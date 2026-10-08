Familii ”normale” și ”grav bolnave” Cine sunt ”evidențiații” patriei

În ultimii peste treizeci de ani, s-a perpetuat un fenomen care vine în oglindă cu evoluția societății romanești și a cetățenilor care o populează, indiferent de mediul social din care parvine fiecare dintre ”evidențiații” zilei.

Foto: ALEXANDRU NECHEZ / MEDIAFAX FOTO

Vă mai amintiți de ”bombardierii” cu Mercedes sau alte mașini scumpe și luxoase din care debarcau pe la instituțiile statului să-și ridice ajutorul social fără de care, deh, nu ”puteau să trăiască”, fiind lipsiți de venituri și mijloace materiale în opinia celor care le stabileau cuantumul de sărăcie?

Paradoxal, ”săracii lipiți” care ipotetic nu aveau după ce bea apă, beneficiari de ajutoare sociale sau alte indemnizații, cum ar fi cele de handicap care au tot proliferat de ani buni încoace, dețineau nu doar mașini scumpe cu care defilau mândri pe șoselele patriei, ci și proprietăți cu valoare peste medie.

Se minunau oamenii simpli care îi vedeau și se întrebau cum de au ”evidențiații” bani de mașini, case scumpe, buzunarele pline de cașcaval, dar în același timp veneau și la mila statului pentru ajutoare sociale?

Era evident și înainte și acum că astfel de persoane câștigau sume importante de bani din activități ilegale, infracționale, comise atât în țară cât și peste hotare.

Atunci când se întâmpla ca autoritățile statului român să-i prindă și să-i trimită în fața justiției pentru a da socoteală pentru faptele lor ilegale, ”evidențiați” să arate o altă față, umană, afișându-se și declarând sus și tare, în special când erau duși cu cătușe sau fără în fața justiției, că ei fac parte dintr-o familie normală, nu au comis infracțiuni sau alte fapte reprobabile, au o stare materială modestă, la limita sărăciei și evident, să afirme sus și tare că sunt nevinovați!

Și că sunt victimele unor abuzuri grave din partea autorităților!

Fenomenul ”evidențiaților” cu familii normale, cu copii acasă, mame bolnave, părinți suferinzi, ”abuzați” de autoritățile care au avut curajul să-i tragă la răspundere pentru faptele lor penale, s-a extins de la ”bombardieri” la alte categorii de cetățeni: politicieni, oameni de afaceri, înalți funcționari ai statului, aleși ai poporului, gestionari de finanțe, șefi din adiministrațiile locale și națională!

Putrezi de bogați, cu averi dobândite pe diverse căi și surse în nici un caz prin muncă cinstită, cei care ajung în fața autorităților în drept, constată subit că sunt grav bolnavi, incurabili, că au familii normale ca orice om care muncește cinstit, că tot ceea ce au făcut a fost legal, moral și că ei sunt victime!

Nu orice victime, ci ”victime politice”, cu ”dosare politice”!

Se dau de ceasul morții că ei în niciun caz nu au furat, nu au comis fapte de corupție, abuzuri în serviciu sau alte învârteli ilegale aducătoare de venituri și averi imense!

Toată schimbarea de macaz a ”evidențiaților ajunși în fața justiției, toată mascarada, toate minciunile și declarații publice de victimizare sunt făcute cu un singur scop, acela de a scăpa de răspundere în fața legilor pe care le-au încălcat.

Și de multe ori unora dintre ei le-a mers, au scăpat de pedepse sau au executat pedepse cu suspendare sau reduse din pix și, în același timp, au rămas și cu bani furați la purtător, inclusiv cu bunurile materiale dobândite prin mijloace ilegale!

Mai mult, unii dintre ei au reușit să se întoarcă sus, în politică sau în funcții importante ale diverselor instituții ale statului, curați, spălați, apretați, continuând să facă ceea ce știau ei mai bine!

Pe de altă parte, ca niște fete mari neprihănite, cei mai descurcăreți dintre ”evidențiați” s-au angajat în alegeri, au mințit și manipulat fără scrupule cetățenii naivi să-i voteze, afișându-se ca mari salvatori ai patriei, unii dintre ei afirmând că sunt trimișii lui Dumnezeu pe pământ!

Și le-au mers manevrele de propagandă și manipulare, ”săraci și cinstiți”, de partea poporului, suveraniști sdea, creștini din interes, să fie urmați și votați de un număr important de români, care nu au mai privit și gândit dincolo de vorbele mincinoase ale idolilor, să vadă averile, opulența și interesele reale ale acestora!

Ultimul și cel mai celebru caz de ”familie normală”, de victime politice îl avem zilele acestea după arestare marelui lider Călin Georgescu și audierile acestuia și a membrilor familiei la DIICOT, cel care umbla prin piețele și târgurile românești cu mașini de lux, înconjurat de gărzi de corp și alaiuri de susținători, vorbindu-le oamenilor simpli despre suveranism, despre sărăcie, despre industria calului, despre orice îi trecea prin cap și prindea la poporul nemulțumit de cum merg lucrurile în țara aceasta!

Doar că ”familia normală” invocată de Cristela Georgescu în fața fanaticilor susținători și a camerelor de luat vederi, deține o avere nejustificată, imobile scumpe, afaceri în străinătate, deh, suveranism dacic, bunuri materiale nejustificate și echipe de bodyguarzi care o protejează în permanență!

Mă ține Dumnezeu, declara ritos Călin Georgescu acum ceva timp, întrebat fiind din ce trăiește!

Cum naiba se face că pe unii îi ține Dumnezeu, cu averi immense, cu proprietăți și bunuri materiale, cu cașcaval la purtător și pe alții același Dumnezeu îi lasă în bătaia sorții?

Oare, câte astfel de ”familii normale”, cu averi imense, cu euroi păstrați în cutiile de pantofi de lux, cu conturi babane atât în țară dar mai ales în străinătate, cu afaceri profitabile diverse și proprietăți inclusiv la Dubai sau aiurea există în România?

Și cât de mult au condus/conduc, au devalizat/devalizează țara toate aceste ”familii sărace și normale”?

Ce ar fi România fără acești ”evidențiați” ai patriei, care mor doar de grija poporului și al țărișoarei lor luată pe persoană fizică, acaparată de găși și grupuri organizate de interese?