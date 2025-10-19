search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Europa își îmbracă din nou armura. Curaj, unitate și vis imperial

0
0
Publicat:

M-am născut în Asia, am trăit în Europa. Asia este începutul, tăcerea dinaintea cuvântului, respirația cosmică în care omul și universul nu sunt încă despărțiți. De la Eufrat la Yangtze timpul nicicând nu curge, se întoarce mereu la sine. În Asia, civilizația nu se schimbă brusc, ci se desăvârșește prin repetiție.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Într-un oraș de la Mediterană m-am născut în adâncul unei eternități care nu cunoaște conceptul de grabă, în esența istoriei sale. În Asia, viața este o meditație, nu o misiune. Asia nu vrea să cucerească lumea, ci să se dizolve în ea.

Europa, în schimb, este spațiul unde clipa s-a rupt din eternitate. Timpul nu se întoarce în Europa, ci se avântă ca o săgeată care nu mai poate fi oprită. Europeanul nu contemplă cosmosul, ci îl măsoară. Nu mai ascultă tăcerea, ci o umple de idei. În Europa trăiești cu neliniștea și cu nevoia de a justifica fiecare respirație. În Occident, spiritul nu se dizolvă, ci se afirmă, se definește, se rupe de întreg pentru a se descoperi pe sine. Europa este capitalism.

Civilizația rupturii

Noi, europenii, am învățat nu doar să construim, ci și să demolăm, pentru a reconstrui altfel. Celelalte civilizații, civilizația chineză, lumea islamică, popoarele turcice și India eternă au trăit într-un timp circular, în ordinea echilibrului și a repetiției.

China, cu mileniile ei de unitate și rafinament, a inventat busola, hârtia, moneda fiduciară și tiparnița, dar nu a produs o revoluție a spiritului. Noul era o frunză crudă într-un copac vechi. În Europa, în schimb, copacul era tăiat din rădăcină, iar din trunchiul lui creștea altul, cu altă sevă, altă umbră, alt sens.

De la primele orașe-state ale Greciei până la zgârie-norii de sticlă ai globalizării, civilizația europeană (aici incluzând-o și pe cea americană, ca subdiviziune culturală) s-a definit prin ruptură, prin înnoire, prin negarea ordinii precedente.

Am distrus temple ca să ridicăm catedrale, am sfărâmat catedrale ca să construim fabrici, am prăbușit fabricile pentru a ridica rețele invizibile de siliciu și lumină.

Ingredientele civilizației Occidentale sunt amestecate adânc în mitologia ei.

Totul începe cu Iliada și Odiseea lui Homer. Acolo s-au turnat formele inițiale ale curajului, ale dorului, ale luptei și ale sensului. Și ori de câte ori Europa s-a pierdut, s-a regăsit revenind la ele,  revizitându-și propria mitologie.

Când Ezra Pound scrie Cantos, el nu face decât să refacă ritualul coborârii lui Odiseu în infern. Vergiliu, în Eneida, îl urmează pe Homer. Dante, în Divina Comedie, îl urmează pe Vergiliu. Pound, în secolul XX, îi urmează pe toți și descoperă că infernul modernității e plin, purgatoriul e aglomerat, dar paradisul este gol, gol, gol.

Această linie — de la sângele vărsat al eroilor homerici până la îndoiala modernă — este însăși coloana vertebrală a culturii noastre.

Succesiunea revoluțiilor

De la Renaștere până la era digitală, Europa și apoi întreaga lume occidentală a trăit nu prin stabilitate, ci prin revoluții succesive, culturale, științifice, tehnice, politice. Fiecare a zguduit ordinea anterioară, fiecare a produs un nou început.

Renașterea a fost prima trezire, reîntoarcerea la Homer și Platon, la măsura omului și la curajul cunoașterii. A fost timpul lui Leonardo și Michelangelo, când arta și știința s-au contopit într-o singură flacără.

A urmat Reforma lui Luther, care a spart unitatea spirituală și a semănat libertatea conștiinței. Iluminismul a adus rațiunea ca nouă divinitate, punând în centrul lumii omul și mintea sa critică.

Apoi, Revoluția Științifică a mutat privirea dinspre cer spre laborator, de la Copernic la Newton universul a devenit un mecanism de descifrat, nu un mister de venerat.

Revoluția Industrială a transformat mâinile în mașini și orașele în fabrici.

