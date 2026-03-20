search
Vineri, 20 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri

Dilema forței ieftine

0
0
Publicat:

Astăzi, în martie 2026, Donald Trump nu se mai află în fața unei simple crize de politică externă. Ceea ce i se întâmplă este mult mai grav și, într-un anumit sens, mai revelator - promisiunile care l-au readus la Casa Albă au început să se ciocnească între ele. Președintele care a promis, deopotrivă, forță externă, energie ieftină, disciplină strategică și prosperitate internă descoperă acum că aceste bunuri politice nu mai pot fi livrate simultan. Aici începe ceea ce am putea numi dilema forței ieftine - iluzia că America poate proiecta putere în lume fără să plătească, în interior, prețul acelei puteri.

Donald Trump FOTO AFP

Trump nu a fost împins în această capcană de adversari. Nu a fost presat de împrejurări potrivnice, nici împins de evenimente pe un drum pe care nu și l-ar fi dorit. A intrat în capcană singur, pe propriile picioare. Războiul început pe 28 februarie, prin loviturile americano-israeliene asupra Iranului, trebuia să fie o demonstrație de voință, de claritate și control. În schimb, după doar trei săptămâni, conflictul a produs exact tipul de realitate pe care trumpismul promisese că o va evita - un nou teatru militar în Orientul Mijlociu, treisprezece militari americani morți, aproximativ două sute răniți și o dezbatere publică tot mai apăsătoare despre trupe, costuri și lipsa oricărei finaități vizibile a operațiunii.

Numai că problema a încetat să mai fie doar una militară. Ea a devenit, în același timp, energetică, economică și electorală. Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproape o cincime din petrolul mondial, a redevenit locul prin care geopolitica pătrunde brutal în viața cotidiană a americanului obișnuit și, în fapt, a noastră a tuturor. Ceea ce, la Washington, poate fi formulat în limbajul rece al „descurajării” sau al „degradării capacității iraniene” este tradus de alegător într-o propoziție mult mai simplă - costul plinului de benzină. Iar când geopolitica ajunge să fie măsurată la pompă, discursul strategic începe să-și piardă din noblețe și să capete greutatea seacă a facturii.

De aici începe adevărata vulnerabilitate a lui Trump. „Make America Great Again” nu a fost perceput doar ca un slogan identitar, o chemare la orgoliu național sau o promisiune de restaurare simbolică. El a fost, în egală măsură, o promisiune materială - prețuri suportabile, energie abundentă, mai puțină anxietate economică, mai puțină apăsare în viața de zi cu zi. Tocmai de aceea, momentul în care forța proiectată în exterior începe să erodeze confortul promis în interior devine momentul în care însăși retorica măreției se întoarce împotriva celui care a lansat-o. Ea nu mai funcționează ca soluție. Devine un amplificator al dezamăgirii.

Desigur, Trump rămâne puternic în interiorul nucleului său politic. Baza republicană continuă să vadă în el expresia cea mai energică a voinței americane, liderul care nu ezită și care nu cere scuze pentru folosirea forței. Dar aceasta este doar rama tabloului. Tema/compoziția tabloului arată ceva mai incomod - publicul american începe să distingă tot mai limpede între spectacolul forței și costul escaladării. Iar un lider populist devine vulnerabil exact în clipa în care baza îi aprobă încă intenția, dar centrul nu-i mai crede promisiunea controlului. În acel punct, forța nu mai inspiră încredere. Începe să trezească teamă.

Mai grav pentru Casa Albă este că nici obiectivul strategic nu mai apare drept unul coerent. Divergențele publice dintre Trump și Benjamin Netanyahu în jurul atacului asupra câmpului de gaze South Pars au făcut vizibil ceva ce, până acum, putea fi doar intuit - Statele Unite și Israelul nu mai joacă exact același joc final. Washingtonul pare preocupat de limitarea capacităților militare ale Iranului și de administrarea riscului de escaladare. Israelul este interesat doar de o lovitură mai adâncă, orientată spre însăși structura regimului. Pentru Trump, aceasta este o dublă primejdie. Pe de o parte, agenda unui aliat îi complică grav agenda internă. Pe de altă parte, costul politic al escaladării va fi american chiar și atunci când impulsul escaladării nu este în întregime imputabil Americii.

Această disonanță strategică este însoțită de una instituțională. Federal Reserve a lăsat dobânda neschimbată și a avertizat că inflația rămâne încăpățânat de ridicată, iar implicațiile evoluțiilor din Orientul Mijlociu pentru economia Statelor Unite sunt, în cel mai bun caz, incerte. În același timp, datele privind indicele prețurilor de consum arătau deja, înainte ca șocul energetic să se transmită complet, o economie încă sensibilă la reaprinderea inflației. Cu alte cuvinte, Trump nu a intrat în acest conflict din poziția unui boom economic solid. A intrat din interiorul unei economii care își pierduse deja echilibrul confortabil. Iar asta înseamnă că orice nou salt al prețului la energie lovește direct în argumentul său central de guvernare și nu mai poate fi tratat ca un accident extern.

Nici frontul economic creat de propria doctrină comercială nu îi este de mare ajutor. Tarifele trebuiau să fie instrumentul reindustrializării și semnul revenirii manufacturii americane. Ele trebuiau să transmită hotărâre, protecție și renaștere. Numai că, într-un context în care războiul scumpește energia și reaprinde anxietatea costului vieții, aceste tarife nu mai par expresia unei voințe economice ferme. Ele sunt încă o lespede peste bunăstarea consumatorului amercian. Ceea ce fusese prezentat drept armă de reconstrucție începe să semene, tot mai mult, cu un mecanism de uzură.

Există, apoi, și o ironie geopolitică pe cât de discretă, pe atât de importantă. Războiul menit să reafirme controlul american asupra regiunii a creat condiții din care Rusia extrage deja beneficii. În timp ce Washingtonul suportă costul militar și politic al confruntării, Moscova culege o parte din dividendele energetice ale haosului. Este una dintre acele răsturnări pe care istoria le rezervă marilor puteri atunci când intră într-un conflict convinse că vor dicta regulile jocului, doar pentru a descoperi că alții profită de dezordinea creată.

Semnele de fisură au început să apară chiar și în tabăra care ar fi trebuit să-i rămână loială. Demisia lui Joe Kent de la Centrul Național de Contraterorism este importantă tocmai pentru că nu vine dinspre un critic liberal al lui Trump. Vine din interiorul unei culturi politice recognoscibile ca „America First”. Gestul său spune mai mult decât o mie de comentarii televizate - problema nu mai este doar opoziția democrată, este tensiunea tot mai vizibilă dintre reflexul populist anti-intervenționist și reflexul hegemonic al unei administrații care vrea să pară implacabilă. Cu alte cuvinte, trumpismul începe să fie contestat chiar de una dintre propriile sale promisiuni fondatoare.

În acest context, alegerile de la jumătatea mandatului nu mai sunt o simplă bătălie electorală obișnuită. Ele devin examenul real al compatibilității dintre trumpismul simbolic și trumpismul material. Costul vieții este deja principala preocupare a alegătorilor, iar o politică externă care împinge în sus prețul benzinei riscă să ofere democraților cea mai simplă și mai eficientă formulă de atac - a promis ieftinire și a livrat scumpire. Uneori, marile narațiuni politice nu se prăbușesc din cauza unui argument sofisticat. Se prăbușesc din cauza unei propoziții imposibil de combătut în viața de zi cu zi.

De aici își trage seva capcana în care Trump a intrat de bună voie și nesilit. El nu este prins, în fond, între Iran și democrați. El este prins între două definiții ale propriei sale președinții. Prima îl înfățișează drept restauratorul voinței americane - liderul care proiectează putere, își intimidează adversarii și nu ezită să apese pe acceleratorul forței. A doua îl prezintă drept furnizorul unei prosperități mai directe, mai simple și mai tangibile decât abstracțiunile establishmentului - benzină mai ieftină, facturi mai suportabile, o viață mai puțin apăsată de costuri. În martie 2026, aceste două identități nu se mai întăresc reciproc. Se devorează una pe cealaltă.

Aceasta este, în fond, dilema forței ieftine. Un lider poate promite simultan hegemonie și prosperitate. Poate chiar câștiga alegeri făcând exact acest lucru. Dar în clipa în care criza obligă puterea să-și arate factura, mitul se fisurează. Dacă Trump escaladează, riscă să confirme că a reintrodus America într-un război lung, scump și toxic din perspectivă politică. Dacă se oprește brusc, riscă să pară că a plătit deja costul economic fără să obțină rezultatul strategic. Iar dacă încearcă să mute discuția ori accentul exclusiv pe identitate, cultură și loialitate partizană, va redescoperi un adevăr elementar al politicii democratice - alegătorul poate ierta multe, dar rareori iartă prețul galonului de benzină.

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Octavian Ursulescu, martor la împăcarea istorică dintre Elena Cârstea și Silvia Dumitrescu: „Elena a rămas tot slobodă la gură, caustică.” De ce solista se deplasează cu baston
image
Mara Bănică și soțul, nașii de cununie ai Simonei Trașcă și ai lui Marian Buzilă! „Mă fac mireasă de trei ori!” Cum arată invitațiile la nuntă?

OK! Magazine

image
Viitoarea regină a decis să vorbească. Interviu NIMICITOR despre legătura pe care a avut-o cu Epstein

Click! Pentru femei

image
Echinocțiul de primăvară, ziua în care universul oferă șansa unui nou început în viață

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?