieni de rang înalt au emis o fatwa pentru uciderea lui Trump și Netanyahu, declarându-l pe președintele american „dușman al lui Allah”. Ayatollahul Ahmad Alamolhoda a cerut, la acel moment, ca fatwa să fie implementată printr-un „mecanism organizat”, pentru a nu rămâne neîndeplinită precum, spunea el, cazul Rushdie — o referință sinistră prin ea însăși, dat fiind că verdictul împotriva lui Salman Rushdie a fost totuși „executat” parțial, cu treizeci și trei de ani întârziere, printr-un atac comis exact de tipul de lup singuratic pe care mesajul lui Mojtaba pare acum să-l invoce.

Punctul în care analiza occidentală serioasă complică radical narațiunea tabloidă ține însă de o întrebare mult mai simplă decât pare: cine amenință, de fapt? Mojtaba Khamenei, în vârstă de cincizeci și șase de ani, a fost grav rănit în același atac care i-a ucis tatăl, iar potrivit Washington Institute, aceeași lovitură i-a ucis și mama, soția, sora și cumnatul — răzbunarea sa are, dincolo de dimensiunea instituțională, o miză personală incontestabilă. Dar contextul din jurul funeraliilor spune o poveste diferită despre puterea sa reală: trei dintre fiii lui Khamenei-tatăl — Masoud, Meysam și Mostafa — au apărut public la ceremoniile de la Teheran; Mojtaba, noul lider suprem, nu. De la proclamarea sa oficială, pe 8 martie, el nu a apărut niciodată în public și nu a transmis niciun mesaj video — doar comunicate scrise, citite în numele său de alții.

Analiza israeliană merge și mai departe în deconstruirea acestei imagini. Potrivit Jerusalem Center, Mojtaba rămâne ascuns într-o locație nedivulgată, cunoscută doar de un cerc restrâns de apropiați, de teama unei eliminări israeliene; deși grav rănit, facultățile sale mintale ar fi intacte, însă rolul său a devenit în mare parte simbolic — el aprobă, mai degrabă decât conduce efectiv, deciziile statului. A fost ridicat la funcția supremă de Adunarea Experților sub presiunea directă a comandanților Gardienilor Revoluției, condusă de generalul Ahmad Vahidi; oficiali de securitate citați de presa occidentală afirmă că a devenit, în fapt, o „ștampilă” care legitimează deciziile Gardienilor, în timp ce puterea reală aparține unui grup dur ce operează prin Consiliul Suprem de Securitate Națională și structurile IRGC. Gulf International Forum întărește lectura: numirea lui Mojtaba nu e o simplă succesiune dinastică, ci reflectă o mutație structurală în strategia de supraviețuire a regimului, în care legitimitatea clericală tradițională cântărește tot mai puțin, iar Gardienii devin arbitrul central al puterii de stat. Numirea fostului comandant IRGC Mohammad Bagher Zolghadr la conducerea Consiliului Suprem de Securitate, imediat după uciderea lui Ali Larijani, confirmă aceeași direcție. Concluzia analitică decisivă este că mesajul semnat „Mojtaba” este, cel mai probabil, vocea IRGC exprimată printr-un lider-fantomă — iar presa dură de la Teheran lucrează activ la construirea personajului: Agenția de presă Kayhan și Agenția de presă Tasnim (Tasnim News Agency) au prezentat succesiunea drept o înfrângere strategică a Statelor Unite și Israelului, unii editorialiști l-au reconturat pe Mojtaba drept un „reformator tăcut", în timp ce presa de stat avertizează, în paralel, că scepticismul public față de noul lider ar putea echivala cu o formă de colaborare cu „inamicul sionist”.

Precedentul Soleimani rămâne cea mai utilă grilă de lectură istorică pentru credibilitatea reală a amenințării. În 2020, Khamenei-tatăl promitea, la câteva ore după asasinarea generalului, că „o răzbunare aspră îi așteaptă pe ucigașii criminali”, iar un an mai târziu preciza, cu o răceală calculată, că represaliile împotriva celor care au ordonat și executat uciderea sunt separate de orice răspuns militar convențional: „oricând este posibil, la momentul potrivit, trebuie să înfrunte răzbunarea”. Acea doctrină a răbdării strategice a produs, în anii următori, comploturile documentate împotriva lui Trump, John Bolton și Mike Pompeo — planuri urmărite metodic, pe termen lung, prin rețele proxi. Diferența esențială față de momentul actual este însă structurală: regimul de la Teheran este acum decapitat la vârf, umilit militar în mod public, iar mecanismul descentralizat pe care Mojtaba îl invocă explicit — „fiecare va îndeplini o parte” din misiune — externalizează efectiv răzbunarea către simpatizanți neafiliați instituțional, mult mai greu de descurajat prin amenințări cu rachete, oricât de numeroase ar fi acestea pe hârtie.