Secolul XX a ridicat alte „temple” precum electricitatea, automobilul, avionul, energia atomică, iar mai târziu, internetul și inteligența artificială.

Totul a culminat cu revoluția digitală, în care timpul însuși a fost spart în biți. Lumea s-a comprimat într-un ecran, iar omul a devenit simultan creator și prizonier al propriei tehnologii.

Dar toate aceste transformări, oricât de diferite, au un fir comun: obsesia pentru nou. De la umanismul Renașterii la algoritmii prezentului, noul a fost zeul ascuns care a cerut neîncetat sacrificii.

Restauratio magna

Europa are viitor pentru că știe să se reinventeze, chiar și atunci când pare să se prăbușească sub propria greutate. În ADN-ul său cultural este înscrisă forța de a renaște din ruină, de a transforma sfârșitul într-un nou început, de a construi sens din cenușa propriilor revoluții. Occidentul știe să ardă pentru a străluci. Nicio altă civilizație nu a făcut din demolare un act de creație și din criză o formă de înnoire spirituală iar acesta este secretul continuității sale.

Dincolo de granițele istoriei sale frământate, renaște acum o Europă a curajului, o Europă care nu se mai teme să gândească imperial, să își asume forța unei noi armate europene, capabilă să apere nu doar teritorii, ci și idealul unei civilizații care a învățat că puterea adevărată se clădește din unitate, viziune și curaj

În Asia m-am născut „să fiu”, în Europa am învățat „să devin”.

Europa m-a educat că neliniștea devine zbor, că dorința de a depăși limitele nu este un păcat, ci însăși respirația civilizației europene. Dacă Asia m-a învățat pacea, Europa m-a învățat curajul de a rupe tăcerea și, uneori, doar cei care îndrăznesc să tulbure liniștea ajung cu adevărat să o înțeleagă.

Opinii

Mai multe de la Gabriel Horia Nasra

Umbre și acuzații grave asupra dizidentului Teodor Șușman din perioada interbelică
Opinii
Imperiul austro-ungar, Lasconi, băncile și monstruoasa coaliție. Ai două urechi și o gură. Păstrează proporția!
Opinii
Moartea lui Prigojin: Putin nu va fi eliminat și războiul va dura
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Ce știu criminaliștii despre victimele care au murit în explozia din Rahova: „Toate trei sunt femei, urmează identificarea ADN”
digi24.ro
image
Răsturnare de situație cazul exploziei din Rahova. Locatarii spun că o firmă ar fi redeschis robinetul sigilat de Distrigaz
stirileprotv.ro
image
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Cancelaria lui Bolojan şi Curtea de Conturi se află pe „Lista ruşinii” întocmită de ANAF. Cu ce sume figurează
mediafax.ro
image
Orașul misterios unde a fost construit stadionul pe care străinii nu-l pot vizita. Colosul are o arhitectură spectaculoasă, 45.000 de locuri și e aproape gol meci de meci
fanatik.ro
image
„Coșmarul politic” al UE: întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, la Budapesta, neliniștește Bruxelles-ul
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Tatăl lui Costel Gâlcă locuiește imediat lângă blocul care a explodat în Rahova! Antrenorul a copilărit în acel imobil
gsp.ro
image
Lovitură de proporții la FCSB: unul dintre liderii echipei, OUT! + ”N-o să mai joace acolo”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
O fetiţă se afla în telefon cu mătuşa ei când a avut loc explozia din Rahova: "Sunt singură, cine mă salvează"
observatornews.ro
image
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Stagiile de cotizare se iau în calcul la pensie. Când este valabilă facultatea?
playtech.ro
image
Câți bani a adunat Ion Țiriac din pensia încasată de la stat. Miliardarul nu s-a atins deloc de ei în ultimii 20 de ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A revenit în televiziune și a dat lovitura: salariu uriaș, de aproape trei ori mai mare decât la fostul loc de muncă!
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Răsturnare de situație! Apartamentul care a explodat în Rahova ar fi avut o centrală ilegală
romaniatv.net
image
Românii care nu primesc pensie indiferent de vârstă. Cât trebuie să lucrezi de fapt pentru a beneficia de pensie de la stat
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Horoscop duminică, 19 octombrie. Un nativ intră într-o relație serioasă cu o persoană pe care și-o dorea demult
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze