Discuţiile iniţiate de Ciolacu cu partidele politice, o dovadă de prostie politică

Ce spera să obţină Ciolacu în urma discuţiilor pe tema datei alegerilor prezidenţiale? Nimic! O reacţie prostească la refuzul ministrului liberal Cătălin Predoiu de a veni cu OUG referitoare la data alegerilor prezidenţiale.

Opiniile partidelor în privinţa datei alegerilor prezidenţiale erau cunoscute, doar nu le schimba Ciolacu convingerile. Doar opinia PNL era importantă, şi nu avea cum să o schimbe la întâlniri oficiale.

Şi dacă convingea alte partide, ceea ce nu se intamplă, să-i împărtăşească convingerile, ce rezulta pentru decizia finală? Nimic!

Ce vor partidele Coaliţiei

Au o obsesie. Partidul nostru să dea preşedintele, aşa demonstrează ce important este. Nu le poţi scoate din cap judecata asta.

Ciolacu ştie că pe măsură ce trece timpul nu mai are şanse să câștige prezidenţialele. Creşte deficitul bugetar şi gradul de îndatorare a ţării, cresc dobânzile la împrumuturi, au crescut încasările la buget dar cheltuielile au crescut la dublu comparativ cu încasările. CE nu ne mai dă bani din PNRR pentru că îi condiţionează de sustenabilitatea şi stabilitatea bugetară, ceea ce nu avem. Ciolacu ştie toate aceste lucruri, de aceea a declarat că în decembrie nu va mai candida.

Un exemplu pe care l-am mai dat. Până la 30 iunie trebuia să se închidă reorganizarea ministerelor. Aşa de bine s-au reorganizat, că ministerul Agriculturii are în continuare 111 instituţii subordonate, între care Direcţia Agricolă a municipiului Bucureşti! În condiţiile în care toată agricultura e privatizată, şi nu este nevoie nici de ministerul Agriculturii!

Înţelegere cu liberalii este exclusă acum, după ce a declarat că „li s-a umflat capul”. Al lui era deja umflat!

PSD n-a mai dat preşedintele de la Iliescu încoace, şi nu are şanse să-l dea anul acesta, dacă data alegerilor rămâne noiembrie-decembrie.

Să rupă Coaliţia de guvernare nu cred că-şi permite Ciolacu, pentru că ar fi acuzat că duce ţara în prăpastie, într-un context intern şi extern foarte dificil.

Pe de altă parte, dacă nu câştigă preşedinţia ţării, îl paşte „cutuma” PSD: „noaptea cuţitelor lungi”, şi se închide cariera sa politică.

Ce speră PNL

Să nu trebuiască să plătească alături de PSD nota guvernării catastrofale din ultimii doi ani. Din 2025 vor începe creşteri de taxe şi impozite pentru reechilibrarea bugetară, lucru la care PNL nu vrea să fie parte. Politica PSD a fost dintotdeauna „iau de la cei care au, şi dau la cei care stau”. Politica la care PNL n-a ajuns atât de jos încât să o susţină.

Rezultatul alegerilor prezidenţiale au un impact major şi asupra alegerilor parlamentare, şi ce se întâmplă în Franţa şi în alte democraţii vechi nu este un exemplu bun pentru România.

În campania pentru prezidenţiale, reprezentanţii PSD şi PNL vor fi principalii competitori, şi-şi vor arunca în cap găleţi cu toate păcatele de care îl consideră vinovat pe celălalt. Iar dacă în turul al doilea vor intra Ciolacu şi Ciucă, lupta va fi crâncenă, se vor muşca de beregată!

După alegerile parlamentare nu cred că va mai fi posibilă Coaliţia PSD-PNL

Deja Ciucă şi Elena Lasconi îşi fac ochi dulci. Ciucă speră la o alianţă a forţelor politice de dreapta, iar PSD-ului îi rămâne alianta cu AUR. Doar că George Simion a declarat chiar azi că:

„Am văzut un premier slab, am văzut un premier care nu e propriul lui stăpân, am văzut un premier la care diferite grupuri de interese, pe care nu le cunosc, au ajuns. Mă temeam că este mincinos, e mai mult şi mai grav decât faptul că este mincinos. Nu poate, este neputincios. A anunţat un calendar. Nu ştiu cu ce este şantajat domnul Ciolacu”.

Greu de crezut că vor face casă bună la guvernare în aceste condiţii. Pe de altă parte, Simion e anti UE, anti NATO şi pro Rusia, ceea ce Ciolacu nu este.

Nu ştim cum vor evolua lucrurile cu alegerile prezidenţiale. Este posibil ca bătălia pentru funcţia de preşedinte să afecteze stabilitatea politică a României. În contextul actual, intern şi extern, se poate exclama: „Asta ne mai lipsea”!