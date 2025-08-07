search
Joi, 7 August 2025
Adevărul
Când austeritatea începe de sus. Președintele Austriei renunță la deplasări importante pentru că prețul cazărilor sunt uriașe

Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a decis să nu participe la o conferință internațională din cauza costurilor ridicate ale cazării. Gestul său vine în contextul unui efort mai amplu al autorităților austriece de a reduce cheltuielile publice și de a da un exemplu de responsabilitate. 

Costurile ridicate ale cazărilor din străinătate, prea mari pentru Austria acum / Sursa foto: HBF

”Aceste cheltuieli nu pot fi acoperite în cadrul bugetar strict al preşedinţiei” Austriei, declară şeful statului austriac într-un comunicat, în urma unei inflaţii a preţurilor în oraşul amazonian Belem, notează News.ro. La Belem, Brazilia ar urma să aibă loc COP30, acolo unde ar fi trebuit să participe președintele Austriei. 

Austria aplică măsuri de austeritate pentru a-și reduce deficitul

Austria aplică în prezent o politică de austeritate care afectează toate instituţiile, din cauza unui deficit public considerat excesiv de către Uniunea Europeană (UE). 

”Consolidarea noastră bugetară cere tăieri financiare şi o disciplină” împărtăşită, adaugă preşedintele autriac, subliniind importanţa COP şi urând ”tot succesul posibil” Braziliei.

La începutul lui iulie, el declara că ”ezită să meargă” la Belem şi ironiza că ar putea fi acuzat că ”a trebuit să doarmă afară”, ”dacă infrastructile sunt insuficiente”.

Totuți, în ciuda faptului că înregistrează un deficit excesiv, Austria se află între ţările bogate ale lumii, un stat european cu 9,2 milioane de locuitori, unul dintre puţinele care au ales un ecologist.

Brazilia refuză să schimbe locația evenimentului

Săptămâna trecută, ţara gazdă a COP a exclus să schimbe locul reuniunii, după ce unii dintre participanţi şi-au exprimat nemulţumirea faţă de preţul cazării.

O nouă reuniune a organizatorilor COP este prevăzută luni, în vederea continuării unui dialog cu privire la probleme legate de cazarea delegațiilor străine.

Prețul cazărilor în orașul brazilian sar de 1.000 de euro pe noapte 

Belem are 1,3 milioane de locuitori, iar ofertele hoteliere pot depăşi 1.000 de dolari pe noapte, iar organizatorii COP30 au denunţat ”abuzuri” în acest sector.

Însă preşedintele COP30 André Correa do Lago a răspuns că ”cei care se fac auziţi sunt ţări care fac parte din grupurile insulelor mici, relativ mai puţin dezvoltate sau africane”.

Brazilia se aşteaptă să primească 50.000 de persoane la acest summit şi anunţă că a identificat locuri de cazare pentru 53.000 de persoane la Belem.

