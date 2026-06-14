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FOREN 2026. România își consolidează ambițiile energetice: investiții de zeci de miliarde și miza devenirii unui hub regional de gaze

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România are nevoie de investiții masive pentru a-și moderniza sistemul energetic și a-și consolida rolul strategic în regiune, în condițiile în care consumul de energie crește accelerat, iar infrastructura actuală este supusă unor presiuni tot mai mari. Mesajele transmise la FOREN 2026 conturează o direcție clară: dezvoltarea rețelelor și valorificarea gazelor din Marea Neagră sunt esențiale pentru viitorul economic al țării.

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Investiții de până la 40 de miliarde de euro pentru modernizarea sistemului energetic

Deputatul UDMR Bende Sándor, președintele Comisiei pentru industrii din Camera Deputaților, a subliniat că România va avea nevoie, în următorii ani, de investiții estimate între 30 și 40 de miliarde de euro pentru modernizarea rețelelor de transport și distribuție, potrivit Financial Intelligence.

Potrivit acestuia, energia nu mai este doar un motor economic, ci și un pilon de securitate, iar creșterea consumului, alimentată de digitalizare și electrificare, impune dezvoltarea rapidă a infrastructurii.

Bende Sándor a atras atenția că nivelul relativ scăzut al consumului de energie indică o economie insuficient dezvoltată și a insistat că România trebuie să stimuleze atât producția, cât și consumul pentru a susține creșterea economică.

„Dacă dorim o industrie competitivă, avem nevoie de rețele moderne de transport și distribuție”, a punctat oficialul.

În acest context, președintele Comisiei pentru industrii din Camera Deputaților a evidențiat dificultățile de finanțare și a cerut atragerea unor fonduri europene consistente în următorul exercițiu bugetar.

Totodată, Sándor a semnalat deficitul de specialiști din sectorul energetic, subliniind nevoia de adaptare a sistemului educațional.

Transgaz: infrastructura este pregătită pentru gazele din Marea Neagră

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, a anunțat la FOREN 2026 că România este deja pregătită din punct de vedere tehnic să preia gazele din Marea Neagră și să le integreze în Sistemul Național de Transport, potrivit Financial Intelligence.

În ultimii 7-8 ani, compania a investit peste 3 miliarde de euro în infrastructură, contribuind la creșterea securității energetice, atât la nivel național, cât și regional.

Ion Sterian, directorul general al Transgaz, la FOREN 2026 FOTO FOREN 2026
Ion Sterian, directorul general al Transgaz, la FOREN 2026 FOTO FOREN 2026

„Suntem pregătiți să preluăm gazele din Marea Neagră. Gazoductul funcționează și asigură atât consumul intern, cât și tranzitul”, a declarat Ion Sterian.

Proiecte precum conducta Marea Neagră - Podișor și coridorul BRUA au fost esențiale în acest proces, permițând nu doar tranzitul gazelor, ci și racordarea comunităților și a marilor consumatori.

În plus, Transgaz a finalizat conducta destinată alimentării centralei de la Mintia, un proiect care va contribui la creșterea consumului de gaze și la echilibrarea sistemului energetic.

Consumul de gaze, în creștere

Consumul de gaze naturale ar putea crește cu până la un miliard de metri cubi în sezonul rece următor, pe fondul noilor capacități de producție energetică și al extinderii rețelelor către localități noi, arată estimările companiei.

Această tendință confirmă presiunea tot mai mare asupra infrastructurii și necesitatea accelerării investițiilor, așa cum a subliniat și Bende Sándor.

Coridorul Vertical și ambiția de hub regional

Un alt element strategic evidențiat la FOREN este dezvoltarea Coridorului Vertical de gaze, care ar putea dubla capacitatea de transport până la aproximativ 9,4 miliarde de metri cubi anual, dacă proiectele regionale vor fi implementate integral.

Potrivit lui Ion Sterian, această infrastructură va crește fluxurile de gaze în regiune și va consolida poziția României ca nod energetic pentru Europa Centrală și de Sud-Est.

„Toate aceste investiții cresc importanța strategică a României și susțin transformarea țării într-un hub de gaze”, a subliniat directorul Transgaz.

Provocări comune: bani, infrastructură și resursă umană

Deși există progrese semnificative în infrastructură, principalele provocări rămân finanțarea proiectelor și lipsa specialiștilor. Oficialii atrag atenția că doar o abordare integrată, adică investiții în rețele, dezvoltarea producției și formarea resursei umane, ar putea susține tranziția energetică și creșterea economică.

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