Includerea liderilor europeni pe listă, o premieră absolută pentru acest tip de material, are propria sa logică geopolitică. Pe durata războiului, Iranul a acuzat repetat statele europene că nu au condamnat atacurile pe teritoriul său și că s-au făcut complice, permițând aeronavelor militare americane să le tranziteze spațiul aerian în drum spre teatrul de operațiuni. Pentru Macron, Merz, Starmer și Meloni, mesajul transmis prin infograficul Hamshahri este, în esență, unul de intimidare disuasivă: distanțați-vă de Washington sau împărțiți riscul asumat de aliatul american. Iar omisiunea deliberată a lui JD Vance de pe aceeași listă — exact omul canalului elvețian de comunicare cu Gardienii Revoluției — arată cu o claritate aproape didactică faptul că Teheranul păstrează deschisă, cu o precizie chirurgicală, ușa negocierii diplomatice, chiar în același moment în care publică imagini propagandistice cu ținte marcate pe frunțile liderilor occidentali.

Pentru un cititor din estul Europei, inclusiv din România, trei concluzii se impun dincolo de senzaționalul titlurilor de weekend. Lista publicată de Hamshahri este semi-oficială, nu un decret de stat asumat — o nuanță obligatorie deontologic, dar și strategic. Amenințarea reală nu poartă, de fapt, numele lui Mojtaba, ci pe cel al unui regim ajuns sub tutela propriei sale gărzi pretoriene, condus efectiv de Gardienii Revoluției, care folosește un lider vizibil rareori și aproape mut public drept sigiliu de legitimitate pentru propriile decizii. Iar paradoxul central al acestui moment — cu atât mai relevant pentru o alianță precum NATO, expusă simultan pe flancul estic față de Rusia și, indirect, față de rețeaua de proxi a Teheranului — este că, exact pe măsură ce regimul iranian devine mai slab convențional, mai decapitat instituțional și mai umilit militar, răzbunarea asimetrică, transnațională, dusă prin rețele descentralizate de simpatizanți greu de identificat în avans, devine tot mai atractivă pentru cei care conduc, din umbră, statul iranian. Este exact tipul de amenințare hibridă, difuză și greu de anticipat prin mijloace convenționale, care aduce Europa — inclusiv statele de pe linia de contact cu Rusia — direct în ecuația de securitate a unui conflict pe care mulți, în capitalele occidentale, îl consideră încă, greșit, unul strict regional.

Post Scriptum: Mohammad Rasouli, este un poet iranian care a apărut public în circumstanțe notabile- ela fost cel care a moderat evenimentul funerar înainte de rugăciuni, stârnind scandări de "Moarte Americii!" și "Moarte Israelului!", la funeraliile fostului lider suprem Ali Khamenei, desfășurate la Moscheea Imam Khomeini Mosalla din Teheran, pe 5 iulie 2026. Poetul e descris de presa iraniană drept „tânăr și revoluționar", fără o biografie publică detaliată în surse occidentale. Potrivit presei apropiate regimului (PressTV), Rasouli a recitat la ceremonie un poem descris nu ca poezie convențională, ci ca un manifest politico-spiritual, rostit „în furie ritmică" — o chemare fățișă la răzbunarea „sângelui" lui Khamenei, prezentat de propaganda oficială drept „martirizat într-un atac terorist americano-israelian" pe 28 februarie 2026 (data corespunde cu ce știi deja despre declanșarea Operațiunii Epic Fury). Versurile au invocat sacrificiul din tradiția șiită a lui Imam Hussain, țesând eshatologia religioasă cu geopolitica actuală, iar promisiunea centrală a poemului a fost că uciderea lui Trump ar fi o datorie sacră.

Kayhan ( „Cosmosul") este cel mai vechi și mai influent ziar conservator din Iran, apărut la Teheran din 27 mai 1942, deținut de Institutul Kayhan. Este considerat cel mai conservator și mai dur (hardliner) ziar iranian.De la Revoluția Islamică din 1979, Kayhan este publicat sub patronajul direct al liderului suprem al Iranului. Redactorul-șef, Hossein Shariatmadari, este numit personal de liderul suprem și e descris ca reprezentant personal al acestuia — nu doar un jurnalist, ci o voce oficioasă a vârfului regimului.